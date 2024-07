Mở rộng nhà ga hành khách, nâng công suất sân bay Cà Mau gấp 5 lần đến năm 2030

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải vừa ký Quyết định số 791/QĐ – BGTVT phê duyệt Quy hoạch Cảng hàng không Cà Mau thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, Cảng hàng không Cà Mau có vị trí, chức năng trong mạng cảng hàng không, sân bay toàn quốc là cảng hàng không quốc nội; tính chất sử dụng là sân bay dùng chung dân dụng và quân sự.

Cụ thể, theo quy hoạch được phê duyệt, trong thời kỳ 2021-2030, Cảng hàng không Cà Mau có cấp sân bay 4C (theo mã tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế - ICAO) và sân bay quân sự cấp II. Phương thức tiếp cận hạ cánh là CAT I đầu 27 và giản đơn đầu 09.

Theo quy hoạch được phê duyệt, trong thời kỳ 2021-2030, Cảng hàng không Cà Mau nâng công suất lên khoảng 1 triệu hành khách/năm và 1.000 tấn hàng hóa/năm. Loại tàu bay khai thác là code C như A320/A321 và tương đương.

Tầm nhìn đến năm 2050, Cảng hàng không Cà Mau giữ nguyên cấp sân bay 4C và sân bay quân sự cấp II nhưng công suất đã được nâng lên khoảng 3 triệu hành khách/năm và 3.000 tấn hàng hóa/năm; loại tàu bay khai thác là code C như A320/A321 và tương đương; phương thức tiếp cận hạ cánh là CAT I đầu 27 và giản đơn đầu 09", Bộ Giao thông vận tải nêu rõ.

Về hệ thống đường cất hạ cánh, trong thời kỳ 2021-2030, Cảng hàng không Cà Mau được quy hoạch đường cất hạ cánh với kích thước 2.400 m x 45 m, trùng tim với đường cất hạ cánh hiện hữu và dịch ngưỡng đầu 09 khoảng 1.100 m về phía Đông, kích thước lề vật liệu theo quy định. Tầm nhìn đến năm 2050 giữ nguyên cấu hình đường cất hạ cánh đã được quy hoạch thời kỳ 2021-2030.

"Đối với nhà ga hành khách, trong thời kỳ 2021-2030, Cảng hàng không Cà Mau sẽ mở rộng nhà ga hành khách hiện hữu đáp ứng công suất khoảng 1 triệu hành khách/năm", Bộ Giao thông vận tải cho biết.

Tầm nhìn đến năm 2050, thực hiện quy hoạch nhà ga hành khách mới khu vực phía Bắc đường cất hạ cánh, công suất khoảng 3 triệu hành khách/ năm; dự trữ đất phát triển khi có nhu cầu.

Bên cạnh đó, trong thời kỳ 2021-2030, Bộ Giao thông vận tải quy hoạch kho hàng hóa phía Tây nhà ga hành khách, gần sân đỗ tàu bay hiện hữu, đáp ứng công suất khoảng 1.000 tấn hàng hóa/năm.

Tầm nhìn đến năm 2050, quy hoạch kho hàng hóa phía Đông nhà ga hành khách mới, đáp ứng công suất khoảng 3.000 tấn hàng hóa/năm.

Về quy hoạch sân đỗ máy bay, quy hoạch nêu rõ thời kỳ 2021-2030 quy hoạch sân đỗ tàu bay phía Nam đường cất hạ cánh đáp ứng khoảng 04 vị trí đỗ.

Tầm nhìn đến năm 2050 quy hoạch sân đỗ tàu bay phía Bắc đồng bộ với khu hàng không dân dụng mới, đáp ứng khoảng 10 vị trí đỗ và có dự trữ để mở rộng khi có nhu cầu.

Trong thời kỳ 2021-2030, tổng nhu cầu sử dụng đất của Cảng hàng không Cà Mau khoảng 184,22 ha, trong đó, diện tích đất dùng chung do dân dụng quản lý 130 ha; diện tích đất hàng không do dân dụng quản lý 21,22 ha; diện tích đất do quân sự quản lý 33 ha.

Tầm nhìn đến năm 2050, tổng nhu cầu sử dụng đất của Cảng hàng không Cà Mau khoảng 244,43 ha, trong đó diện tích đất dùng chung do dân dụng quản lý 143,46 ha; diện tích đất hàng không do dân dụng quản lý 67,97 ha; diện tích đất do quân sự quản lý 33 ha.

Bộ Giao thông vận tải giao Cục Hàng không Việt Nam có trách nhiệm phối hợp với UBND tỉnh Cà Mau và các cơ quan liên quan tổ chức công bố, quản lý và thực hiện quy hoạch.

UBND tỉnh Cà Mau cập nhật nội dung quy hoạch vào các quy hoạch của địa phương; bố trí và bảo vệ quỹ đất phù hợp theo quy hoạch được duyệt, có phương án về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để đảm bảo quỹ đất sẵn sàng đáp ứng khi có nhu cầu phát triển mở rộng theo quy hoạch.

Trước đó, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – ACV và UBND tỉnh Cà Mau đã thống nhất triển khai nâng cấp, mở rộng Cảng hàng không Cà Mau đảm bảo tiếp nhận các tàu bay thương mại tầm trung như A321/320/310 hoặc Embraer 195 là điều cần thiết.

Kinh phí đầu tư cho giai đoạn này ước khoảng 2.253 tỷ đồng (không bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng).

ACV tính toán kế hoạch xây dựng mở rộng Cảng hàng không Cà Mau giai đoạn đến năm 2030 cần khoảng 38 tháng. Trong đó, việc lập, trình phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Cà Mau, đồng thời lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, trình chấp thuận chủ trương đầu tư cần khoảng 6 tháng; thời gian thực hiện là 32 tháng kể từ khi chấp thuận chủ trương đầu tư.