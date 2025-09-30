Thứ Ba, 30/09/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Khung pháp lý

Mở chuỗi nông nghiệp sạch để huy động vốn, chiếm đoạt hơn 70 tỷ đồng

Đỗ Mến

30/09/2025, 15:39

Cách thức của bị cáo là đăng bài quảng cáo về hệ thống nông nghiệp sạch để hợp tác đầu tư, rồi qua đó hứa hẹn trả lãi suất cao từ 02 - 3,5%/tháng. Nhiều người góp vốn dưới hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh và hợp đồng mượn vốn…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Ngày 30/9, TAND TP Hà Nội xử phạt Bùi Thị Thu Hồng (SN 1980, ở quận Hai Bà Trưng – cũ) mức án chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cáo trạng thể hiện, Hồng vốn làm việc trong lĩnh vực truyền thông. Năm 2009, Hồng mở Công ty cổ phần Bizmedia chuyên lĩnh vực truyền thông. Ngoài ra, từ năm 2015-2016, Hồng tham gia các nhóm trên mạng Facebook, trong đó có nhóm Money talk và một số nhóm khác với hơn 200 thành viên là những người tri thức hoặc từng sống, làm việc tại các nước Đông Âu.

Công ty Bizmedia vốn kinh doanh thua lỗ. Để có tiền trả nợ và có vốn kinh doanh, Hồng đã thành lập hệ thống, chuỗi nông nghiệp sạch. Hồng nhờ các nhân viên và người thân, quen của mình đứng tên làm người đại diện theo pháp luật, cổ đông của công ty.

Sau đó, bị cáo sử dụng danh nghĩa pháp nhân để ký các hợp đồng hợp tác đầu tư vào các mục đích mở Bảo tàng Nông nghiệp sạch, Truyền thông Nông nghiệp sạch, Tổng kho Nông nghiệp sạch, Shop Nông nghiệp sạch và các hợp đồng mượn vốn ngắn hạn bổ sung vốn cho dự án nông nghiệp sạch với mục đích để huy động vốn của các bị hại.

Bị cáo Hồng tại tòa.
Bị cáo Hồng tại tòa.

Sau khi thành lập các công ty, Hồng chỉ sử dụng một phần nhỏ vào hoạt động của doanh nghiệp, còn lại sử dụng tiền trái mục đích. Bị cáo dùng tiền của người sau trả lợi nhuận và trả gốc cho người trước, dẫn đến không còn khả năng thanh toán.

Bên cạnh đó, Hồng cũng thuê người làm kế toán, tổng hợp thu chi cho toàn bộ hệ thống các công ty theo sự chỉ đạo của Hồng.

Sau đó, Hồng vào nhóm Money talk đăng bài quảng cáo về hệ thống nông nghiệp sạch để hợp tác đầu tư, rồi qua đó hứa hẹn trả lãi suất cao từ 02 - 3,5%/tháng.

Hồng cũng đăng các tin bài giới thiệu mô hình và truyền thông về hệ thống Nông nghiệp sạch trên các nhóm Facebook, kêu gọi nhiều người góp vốn dưới hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh và hợp đồng mượn vốn (với nhiều mục đích khác nhau).

Từ năm 2017 đến tháng 7/2022, Hồng đã huy động khoảng 230 tỷ đồng (dưới nhiều hình thức, mục đích và lãi suất khác nhau). Phần lớn là khoản mượn vốn các nhà đầu tư với số tiền hơn 113 tỷ đồng.

Đến tháng 7/2022, Hồng thông báo với các nhà đầu tư là hệ thống công ty làm ăn thua lỗ, không có khả năng thanh khoản trả nợ được. Do đó từ ngày 24/6/2022 đến ngày 20/8/2024, các bị hại có đơn trình báo công an.

Cơ quan tố tụng xác định, trong thời gian từ ngày 15/8/2017 đến ngày 02/6/2022, Hồng đã nhận tiền đầu tư và vay của 15 bị hại, với tổng số tiền hơn 195 tỷ đồng, hiện đã trả hơn 124 đồng, còn chiếm đoạt hơn 70,6 tỷ đồng. Nạn nhân bị chiếm đoạt nhiều nhất là hơn 10 tỷ đồng…

Hứa hẹn lãi suất cao, rủ góp vốn mua ô tô hạng sang giá rẻ để lừa đảo

16:42, 12/06/2025

Hứa hẹn lãi suất cao, rủ góp vốn mua ô tô hạng sang giá rẻ để lừa đảo

Những thủ đoạn lừa đảo, dụ dỗ góp vốn mua bất động sản giá gốc

15:34, 09/12/2024

Những thủ đoạn lừa đảo, dụ dỗ góp vốn mua bất động sản giá gốc

Tình tiết mới vụ lừa đảo chiếm đoạt 22 tỷ đồng góp vốn dự án

11:24, 05/04/2024

Tình tiết mới vụ lừa đảo chiếm đoạt 22 tỷ đồng góp vốn dự án

Từ khóa:

góp vốn

Đọc thêm

Hà Nội: Ngừng cung cấp dịch vụ, điện, nước các công trình xây dựng vi phạm phòng cháy, chữa cháy

Hà Nội: Ngừng cung cấp dịch vụ, điện, nước các công trình xây dựng vi phạm phòng cháy, chữa cháy

Chiều 29/9, các đại biểu HĐND thành phố Hà Nội đã thảo luận và thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 33/2024/NQ-HĐND ngày 19/11/2024 của HĐND Thành phố quy định việc áp dụng biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ, điện, nước trên địa bàn thành phố Hà Nội (thực hiện khoản 2, khoản 3 Điều 33 của Luật Thủ đô)...

Thủ tướng yêu cầu đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công nhân khai thác hầm lò

Thủ tướng yêu cầu đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công nhân khai thác hầm lò

Sau vụ cháy khí Mê tan tại Công ty Than Dương Huy - TKV, phường Mông Dương, tỉnh Quảng Ninh, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các lực lượng chức năng khẩn trương làm rõ nguyên nhân, khắc phục hậu quả, tăng cường thanh tra, kiểm tra về an toàn lao động, tuyệt đối không để xảy ra các trường hợp tương tự...

Khởi tố 4 đối tượng thông đồng, nâng giá quyền khai thác khoáng sản cao hơn 306 lần

Khởi tố 4 đối tượng thông đồng, nâng giá quyền khai thác khoáng sản cao hơn 306 lần

Mở rộng điều tra vụ án “Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản” xảy ra tại điểm mỏ ĐB2B (xã Điện Bàn Tây, thành phố Đà Nẵng), ngày 29/9, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố tiếp tục tống đạt các quyết định khởi tố 4 đối tượng...

Thu tiền của người lao động trái phép, một doanh nghiệp bị phạt 180 triệu

Thu tiền của người lao động trái phép, một doanh nghiệp bị phạt 180 triệu

Với hành vi tổ chức tuyển chọn và thu tiền của người lao động trái phép, doanh nghiệp bị xử phạt với số tiền 180 triệu đồng. Đồng thời, công ty buộc phải hoàn trả toàn bộ số tiền đã thu trái pháp luật từ người lao động, kèm theo khoản tiền lãi theo quy định...

100% bệnh viện công lập TP.HCM triển khai bệnh án điện tử

100% bệnh viện công lập TP.HCM triển khai bệnh án điện tử

Toàn hệ thống TP.HCM đã có 153/164 bệnh viện triển khai bệnh án điện tử; trong đó, 100% bệnh viện công lập trên địa bàn đã áp dụng, giúp nâng cao hiệu quả khám chữa bệnh, giảm thủ tục hành chính và tạo nền tảng cho hệ sinh thái y tế thông minh…

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
[Video]: Lũ quét tràn về xã miền núi Thanh Hoá

Dân sinh

[Video]: Lũ quét tràn về xã miền núi Thanh Hoá

15 quốc gia có đầu tư tư nhân vào AI lớn nhất thế giới

Thế giới

15 quốc gia có đầu tư tư nhân vào AI lớn nhất thế giới

Đà Nẵng đăng cai giải IRONMAN cự ly toàn phần vào năm 2026

Video

Đà Nẵng đăng cai giải IRONMAN cự ly toàn phần vào năm 2026

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Dự án Luật Thương mại điện tử: Cần ràng buộc trách nhiệm pháp lý của sàn thương mại điện tử

Tiêu điểm

2

Đà tăng của giá vàng trong nước chỉ bằng một nửa so với thế giới

Tài chính

3

Bộ Xây dựng đề xuất thí điểm Trung tâm giao dịch bất động sản online

Bất động sản

4

Mỹ tăng cường kiểm soát xuất khẩu

Thế giới

5

Khi đồ uống kết nối du khách với Hà Nội

Ẩm thực

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy