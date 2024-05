Mở bán dự án "ma", Bankland lừa đảo hơn 4.000 nhà đầu tư

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án Công ty cổ phần tập đoàn Bankland lừa đảo hơn 4.000 nhà đầu tư.

Các bị can gồm Vũ Đức Tĩnh (SN 1981, ở TP Thủ Đức, TP.HCM); Nguyễn Thị Như (SN (1985, ở huyện Thạch Thất, TP Hà Nội); Quản Văn Dương (SN 1984, ở quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội); Nguyễn Văn Minh (SN 1991, ở TP Dĩ An, Bình Dương); Nguyễn Đức Minh (SN 1995, ở huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng), Nguyễn Thanh Vân (SN 1992, ở Lâm Đồng) bị đề nghị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết luận điều tra, Công ty Bankland thành lập năm 2021 với vốn điều lệ 99 tỷ đồng, đăng ký kinh doanh bất động sản. Công ty mở 4 văn phòng đại diện.

Trong đó, Nguyễn Thị Như giữ chức vụ Tổng giám đốc và Quản Văn Dương giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT còn Tĩnh là cố vấn cấp cao của công ty.

Sau khi thành lập công ty, Tĩnh đã chỉ đạo Như và Dương tổ chức các hội nghị, hội thảo, đưa ra thông tin không đúng sự thật về các loại hình đầu tư.

Để huy động vốn, Công ty tạo ra hợp đồng hợp tác đầu tư kinh doanh phân chia lợi nhuận với ngành nghề bất động sản, du lịch, tư vấn thiết kế, thi công công trình, xuất nhập khẩu, kinh doanh mua bán ô tô, sản xuất công nghệ… Thực chất công ty không có hoạt động sản xuất kinh doanh. Bản chất là hợp đồng huy động vốn không có tài sản đảm bảo để hưởng lãi suất kỳ hạn từ 6 tháng – 72 tháng, lãi suất từ 3-5,1%/tháng (43,2%/năm).

Khách hàng là nhà đầu tư còn được công ty hứa đối ứng cho sang tên 1 “sổ đỏ” giá trị bằng 45% mức đầu tư.

Để huy được càng nhiều người tham gia nộp tiền, Quản Văn Dương, Nguyễn Thị Như liên tục đưa ra các chương trình ưu đãi thi đua, khuyến mại, kích cầu với các quà tặng giá trị như tặng vàng, tặng "sổ đỏ", tặng ô tô, xe máy SH, điện thoại iPhone…

Đặc biệt, nhóm bị can còn tuyên truyền, quảng bá để bán các dự án bất động sản chưa được cấp phép đầu tư dự án, trong đó có dự án bất động sản tại xã Hồng Vân, huyện Thường Tín, TP Hà Nội.

Để tạo lòng tin với nhà đầu tư, công ty thường xuyên tổ chức các hội nghị, sự kiện, mở bán dự án bất động sản, thu hút hàng nghìn người tham gia. Công ty mở 4 văn phòng để tuyên truyền, quảng bá hình ảnh công ty, các chương trình khuyến mại tặng thưởng đất, vàng, ô tô… đánh vào “lòng tham” của nhà đầu tư.

Ngoài ra, các bị can còn tuyên truyền việc công ty sở hữu nhiều dự án bất động sản ở các vị trí đắc địa, thực chất đây là đất nông nghiệp, chưa được chuyển đổi mục đích sử dụng đát, chưa được cấp phép đầu tư dự án.

Điển hình là việc công ty tổ chức sự kiện mở bán dự án phân lô tách nền và tuyên truyền là “đất vàng thương mại – du lịch – dịch vụ tổ hợp Hồng Vân” ở thôn Cẩm Cơ, xã Hồng Vân, huyện Thường Tín, Hà Nội. Muốn đầu tư, khách hàng phải đặt cọc 50 triệu đồng là “phiếu đặt cọc thiện chí”.

Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 12/2021 đến tháng 6/2022, công ty thu hơn 439 tỷ đồng và sử dụng để tạm ứng, chuyển cho “bác cả” (Vũ Đức Tĩnh – PV), chi hoa hồng, chi lương…

Theo kết luận điều tra, các bị can bàn bạc nhau để Nguyễn Văn Minh đi kiểm tra, thẩm định, tìm mua các bất động sản giá rẻ, đất nông nghiệp… để Minh đứng tên sổ đỏ, cung cấp thông tin về cho công ty nhằm dựng lên dự án, kêu gọi nhà đầu tư nộp tiền và tạo thuận lợi cho hoạt động công ty khi phân lô, bán nền, sang nhượng, ủy quyền cho nhà đầu tư khi có yêu cầu.

Nhằm phục vụ công việc, Tĩnh mua cho Minh máy flycam để chụp ảnh các thửa đất và gửi ảnh về công ty.

Các bị can mua các thửa đất tại xã Hồng Vân, huyện Thường Tín. Khi Minh khảo sát, chụp ảnh các thửa đất thì thấy UBND xã Hồng Vân đã cắm biển cảnh báo không có dự án nào tại khu đất trên. Nhưng khi chụp ảnh, Minh tránh chụp biển cảnh báo trên.

Theo cơ quan điều tra, Minh biết rõ các thửa đất trên không được phép phân lô, bán nền như công ty quảng cáo, giới thiệu cho khách hàng.

Tĩnh còn chỉ đạo các nhân viên chụp lại hình ảnh các cuốn sổ đỏ với mục đích quảng cáo, chứng minh đây là tài sản công ty.

Quá trình điều tra, Minh thừa nhận được Tĩnh nhờ đứng tên các xe ô tô, căn shophouse (trị giá 25 tỷ đồng)…

Các bị can còn kêu gọi nhà đầu tư góp vốn mua cổ phiếu BLI-cổ phiếu của Công ty Bankland do các bị can tự tạo ra dù công ty mới hoạt động được hơn 1 năm, chưa kê khai thuế, chưa được cấp phép phát hành cổ phiếu.

Quản Văn Dương ký ban hành thông báo thành lập sàn giao dịch cổ phiếu điện tử Banklandexchange, phát hành cổ phiếu của Công ty Bankland với 10.000 tỷ cổ phiếu, cho các nhà đầu tư mua bán với nhau và sử dụng cổ phiếu này để đăng ký mua bất động sản.

Cơ quan điều tra kết luận, thực chất đây là đồng tiền “ảo” do Công ty Bankland tự tạo ra, hoàn toàn không có giá trị thanh khoản trên thị trường.