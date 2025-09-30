Mở chuỗi nông nghiệp sạch để huy động vốn, chiếm đoạt hơn 70 tỷ đồng

Cách thức của bị cáo là đăng bài quảng cáo về hệ thống nông nghiệp sạch để hợp tác đầu tư, rồi qua đó hứa hẹn trả lãi suất cao từ 02 - 3,5%/tháng. Nhiều người góp vốn dưới hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh và hợp đồng mượn vốn…

Ngày 30/9, TAND TP Hà Nội xử phạt Bùi Thị Thu Hồng (SN 1980, ở quận Hai Bà Trưng – cũ) mức án chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cáo trạng thể hiện, Hồng vốn làm việc trong lĩnh vực truyền thông. Năm 2009, Hồng mở Công ty cổ phần Bizmedia chuyên lĩnh vực truyền thông. Ngoài ra, từ năm 2015-2016, Hồng tham gia các nhóm trên mạng Facebook, trong đó có nhóm Money talk và một số nhóm khác với hơn 200 thành viên là những người tri thức hoặc từng sống, làm việc tại các nước Đông Âu.

Công ty Bizmedia vốn kinh doanh thua lỗ. Để có tiền trả nợ và có vốn kinh doanh, Hồng đã thành lập hệ thống, chuỗi nông nghiệp sạch. Hồng nhờ các nhân viên và người thân, quen của mình đứng tên làm người đại diện theo pháp luật, cổ đông của công ty.

Sau đó, bị cáo sử dụng danh nghĩa pháp nhân để ký các hợp đồng hợp tác đầu tư vào các mục đích mở Bảo tàng Nông nghiệp sạch, Truyền thông Nông nghiệp sạch, Tổng kho Nông nghiệp sạch, Shop Nông nghiệp sạch và các hợp đồng mượn vốn ngắn hạn bổ sung vốn cho dự án nông nghiệp sạch với mục đích để huy động vốn của các bị hại.

Bị cáo Hồng tại tòa.

Sau khi thành lập các công ty, Hồng chỉ sử dụng một phần nhỏ vào hoạt động của doanh nghiệp, còn lại sử dụng tiền trái mục đích. Bị cáo dùng tiền của người sau trả lợi nhuận và trả gốc cho người trước, dẫn đến không còn khả năng thanh toán.

Bên cạnh đó, Hồng cũng thuê người làm kế toán, tổng hợp thu chi cho toàn bộ hệ thống các công ty theo sự chỉ đạo của Hồng.

Sau đó, Hồng vào nhóm Money talk đăng bài quảng cáo về hệ thống nông nghiệp sạch để hợp tác đầu tư, rồi qua đó hứa hẹn trả lãi suất cao từ 02 - 3,5%/tháng.

Hồng cũng đăng các tin bài giới thiệu mô hình và truyền thông về hệ thống Nông nghiệp sạch trên các nhóm Facebook, kêu gọi nhiều người góp vốn dưới hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh và hợp đồng mượn vốn (với nhiều mục đích khác nhau).

Từ năm 2017 đến tháng 7/2022, Hồng đã huy động khoảng 230 tỷ đồng (dưới nhiều hình thức, mục đích và lãi suất khác nhau). Phần lớn là khoản mượn vốn các nhà đầu tư với số tiền hơn 113 tỷ đồng.

Đến tháng 7/2022, Hồng thông báo với các nhà đầu tư là hệ thống công ty làm ăn thua lỗ, không có khả năng thanh khoản trả nợ được. Do đó từ ngày 24/6/2022 đến ngày 20/8/2024, các bị hại có đơn trình báo công an.

Cơ quan tố tụng xác định, trong thời gian từ ngày 15/8/2017 đến ngày 02/6/2022, Hồng đã nhận tiền đầu tư và vay của 15 bị hại, với tổng số tiền hơn 195 tỷ đồng, hiện đã trả hơn 124 đồng, còn chiếm đoạt hơn 70,6 tỷ đồng. Nạn nhân bị chiếm đoạt nhiều nhất là hơn 10 tỷ đồng…