Dư địa hợp tác, đầu tư ngành thực phẩm Việt Nam - Nhật Bản

Nhằm mở rộng cơ hội hợp tác kinh doanh giữa doanh nghiệp Việt Nam - Nhật Bản trong ngành thực phẩm, cũng như đưa ẩm thực Nhật Bản đến gần hơn với người tiêu dùng Việt Nam, Văn phòng Thúc đẩy Ngoại thương Nhật Bản (JETRO) Hà Nội mới đây đã phối hợp với Công ty CP Tập đoàn thực phẩm Hoa Sen (Lotus Group JSC) tổ chức chương trình quảng bá thực phẩm Nhật Bản tại Hà Nội.

Chương trình gây chú ý khi có sự tham gia trực tiếp của bếp trưởng người Nhật là ông Ariga với hơn 30 năm kinh nghiệm, được biết đến như một trong những người đặt nền móng và không ngừng nâng cao chất lượng ẩm thực Nhật Bản tại Việt Nam thời gian qua.

Tại sự kiện, ông Ariga đã trực tiếp chế biến và giới thiệu sáu món ăn sử dụng các nguyên liệu truyền thống nhập khẩu từ Nhật Bản, gồm phô mai Hokkaido, tôm hùm Ise, cá cam sudachi Buri của tỉnh Tokushima, gà Awaodori, mì somen, trà matcha và món tráng miệng từ hạt dẻ Nhật Bản.

Đặc biệt, ông Ariga cũng đã giới thiệu về những công nghệ tiên tiên tiến nhất như quy trình cấp đông hải sản để các sản phẩm được vận chuyển từ Nhật Bản khi tới Việt Nam và tới tay người tiêu dùng vẫn đảm bảo được chất lượng tươi sống nhất.

Hải sản tươi sống được vận chuyển từ Nhật Bản với công nghệ cấp đông tiên tiến nhất. Ảnh: Ngọc La

Thông qua từng món ăn, thực khách không chỉ thưởng thức hương vị, mà còn cảm nhận được triết lý ẩm thực Nhật Bản đề cao sự tinh tế, cân bằng và tôn trọng nguyên liệu.

Chia sẻ với VnEconomy, ông Haruhiko OZASA, Trưởng đại diện JETRO Hà Nội cho biết khi nền kinh tế Việt Nam phát triển, các sản phẩm thực phẩm Nhật Bản đang dần được biết đến nhiều hơn trên thị trường Việt Nam. Theo ông, “Wagyu” và “Matcha” đặc biệt nổi tiếng, tuy nhiên, ẩm thực Nhật Bản không chỉ giới hạn ở những món này.

"Với mong muốn nhiều người dân Việt Nam biết đến các món ăn Nhật Bản đa dạng hơn, chúng tôi đã lên kế hoạch tổ chức sự kiện này," ông chia sẻ. "Chúng tôi cũng đánh giá cao vai trò của Tập ​​đoàn Lotus đã hỗ trợ tổ chức sự kiện này - Tập đoàn từ lâu đã tham gia quảng bá ẩm thực Nhật Bản tại Việt Nam và sở hữu cả chuyên môn sâu rộng lẫn mạng lưới quan hệ mạnh mẽ".

Mặc dù chưa có kế hoạch cụ thể trong thời gian tới, ông Haruhiko OZASA cũng cho biết JETRO sẽ tiếp tục nỗ lực mở rộng hoặc duy trì các hoạt động xúc tiến tương tự tại Việt Nam nhằm tăng cường sự hiện diện của thực phẩm Nhật Bản trên thị trường. Ông cũng mong muốn rằng nếu sự kiện này đạt kết quả tốt, Tập đoàn Lotus sẽ nhanh chóng chuyển hóa thành các cơ hội kinh doanh cụ thể.

Tại sự kiện, bà Lê Vân Mây, Tổng giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị Lotus Group bày tỏ mong muốn đưa những giá trị của ẩm thực Nhật Bản, từ nguyên liệu cho tới cách thức chế biến tới những nhà hàng, khách sạn tại Việt Nam, từ đó mang tới những trải nghiệm ẩm thực tinh tuý tới các thực khách.

Theo bà Lê Vân Mây, người tiêu dùng Việt Nam thường cho rằng các nguyên liệu, sản phẩm từ Nhật Bản thường có chi phí cao, nên đây cũng là một trong những lý do các sản phẩm này chưa thực sự phổ biến rộng rãi tại thị trường Việt Nam. Tuy nhiên, bà Mây cũng khẳng định nguyên liệu, sản phẩm từ Nhật Bản rất đa dạng, phù hợp với từng nhu cầu của người tiêu dùng.

Bên cạnh đó, bà Mây cũng cho rằng, doanh nghiệp Nhật Bản đánh giá rất tích cực về môi trường đầu tư tại Việt Nam, vì thế, với nhiều cơ chế, chính sách thuận lợi, các đơn vị chắc chắn sẽ tiếp tục mở rộng đầu tư mạnh mẽ hơn trong thời gian tới tại Việt Nam, qua đó giúp người tiêu dùng Việt Nam có thêm cơ hội tiếp cận các sản phẩm chất lượng với mức giá phù hợp.