Thị trường hoa, cây cảnh Tết khởi động sớm

Nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm hoa, cây cảnh Tết của người dân, nhiều xã, phường trên địa bàn Hà Nội đang tích cực triển khai tổ chức chợ hoa xuân. Tùy điều kiện, từng địa phương đã lựa chọn các khu vực thuận tiện giao thông để làm địa điểm tổ chức…

Tại phường Tây Hồ, các điểm chợ hoa Tết đã chính thức hoạt động từ ngày 19/1 (đến hết ngày 15/2) tại các tuyến phố như Lạc Long Quân, vỉa hè đường Nguyễn Hoàng Tôn, Vũ Tuấn Chiêu, Võ Chí Công... Tương tự, tại phường Bạch Mai, Chợ hoa Xuân sẽ được tổ chức tại Công viên Võ Thị Sáu từ ngày 26/1 đến hết ngày 16/2.

Tại xã Bát Tràng, mặt bằng tổ chức Hội chợ Hoa xuân Tết Bính Ngọ 2026 đang hình thành. Theo kế hoạch, hội chợ sẽ bố trí thành 11 phân khu chức năng, quy mô từ 150 đến 200 gian hàng, giới thiệu các sản phẩm OCOP, nông sản an toàn, hoa, cây cảnh, thực phẩm phục vụ Tết, dự kiến mở cửa chính thức từ ngày 30/1 đến 14/2/2026…

Mới đây, phường Hồng Hà cũng đã tổ chức Lễ hội “Tinh hoa nghệ thuật quất cảnh Tứ Liên” nhằm giới thiệu đến người dân và khách tham quan những sản phẩm quất Tết đặc sắc. Hiện tại, phường có hơn 450 hộ gia đình trồng quất với diện tích canh tác khoảng 30 ha, giá trị thương mại dịch vụ làng nghề ước đạt 60 tỷ đồng/năm.

Quất Tứ Liên là sản phẩm được ưa chuộng mỗi dịp Tết Nguyên đán.

Anh Nguyễn Minh Anh, một chủ vườn quất tại Tứ Liên, cho biết năm nay những cây quất có dáng đẹp, tán tròn đều, quả sai, màu sắc bắt mắt có mức giá dao động từ vài triệu đồng mỗi cây, tùy vào thế và công chăm sóc. Những chậu quất cỡ nhỏ, dáng bonsai phù hợp để bàn có giá bán dao động từ 200 nghìn đến 1 triệu đồng/cây. Nhìn chung, mặt bằng giá quất cảnh năm nay cao hơn dịp Tết Ất Tỵ 2025 do chi phí phân bón, nhân công chăm sóc và vận chuyển đều tăng.

Cùng với quất thì hoa đào cũng đang đem sắc xuân xuống phố. Nhiều xe hoa chở đào đã hiện diện trên các tuyến đường, thu hút người dân chơi hoa Tết sớm. Tại chợ hoa Quảng An, đào bích, đào phai, đào rừng… đua nhau khoe sắc, đón người mua. Theo ghi nhận, giá hoa đào năm nay hiện chưa có nhiều biến động so với Tết năm ngoái. Các cành đào nhỏ có giá từ 100 - 300 nghìn đồng/cành; cành to đẹp từ 500 nghìn đến gần 1 triệu đồng.

Ngoài đào phai, đào bích, đào rừng quen thuộc, năm nay, người dân còn tìm mua những cành hoa mộc lan để làm mới không gian đón Tết. Mỗi cành hoa mộc lan dao động từ 300 nghìn đến hơn 2 triệu đồng/cành tùy loại. Các chủ vườn cho biết, ngay từ đầu tháng Chạp, lượng khách đã bắt đầu kéo về để chọn mua cây cảnh chơi Tết. Nhiều gốc đào thế đẹp, đào cổ thụ hoặc quất dáng độc, quả sai, tán tròn đã được khách đặt mua hoặc thuê từ sớm.

Theo Chủ tịch Hội Làng nghề trồng đào Nhật Tân Nguyễn Tuấn Việt, năm nay toàn làng có khoảng 700 gốc đào chất lượng cao, hàng nghìn cây đào thế, đào cành phục vụ thị trường Tết. Cùng nhịp tất bật, tại làng đào Vân Tảo (xã Hồng Vân), người dân đang khẩn trương hoàn thiện những công đoạn cuối cùng trước khi đưa đào ra thị trường.

Xã Hồng Vân hiện có khoảng 150 ha trồng đào với gần 1.800 hộ dân gắn bó với nghề. Nhờ nhuận tháng, thời tiết khá ôn hòa, việc hãm sinh trưởng, tạo nụ diễn ra thuận lợi, đào Tết sinh trưởng tốt, nụ đều, màu sắc đẹp. Ông Bùi Văn Quyết, nông dân xã Hồng Vân chia sẻ, đào Tết năm nay dự kiến sẽ được giá hơn khoảng 10 - 15% so với năm ngoái.

Ngoài ra, ghi nhận dọc các trục đường như Tố Hữu, Đại Linh, Bạch Thành Phong (Đại Mỗ), Dương Đình Nghệ…, hàng trăm điểm bán đào, quất, mai, lan… tự phát hiện đã hình thành, tạo nên một “bức tranh xuân” rực rỡ sắc màu. Khá đông người dân đã "rục rịch" đi sắm Tết, lựa chọn cây cảnh, hoa tươi để trang hoàng nhà cửa, văn phòng.

Năm nay, thị trường cây, hoa Tết phong phú cả về chủng loại lẫn kiểu dáng, từ những chậu quất, cành đào truyền thống đến các dòng đào cổ, đào rêu, mai thế, lan hồ điệp, tuyết mai nhập khẩu. Cửa hàng Dương Hồ Điệp tại phố Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội) hiện có khoảng 1.000 chậu lan lớn nhỏ được bày bán. Các nhân viên vẫn đang tất bật cắm lan lên chậu hoặc làm tiểu cảnh bonsai để ra mắt thị trường dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Chậu lan đắt nhất ở cửa hàng có giá 73,5 triệu đồng, gồm 205 cây lan hồ điệp tím và vàng ghép lại. Trung bình, lan hồ điệp có giá 300 nghìn/cây, còn lan nhí 250 nghìn cây. Cửa hàng có các loại giá phù hợp với túi tiền của từng khách, từ 4 triệu/chậu đến 70 triệu/chậu.

Theo nhân viên bán hàng, khởi động chương trình Tết từ 1 tuần nay, lác đác có khách mua về đi biếu hoặc để ở sảnh cơ quan, phòng làm việc. Còn khách mua về gia đình hầu như chưa có. So với mọi năm, sức mua hoa, cây cảnh năm nay chậm hơn, chủ yếu là khách đến xem và khảo giá. Các tiểu thương bán cây cảnh trên tuyến đường Tố Hữu (Hà Đông) cũng chia sẻ, thời điểm này sức mua vẫn chưa cao, lượng khách chủ yếu mới chỉ dừng lại ở mức tham khảo giá, chưa thực sự mua nhiều.

Tại xã Mê Linh, “thủ phủ” của các loại hoa như hồng, ly, cúc, dạ yến thảo…, không khí lao động cũng sôi động không kém. Từ sáng sớm đến đêm, các nhà vườn tất bật chăm sóc, cắt tỉa, chong đèn để điều chỉnh thời gian nở hoa. Bà Nguyễn Thị Nụ, nông dân trồng hoa lâu năm tại Mê Linh, cho hay hoa cúc năm nay được trồng nhiều do thời gian sinh trưởng ngắn, dễ điều chỉnh nở đúng Tết, thị trường tiêu thụ ổn định.

Thời điểm này sức mua vẫn chưa cao, lượng khách chủ yếu mới chỉ dừng lại ở mức tham khảo giá.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, đến nay, toàn thành phố đã hình thành 47 vùng sản xuất hoa, cây cảnh tập trung với tổng diện tích hơn 1.800ha, quy mô trung bình 10 - 20ha/vùng. Trong đó diện tích trồng hoa chất lượng cao chiếm trên 30%. Riêng vụ này, diện tích gieo trồng hoa đạt hơn 600ha, dự kiến cung ứng cho thị trường Tết Bính Ngọ lượng lớn hoa, cây cảnh, đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền, trong bối cảnh quỹ đất nông nghiệp ngày càng hạn hẹp, phát triển các vùng hoa, cây cảnh là hướng đi phù hợp, mang lại giá trị kinh tế cao. Tới đây, Hà Nội sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển nhóm cây trồng này, hướng tới sản xuất hàng hóa quy mô lớn, chất lượng cao.

Bên cạnh đó, thành phố tạo điều kiện thu hút doanh nghiệp đầu tư vào các mô hình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất hoa. Với lợi thế tập trung nhiều viện nghiên cứu, trường đại học, Hà Nội thuận lợi trong việc liên kết nhà khoa học - doanh nghiệp - nông dân để chọn tạo giống, chuyển giao kỹ thuật, nâng cao chất lượng sản phẩm.