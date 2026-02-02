Mở lối tiêu thụ sản phẩm miền núi Nghệ An

Từ tiềm năng sản xuất đến bài toán đầu ra, chương trình kết nối giao thương và Phòng trưng bày sản phẩm tiêu biểu tỉnh Nghệ An được kỳ vọng sẽ giúp các sản phẩm miền núi từng bước khẳng định vị thế trên thị trường...

Sở Công Thương Nghệ An vừa tổ chức Chương trình kết nối giao thương giữa các nhà phân phối với doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn miền núi tỉnh Nghệ An và khai trương Phòng trưng bày, giới thiệu và bán sản phẩm tiêu biểu tỉnh Nghệ An (tại số 70, đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Thành Vinh).

Đây là hoạt động xúc tiến thương mại có ý nghĩa thiết thực, góp phần tháo gỡ khó khăn về đầu ra cho các sản phẩm đặc trưng của khu vực miền núi. Chương trình kết nối giao thương được xác định là diễn đàn trực tiếp để các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất vùng cao tiếp cận hệ thống nhà phân phối, siêu thị, chuỗi bán lẻ và doanh nghiệp tiêu thụ.

Miền núi tỉnh Nghệ An là địa bàn rộng lớn, có điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng đặc thù cùng sự đa dạng về văn hóa bản địa. Đây là nền tảng quan trọng để hình thành nhiều sản phẩm nông sản, đặc sản, sản phẩm OCOP và sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu mang đậm bản sắc địa phương và của đồng bào các dân tộc.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy việc tiêu thụ các sản phẩm này vẫn gặp không ít khó khăn, nhất là về quy mô sản xuất, năng lực chế biến, thiết kế bao bì, nhãn mác, truy xuất nguồn gốc và khả năng kết nối với thị trường.

Trong bối cảnh đó, chương trình kết nối giao thương được kỳ vọng sẽ góp phần khắc phục những “điểm nghẽn” lâu nay của sản phẩm miền núi. Không chỉ tạo cơ hội gặp gỡ trực tiếp với các nhà phân phối, chương trình còn hỗ trợ các cơ sở sản xuất nâng cao nhận thức về yêu cầu của thị trường, từng bước chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất hàng hóa theo hướng tiêu chuẩn hóa, đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao về chất lượng, mẫu mã và tính minh bạch của sản phẩm.

Song song với hoạt động kết nối giao thương, việc khai trương Phòng trưng bày, giới thiệu và bán sản phẩm tiêu biểu tỉnh Nghệ An được xem là điểm nhấn quan trọng trong chuỗi hoạt động xúc tiến thương mại. Phòng trưng bày không chỉ là nơi giới thiệu và bán sản phẩm, mà còn đóng vai trò là địa chỉ xúc tiến thương mại thường xuyên, tạo không gian quảng bá tập trung cho các sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu của tỉnh.

Thông qua Phòng trưng bày, các doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất có thêm kênh giới thiệu sản phẩm tới người tiêu dùng, đối tác và nhà phân phối. Việc kết nối trực tiếp giữa nhà sản xuất và thị trường giúp giảm bớt khâu trung gian, tăng khả năng tiếp cận thông tin phản hồi từ người tiêu dùng, từ đó cải tiến chất lượng, mẫu mã sản phẩm phù hợp hơn với nhu cầu thực tế.

Hoạt động này cũng góp phần nâng cao nhận diện thương hiệu cho sản phẩm Nghệ An, thúc đẩy việc xây dựng nhãn hiệu, hoàn thiện mẫu mã, truy xuất nguồn gốc và tăng cường năng lực cạnh tranh. Qua đó, từng bước xây dựng hình ảnh sản phẩm Nghệ An chuyên nghiệp, uy tín, không chỉ chinh phục thị trường nội địa mà còn hướng tới mục tiêu mở rộng ra thị trường quốc tế.

Các sản phẩm OCOP của Nghệ An được trưng bày, quảng bá tại Phòng trưng bày.

Việc đưa Phòng trưng bày vào hoạt động còn gắn với mục tiêu thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, khuyến khích người tiêu dùng trong tỉnh và cả nước quan tâm, lựa chọn các sản phẩm nông sản, đặc sản chất lượng của địa phương.

Lãnh đạo Sở Công Thương Nghệ An khẳng định, trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất khu vực miền núi trong công tác xúc tiến thương mại, kết nối thị trường, phát triển thương hiệu và ứng dụng chuyển đổi số.