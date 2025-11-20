“Mở đường” cho thịt cừu Australia vào Việt Nam

Australia là nước xuất khẩu thịt cừu lớn nhất vào Việt Nam với thị phần vào khoảng 83%, riêng năm 2025, xuất khẩu thịt cừu sang Việt Nam đạt 8,4 triệu AUD, tăng gần 50% so với cùng kỳ...

Ngày 19/11, tại TP. Hồ Chí Minh đã diễn ra sự kiện Hương vị thịt cừu Australia 2025 (Taste of Aussie Lamb), do Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade) cùng Annam Gourmet, với sự hỗ trợ của Meat & Livestock Australia (MLA) phối hợp tổ chức.

Sự kiện nhằm tôn vinh các loại thịt cừu thượng hạng của Australia đang được ưa chuộng tại Việt Nam, đồng thời khởi động chuỗi hoạt động trải nghiệm dùng thử thịt cừu tại 14 cửa hàng Annam Gourmet trên toàn quốc từ ngày 21 - 30/11, đặc biệt tại TP.HCM và Hà Nội.

Chia sẻ tại sự kiện, bà Emma McDonald, Tham tán Thương mại và Đầu tư Cấp cao Chính phủ Australia, nhấn mạnh: “Người tiêu dùng Việt ngày càng tìm kiếm những sản phẩm cân bằng giữa chất lượng, hương vị và lợi ích sức khỏe, và thịt cừu Australia đáp ứng trọn vẹn cả ba yếu tố. Chúng tôi tự hào hợp tác cùng Annam Gourmet và MLA để giới thiệu nguồn thực phẩm uy tín, bền vững và giàu dinh dưỡng trong mùa lễ hội năm nay”.

Theo bà Emma, Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ 11 của Australia, trong khi Australia đứng thứ 12 trong số các đối tác thương mại của Việt Nam. Từ tháng 1 – 9/2025, kim ngạch thương mại hai chiều đạt 16,5 tỷ AUD. Trong đó Australia đã xuất khẩu sang Việt Nam 1,9 tỷ AUD các mặt hàng nông nghiệp, thủy sản và lâm sản.

Australia là nước xuất khẩu thịt cừu lớn nhất vào Việt Nam, với thị phần vào khoảng 83%, đứng thứ hai về bò sống và sữa công thức trẻ em, thứ ba về bông và thứ tư về quýt. Riêng năm nay, xuất khẩu thịt cừu sang Việt Nam đạt 8,4 triệu AUD, tăng gần 50% so với cùng kỳ.

Những con số này cho thấy nhu cầu thịt cừu ở Việt Nam ngày càng tăng, chủ yếu được thúc đẩy bởi sự phát triển của các nhà hàng phương Tây, số lượng khách du lịch đa quốc tịch tăng và nhóm người tiêu dùng trẻ tìm kiếm trải nghiệm ẩm thực mới.

Thịt cừu được đánh giá là loại thịt dinh dưỡng, ít natri, không đường, giàu 15 dưỡng chất thiết yếu, mềm và đáng để chi trả. Bên cạnh đó, thịt cừu Australia còn có lợi thế từ các tiêu chuẩn chất lượng và an toàn quốc tế, đáp ứng kỳ vọng của người tiêu dùng về sức khỏe.

Đại diện Australia nhấn mạnh: chất lượng thịt cừu Australia đặc trưng nhờ môi trường tự nhiên rộng lớn, đồng cỏ mở và điều kiện chăn nuôi thuận lợi, tạo ra nguồn thịt ổn định, mềm và giàu hương vị. Thịt cừu Australia thường xuất hiện trong các bữa tiệc gia đình, từ BBQ cuối tuần đến các dịp lễ truyền thống như Giáng sinh hay sinh nhật.

Tại sự kiện, người tiêu dùng được giới thiệu nhiều công thức chế biến thịt cừu khác nhau, từ món nướng đến hầm, kèm hướng dẫn giúp loại bỏ tâm lý e ngại mùi vị.

Người tiêu dùng trải nghiệm dùng thử thịt cừu Australia tại Anna Gourmet. Ảnh: Austrade

Theo bà Trần Hương, Giám đốc phát triển kinh doanh Việt Nam của MLA, đối với tâm lý e ngại về mùi của người Việt, nguyên nhân do các loại thịt cừu già thường có mùi nồng hơn thịt non, trong khi thịt cừu xuất xứ từ Australia ít mùi nhờ thổ nhưỡng, khí hậu và môi trường chăn nuôi đặc biệt.

“Trước đây, cừu chủ yếu được nuôi lấy lông, thịt chỉ là phụ phẩm; ngày nay, do nhu cầu của thị trường nên cừu được nuôi chuyên lấy thịt vì thế hương vị và chất lượng khác biệt hoàn toàn”, bà Hương giải thích.

“Chúng tôi hợp tác với chuỗi nhà hàng để phát triển thêm sản phẩm phù hợp cho bữa ăn gia đình. Qua các buổi test mù (blind test) và hội thảo trải nghiệm, các đầu bếp và người trải nghiệm đánh giá món từ thịt cừu đạt mức điểm bất ngờ 4/5 về hương vị và độ ngon so với các sản phẩm thịt đỏ khác”, bà Hương chia sẻ.

Về khuyến nghị dinh dưỡng, bà Hương nhấn mạnh các nghiên cứu gần đây do MLA phối hợp với viện nghiên cứu Australia cho thấy thịt đỏ đóng vai trò quan trọng trong giải quyết thiếu sắt, đặc biệt ở phụ nữ châu Á, trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Thịt cừu còn giàu omega-3 chuỗi dài, tương đương cá hồi – một yếu tố dinh dưỡng nổi bật mà nhiều người chưa biết đến.

Liên quan môi trường, bà Hương khẳng định: “95% cừu tại Australia chăn thả tự nhiên, ăn cỏ hoàn toàn. Một số báo cáo chưa toàn diện dẫn đến hiểu lầm về phát thải khí nhà kính. Thực tế, vòng tuần hoàn chăn nuôi cừu – bò còn giúp tái tạo đất và thúc đẩy sức khỏe hệ sinh thái”.