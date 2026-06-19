Mở rộng cầu nối hợp tác kinh tế Việt Nam - Liên bang Nga

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đề xuất một số định hướng hợp tác trọng tâm giữa hai quốc gia trong thời gian tới như nâng cao chất lượng hợp tác thương mại, đa dạng hóa các mặt hàng xuất nhập khẩu; thúc đẩy đầu tư và tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị mới; mở rộng hợp tác trong lĩnh vực khoa học - công nghệ...

Trong khuôn khổ chuyến thăm Liên bang Nga và tham dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN – Nga, chiều ngày 17/6, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đã tham dự và có bài phát biểu quan trọng tại Chương trình Kết nối Đầu tư và Kinh doanh Việt Nam – Liên bang Nga.

Đây là một trong những hoạt động song phương nổi bật bên lề Hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN – Nga, thu hút sự tham dự của đông đảo lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương cùng cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Phát biểu tại sự kiện, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của việc cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và Liên bang Nga gặp gỡ, trao đổi và tìm kiếm các cơ hội hợp tác mới trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động.

Theo Bộ trưởng, chương trình không chỉ là diễn đàn kết nối kinh doanh mà còn là dịp để hai bên cùng chia sẻ tầm nhìn về những định hướng hợp tác dài hạn, góp phần phát huy thế mạnh bổ trợ giữa hai nền kinh tế.

Nhắc lại chặng đường hơn bảy thập kỷ quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 30/1/1950, cũng như các dấu mốc nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược (năm 2001) và Đối tác chiến lược toàn diện (năm 2012), Bộ trưởng khẳng định nền tảng chính trị vững chắc đã tạo động lực để quan hệ hợp tác Việt Nam – Liên bang Nga ngày càng phát triển sâu rộng, thực chất và hiệu quả.

Đánh giá về triển vọng hợp tác trong giai đoạn mới, Bộ trưởng cho rằng hai nền kinh tế sở hữu nhiều lợi thế mang tính bổ trợ cao. Trong khi Liên bang Nga có thế mạnh về khoa học công nghệ, năng lượng, công nghiệp và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, Việt Nam là nền kinh tế năng động, có độ mở lớn và giữ vai trò cửa ngõ kết nối với khu vực ASEAN.

Thông tin về tình hình kinh tế Việt Nam, Bộ trưởng cho biết nền kinh tế tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực với GDP năm 2025 tăng 8,02%, quy mô nền kinh tế đạt khoảng 514 tỷ USD và tổng kim ngạch xuất nhập khẩu vượt 930 tỷ USD.

Trong đó, quan hệ thương mại song phương giữa Việt Nam và Liên bang Nga cũng ghi nhận những tín hiệu khởi sắc khi kim ngạch thương mại song phương trong năm 2024 đạt khoảng 4,58 tỷ USD, tăng hơn 26% so với năm trước; năm 2025 đạt 4,77 tỷ USD; và trong 5 tháng đầu năm 2026 đạt 2,16 tỷ USD. Mặc dù kết quả hiện nay vẫn chưa tương xứng với tiềm năng hợp tác, song xu hướng phục hồi và mở rộng giao thương giữa hai nước đang diễn ra ngày càng rõ nét.

Không những vậy, những dự án hợp tác tiêu biểu như Vietsovpetro, Rusvietpetro cùng các dự án của Tập đoàn TH hay KAMAZ là minh chứng sinh động cho sự tin cậy và gắn bó lâu dài giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Trên cơ sở đó, Bộ trưởng đề xuất năm định hướng hợp tác trọng tâm trong thời gian tới, gồm nâng cao chất lượng hợp tác thương mại và đa dạng hóa mặt hàng xuất nhập khẩu; thúc đẩy đầu tư và tham gia các chuỗi giá trị mới; mở rộng hợp tác trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; tăng cường kết nối giữa các địa phương; đồng thời đẩy mạnh hợp tác về vận tải và logistics.

Bộ trưởng cũng hoan nghênh việc Vietjet công bố ba đường bay mới kết nối Việt Nam với Liên bang Nga, cho rằng đây sẽ là cầu nối quan trọng góp phần thúc đẩy giao lưu nhân dân, phát triển du lịch cũng như mở rộng hợp tác thương mại và đầu tư giữa hai nước.

Ngoài ra, Bộ trưởng khẳng định Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh cải cách thể chế và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư. Đồng thời bày tỏ kỳ vọng các doanh nghiệp Liên bang Nga sẽ tiếp tục mở rộng hiện diện tại Việt Nam, trong khi doanh nghiệp Việt Nam chủ động hơn trong việc khai thác hiệu quả tiềm năng của thị trường Nga.