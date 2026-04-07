Thứ Ba, 07/04/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

Mở rộng đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng

Nhật Dương

07/04/2026, 10:38

Người cao tuổi thuộc hộ nghèo có người phụng dưỡng nhưng người này không có khả năng kinh tế, sức khỏe, sẽ được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng, với mức 600.000 đồng, theo đề xuất của Bộ Y tế...

Ảnh minh họa.

Tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 20/2021/NĐ-CP quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội, Bộ Y tế đề xuất mở rộng đối tượng bảo trợ xã hội hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng.

Theo đó, người cao tuổi thuộc diện hộ nghèo, không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng, hoặc có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng nhưng người này đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng hoặc không có khả năng kinh tế, sức khỏe để thực hiện việc phụng dưỡng. Dự kiến mức hưởng mới là 600.000 đồng từ ngày 1/7/2026.

Việc bổ sung nhóm này vào diện được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, theo Bộ Y tế là xuất phát từ thực tiễn thi hành Nghị định số 20/2021/NĐ-CP phát sinh nhiều trường hợp người cao tuổi thuộc hộ nghèo, dù có con cái nhưng vẫn sống trong cảnh khó khăn do người có nghĩa vụ phụng dưỡng cũng là người quá tuổi lao động, sức khỏe yếu hoặc mắc bệnh hiểm nghèo, không có thu nhập ổn định.

Việc quy định dựa trên sự tồn tại về mặt hộ tịch mà chưa xem xét đến “năng lực thực hiện nghĩa vụ” thực tế đã tạo ra khoảng trống pháp lý, khiến một bộ phận đối tượng yếu thế chưa được tiếp cận chính sách an sinh xã hội.

Thực tế, nhóm đối tượng này vốn đã được thụ hưởng chính sách ổn định trong giai đoạn thực hiện Nghị định số 136/2013/NĐ-CP (từ năm 2013 đến năm 2021).

Sau khi Nghị định số 20/2021/NĐ-CP có hiệu lực, quy định thắt chặt về điều kiện phụng dưỡng đã tạo rào cản lớn, dẫn đến tình trạng 32/63 tỉnh, thành phố (giai đoạn tháng 6/2021 đến tháng 6/2025) đã ban hành chính sách đặc thù để hỗ trợ đối tượng.

Do đó, việc bổ sung cụm từ “hoặc người này không có khả năng kinh tế, sức khỏe để thực hiện việc phụng dưỡng”, là yêu cầu cấp thiết nhằm cụ thể hóa nguyên tắc của Luật Hôn nhân và Gia đình, đảm bảo tính thống nhất của hệ thống an sinh xã hội trên phạm vi cả nước.

Việc bổ sung quy định này về bản chất là sự kế thừa nhóm đối tượng đã được thụ hưởng ổn định từ quy định của Nghị định số 136/2013/NĐ-CP, do đó không tạo ra sự gia tăng đột biến về số lượng đối tượng trên phạm vi toàn quốc.

Thực tế, tại 10/34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã chủ động ban hành chính sách đặc thù để tiếp tục hỗ trợ nhóm này trong giai đoạn 2021-2025. Vì vậy, Bộ Y tế cho rằng việc đưa nhóm này vào Nghị định sửa đổi lần này chủ yếu nhằm thống nhất khung pháp lý chung, không gây áp lực mới lên tổng chi ngân sách nhà nước dành cho an sinh xã hội.

Hơn nữa, số lượng người cao tuổi thuộc hộ nghèo đồng thời có người phụng dưỡng mất khả năng kinh tế hoặc sức khỏe chỉ chiếm một tỷ trọng rất nhỏ, và có xu hướng giảm dần nhờ các chính sách giảm nghèo bền vững và độ bao phủ bảo hiểm xã hội ngày càng tăng.

Việc xác định đối tượng sẽ được thực hiện chặt chẽ, dựa trên sự rà soát thực tế tại địa phương, đảm bảo hỗ trợ đúng diện, đúng điểm tựa, không làm phát sinh chi phí quản lý vận hành mới. Nguồn kinh phí thực hiện sẽ được cân đối trong dự toán chi thường xuyên hằng năm đã được phân bổ cho công tác bảo trợ xã hội, đảm bảo tính khả thi và bền vững của chính sách trong dài hạn.

Theo số liệu thống kê của Bộ Y tế, thực hiện Nghị định số 20/2021/NĐ-CP và Nghị định số 76/2024/NĐ-CP, hiện nay, cả nước đang thực hiện trợ cấp xã hội hằng tháng cho khoảng 4,7 triệu người, tăng khoảng 1,6 triệu người so với năm 2021 (tương đương mức tăng 43,77%). Tổng ngân sách chi trả khoảng 45.000 tỷ đồng/năm.

Hiện 97% tỉnh, thành phố thực hiện chi trả thông qua đơn vị dịch vụ chi trả, 100% địa phương đã triển khai chi trả không dùng tiền mặt, 2,4 triệu đối tượng nhận tiền bằng tài khoản ngân hàng.

Đến nay, đã có 16 tỉnh quy định mở rộng đối tượng thụ hưởng và 5 tỉnh, thành nâng mức hỗ trợ cao hơn mức quy định tại Nghị định số 76/2024/NĐ-CP và Nghị định số 176/2025/NĐ-CP, qua đó từng bước đáp ứng nhu cầu trợ giúp của các nhóm đối tượng yếu thế.

Cụ thể: TP. Hà Nội (650.000 đồng/tháng), TP.HCM (650.000 đồng/tháng), TP. Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh (700.000 đồng/tháng), tỉnh Tuyên Quang (530.000 đồng/tháng). Theo Bộ Y tế, việc nâng mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức chuẩn trợ cấp hưu trí xã hội và mở rộng đối tượng thụ hưởng chính sách đã từng bước đáp ứng được nhu cầu trợ giúp xã hội của một bộ phận dân cư có hoàn cảnh khó khăn.

Nghiên cứu nâng mức trợ cấp xã hội phù hợp với từng thời kỳ

Ngân sách chi 32 nghìn tỷ đồng cho trợ cấp xã hội trong năm 2024

Phần lớn người cao tuổi ở nước ta có cuộc sống khó khăn, thu nhập thấp, phụ thuộc vào trợ cấp xã hội

Từ khóa:

An sinh xã hội Bộ Y tế đối tượng bảo trợ xã hội Người cao tuổi trợ cấp xã hội

Đọc thêm

Lần đầu tiên được triển khai trên toàn quốc, Ngày Sức khỏe toàn dân 7/4 được kỳ vọng thúc đẩy thay đổi cách người Việt chăm sóc sức khỏe: từ bị động chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh, lấy mỗi người dân làm trung tâm…

Theo dự thảo Nghị quyết, doanh nghiệp nhà nước mạnh có quy mô lớn đóng vai trò dẫn dắt được sử dụng toàn bộ nguồn thu từ cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước tại doanh nghiệp để tăng vốn điều lệ; được trích tối đa 10% trên phần lợi nhuận vượt kế hoạch từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hàng năm của doanh nghiệp để hình thành quỹ thưởng.....

Mỗi hợp đồng lao động điện tử khi được gửi về Nền tảng hợp đồng lao động điện tử nếu đảm bảo quy định sẽ được cấp một mã định danh (ID) duy nhất, và không trùng lặp với bất kỳ hợp đồng lao động điện tử nào khác, theo đề xuất của Bộ Nội vụ...

Dự thảo luật bổ sung tiêu chuẩn “có bản lĩnh chính trị vững vàng" vào tiêu chuẩn luật sư và giao Chính phủ quy định chi tiết. Tuy nhiên một số ý kiến cho rằng cần xác định rõ nội hàm tiêu chuẩn này...

Do có nợ xấu và không đủ điều kiện vay vốn, Phạm Văn Hảo đã thuê làm giả CMND, sổ hộ khẩu, trích lục kết hôn để qua mặt hệ thống tra cứu tín dụng, từ đó lập hồ sơ vay tiền tại nhiều tổ chức tín dụng. Ngoài ra, Hảo còn nhờ người khác đứng tên mua xe, thế chấp ngân hàng và đánh tráo giấy đăng ký xe thật – giả nhằm chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng...

Dòng sự kiện

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy