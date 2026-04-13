Trang chủ Thị trường

“Mở khoá” chính sách, phát triển mô hình outlet và cửa hàng miễn thuế

Vũ Khuê

13/04/2026, 17:36

Dù sở hữu tiềm năng tiêu dùng khổng lồ và sức hút du lịch mạnh mẽ, Việt Nam vẫn đang thiếu vắng các mô hình bán lẻ hiện đại mang tính dẫn dắt...

Cửa hàng miễn thuế dưới phố đầu tiên ở Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng mở cửa đón khách du lịch quốc tế ngày 12/11/2022.

Phát biểu tại hội thảo tham vấn Đề án “Phát triển các mô hình outlet và cửa hàng miễn thuế tại Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, cho rằng phát triển outlet và cửa hàng miễn thuế không chỉ là mở rộng kênh phân phối, mà còn là bước chuyển dịch quan trọng sang hệ sinh thái bán lẻ hiện đại, tạo lan tỏa sang logistics, du lịch và dịch vụ.

OUTLET CHƯA HÌNH THÀNH ĐÚNG NGHĨA

Thực tế cho thấy, dù ngành bán lẻ Việt Nam duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định từ 8–10% trong giai đoạn 2015–2025, thị trường vẫn chưa xuất hiện những mô hình dẫn dắt thực thụ. Đặc biệt, outlet – kênh phân phối chiến lược phổ biến trên thế giới gần như chưa hình thành đúng nghĩa tại Việt Nam, chủ yếu vẫn tồn tại dưới dạng các cửa hàng nhỏ lẻ và phân mảnh.

Trong khi đó, áp lực từ nhu cầu tiêu dùng mới đang ngày càng rõ nét. Dự báo đến năm 2030, Việt Nam sẽ có hơn 50 triệu người thuộc tầng lớp trung lưu. Đây là "tệp khách hàng vàng" cho mô hình outlet khi họ vừa đề cao giá trị thương hiệu, vừa nhạy cảm về giá.

Một "khoảng trống" lớn khác nằm ở chi tiêu du lịch. Hiện mức chi tiêu bình quân của khách quốc tế tại Việt Nam chỉ dao động khoảng 1.050–1.150 USD/người, thấp hơn đáng kể so với Thái Lan hay Singapore. Điều này cho thấy dư địa cực lớn để gia tăng giá trị từ hoạt động mua sắm – yếu tố cốt lõi trong chiến lược du lịch hiện đại.

Nhìn ra thế giới, các mô hình này đã khẳng định sức mạnh kinh tế vượt trội. Tại Mỹ, thị trường outlet đạt quy mô khoảng 65 tỷ USD mỗi năm, thu hút hàng triệu lượt khách du lịch.

Tại châu Âu, doanh thu outlet năm 2023 đạt 21,4 tỷ Euro với sự góp mặt của hàng trăm thương hiệu quốc tế. Tại châu Á: Nhật Bản, Trung Quốc và Thái Lan đã thành công rực rỡ khi gắn kết outlet với du lịch trải nghiệm.

Những “làng outlet” tại đây không chỉ là nơi mua sắm mà còn tích hợp giải trí, ẩm thực và văn hóa, trở thành một phần không thể thiếu trong hành trình của du khách.

Đối với mảng cửa hàng miễn thuế, mỗi khu vực lại có một đặc thù riêng: Mỹ vận hành theo cơ chế thị trường gắn với logistics hàng không; EU kiểm soát chặt chẽ theo liên minh thuế quan; còn Hàn Quốc dù phát triển mạnh mẽ nhưng lại khá nhạy cảm với những biến động từ dòng khách quốc tế.

Ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước phát biểu tại hội thảo.

Theo Đề án “Phát triển các mô hình outlet và cửa hàng miễn thuế tại Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, Việt Nam đặt mục tiêu hình thành ít nhất 5 trung tâm outlet tại các địa bàn trọng điểm: Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Quảng Ninh và An Giang (Phú Quốc).

Tầm nhìn đến năm 2045 sẽ hình thành các “làng outlet cao cấp” tại cả ba miềnChiến lược phát triển sẽ đi theo hai hướng chủ đạo. 

Thứ nhất: Mô hình “làng outlet cao cấp” với quy mô lớn, được quy hoạch như một tổ hợp tích hợp giữa mua sắm, giải trí và trải nghiệm văn hóa, hướng tới phân khúc khách hàng trung và cao cấp, đồng thời trở thành điểm đến du lịch.

Thứ hai: Mô hình trung tâm outlet đô thị hoặc ngoại vi, có quy mô linh hoạt hơn, tập trung vào các thương hiệu phổ thông và trung cấp, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng đại chúng và phù hợp với điều kiện quỹ đất, hạ tầng tại từng địa phương.

Đối với cửa hàng miễn thuế, mục tiêu là phủ kín 100% sân bay quốc tế và cửa khẩu lớn, đồng thời mở rộng vào nội đô các trung tâm du lịch. Đáng chú ý, định hướng mới sẽ cho phép kết hợp phục vụ cả khách nội địa và khách hưởng ưu đãi miễn thuế. Đặc biệt, mục tiêu nâng tỷ lệ hàng Việt tại các hệ thống này lên 30–40% sẽ giúp quảng bá mạnh mẽ “quà tặng quốc gia” ra thế giới.

CẦN “CÚ HÍCH” CHÍNH SÁCH ĐỂ BỨT TỐC

Tính toán từ Đề án cho thấy, nếu triển khai hiệu quả, các mô hình này có thể tạo ra doanh thu trực tiếp khoảng 579.000 tỷ đồng, tương đương mức tăng trưởng 10% của thị trường bán lẻ. Tuy nhiên, rào cản lớn nhất hiện nay vẫn là cơ chế, chính sách chưa hoàn thiện.

Bà Lê Hồng Thủy Tiên, Tổng giám đốc IPPG chỉ ra nghịch lý: Việt Nam là trung tâm sản xuất lớn nhưng lại thiếu vắng outlet đúng nghĩa do thiếu khung pháp lý rõ ràng để thu hút các thương hiệu quốc tế.

Để “mở khóa” thị trường, các doanh nghiệp đã đề xuất loạt giải pháp thiết thực: Giao đất sạch cho nhà đầu tư chiến lược với ưu đãi như khu công nghiệp; xây dựng chính sách khuyến mại riêng cho outlet với mức giảm giá sâu phù hợp đặc thù hàng tồn, hàng qua mùa; triển khai hoàn thuế giá trị gia tăng điện tử ngay tại điểm bán nhằm nâng cao trải nghiệm du khách.

Đối với mô hình cửa hàng miễn thuế, các doanh nghiệp kiến nghị mở rộng không gian hoạt động ra ngoài sân bay, cho phép triển khai trong các khu thương mại tự do, đồng thời phát triển bán hàng trực tuyến và tích hợp các phương thức thanh toán quốc tế.

Ở góc độ địa phương, TP.Hồ Chí Minh thể hiện rõ mục tiêu trở thành đầu tàu triển khai mô hình mới. Thành phố định hướng phát triển “làng outlet” quy mô lớn, tổ hợp mua sắm, dịch vụ và giải trí tích hợp, hướng tới trở thành điểm đến du lịch – tiêu dùng hấp dẫn.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, TP.Hồ Chí Minh đề xuất thí điểm mô hình mua sắm miễn thuế trong nội đô theo cơ chế “mua tại chỗ, nhận hàng tại sân bay”, đồng thời áp dụng cơ chế lựa chọn nhà đầu tư chiến lược nhằm rút ngắn thời gian chuẩn bị dự án. Thành phố cũng đang chủ động chuẩn bị quỹ đất, hoàn thiện hạ tầng và các điều kiện cần thiết, sẵn sàng triển khai ngay khi đề án được phê duyệt.

Bên cạnh các ưu đãi về thuế và đất đai, nhiều ý kiến nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết phải xây dựng một khung pháp lý minh bạch, ổn định và khả thi, yếu tố nền tảng để thu hút nhà đầu tư và bảo đảm tính bền vững của mô hình.

TP. HCM đặt mục tiêu trở thành trung tâm bán lẻ hàng đầu ASEAN

16:31, 01/04/2026

TP. HCM đặt mục tiêu trở thành trung tâm bán lẻ hàng đầu ASEAN

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2025 cán mốc hơn 7 triệu tỷ đồng

07:42, 06/01/2026

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2025 cán mốc hơn 7 triệu tỷ đồng

Bán lẻ và tiêu dùng bứt phá nhờ du lịch

10:25, 06/11/2025

Bán lẻ và tiêu dùng bứt phá nhờ du lịch

[Bài 4] Lựa chọn chiến lược 2026-2030: Vị thế của Việt Nam trong trật tự kinh tế toàn cầu mới

Kinh tế thế giới đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc sâu rộng, nơi chuỗi giá trị, công nghệ, cạnh tranh địa kinh tế đồng thời định hình lại trật tự phát triển toàn cầu. Trong bối cảnh đó, lợi thế không còn đến từ quy mô nguồn lực, mà từ khả năng lựa chọn chiến lược và thiết kế mô hình tăng trưởng phù hợp...

Ngành giống cây trồng góp sức nâng tầm giá trị nông nghiệp Việt Nam

Ngành giống cây trồng tại Việt Nam hiện bình quân mỗi năm cung ứng 500.000 - 550.000 tấn giống lúa, 20.000 - 22.000 tấn giống ngô, cùng hàng trăm nghìn tấn giống rau, củ, quả, tiêu, điều, cà phê, cao su… phục vụ sản xuất trồng trọt. Thành tựu này có sự đóng góp quan trọng của các doanh nghiệp trong nghiên cứu và sản xuất giống, qua đó nâng cao giá trị và vị thế nông sản Việt trên thị trường quốc tế.

Ngành cà phê Ấn Độ lao đao vì chiến sự Iran

Ngành cà phê Ấn Độ đang chịu sức ép lớn từ chiến sự Iran, khi hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz bị gián đoạn khiến hoạt động xuất khẩu sang nhiều thị trường lớn ở Tây Á gặp khó khăn...

Chuyên gia ADB: Tập trung cải cách trong lĩnh vực then chốt sẽ giúp Việt Nam duy trì đà tăng trưởng cao

Theo dự báo của ADB, tăng trưởng GDP của Việt Nam dự kiến sẽ đạt khoảng 7,2% vào năm 2026 và khoảng 7% vào năm 2027. Đây là mức tăng trưởng thuộc nhóm cao nhất tại Đông Nam Á, cho thấy rõ khả năng chống chịu của nền kinh tế trong bối cảnh còn nhiều thách thức...

Doanh nghiệp xuất khẩu nông sản chọn Trung Quốc làm "vùng tránh bão"

Trái ngược với đà suy giảm tại Mỹ, châu Phi và châu Âu, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản sang Trung Quốc trong quý 1/2026 đã tăng tới 37,6% so với cùng kỳ năm trước. Diễn biến này cho thấy nhiều doanh nghiệp xuất khẩu nông sản của Việt Nam có xu hướng lựa chọn “láng giềng” như một “vùng tránh bão” trước những biến động của thị trường toàn cầu và xung đột Trung Đông.

