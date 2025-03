Mở tuyến đường mới chuyên dụng kết nối liên cảng Cát Lái - Phú Hữu đến các tuyến cao tốc và vành đai

Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP.HCM Nguyễn Văn Được vừa giao Sở Giao thông công chánh TP.HCM lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án xây dựng tuyến đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu - nút giao cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và đường vành đai 3 TP.HCM.

Đây là tuyến đường liên cảng dài khoảng 6 km, có điểm đầu tại đường Nguyễn Thị Định và điểm cuối nối với đường Vành đai 3 TP.HCM kết hợp với nút giao cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Tuyến đường mới này nhằm kết nối hệ thống cảng Cát Lái - Phú Hữu vào đường vành đai, cao tốc và là tuyến chuyên dụng chủ yếu phục vụ vận tải hàng hóa.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP.HCM giao Sở Giao thông công chánh chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan thực hiện lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án và lập hồ sơ thẩm định trình cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và quy định pháp luật khác liên quan. Dự án khi hình thành sẽ chia sẻ lưu lượng giao thông, giảm nguy cơ kẹt xe các tuyến phía đông như đường Nguyễn Thị Định, Đồng Văn Cống, Nguyễn Duy Trinh…

Đặc biệt, khi đường Vành đai 3 TP.HCM, cao tốc Bến Lức - Long Thành hoàn thành kết hợp với tuyến cao tốc TP.HCM - Dầu Giây được mở rộng, xe vận tải hàng hóa từ các địa phương Đông Nam Bộ và vùng khác đến cụm cảng Cát Lái - Phú Hữu, sẽ rút ngắn được thời gian hành trình.

Theo dự kiến, tuyến đường chuyên dụng này có quy mô rộng 60 m với 12 làn xe. Gồm hai đoạn: đoạn từ đường Nguyễn Thị Định đến đường Nguyễn Thị Tư; và đoạn từ đường Nguyễn Thị Tư đến nút Vành đai 3 TP.HCM và cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đi trên cao. Tổng vốn đầu tư của dự án khoảng 8.719 tỷ đồng.

Dự án này từng được Ủy ban nhân dân TP.HCM kiến nghị Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng) triển khai xây dựng. Cụ thể, cuối tháng 6/2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP.HCM Phan Văn Mãi đã có văn bản gửi lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải kiến nghị mở tuyến đường chuyên dụng kết nối cảng Cát Lái - Phú Hữu với cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây nhằm giải quyết bài toán kẹt xe triền miên cho tuyến giao thông huyết mạch độc đạo hiện hữu từ trước tới nay.

Theo kiến nghị, tuyến đường mới này dài 6 km, rộng 60 m, 12 làn xe, vận tốc thiết kế 60 km/h, bắt đầu từ đường Nguyễn Thị Định, qua đường Nguyễn Thị Tư rồi đi qua rạch Bà Cua, Ông Nhiêu và kết thúc tại nút giao đường Vành đai 3 TP.HCM và cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Các phương tiện trên tuyến đường này được tổ chức đi từ khu vực cảng vào đường Vành đai 3 - cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và ngược lại, trên nguyên tắc dòng xe di chuyển liên tục.

Lý giải về kiến nghị mở tuyến đường mới chuyên dụng này, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân TP.HCM lúc bấy giờ cho rằng cảng Tân Cảng - Cát Lái nằm trên sông Đồng Nai thuộc khu đông bắc của TP.HCM là cảng trọng điểm, quan trọng đối với xuất nhập khẩu hàng hóa của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và TP.HCM. Sản lượng hàng container của cảng Cát Lái chiếm khoảng 85% so với các cảng phía Nam và 50% so với các cảng trên cả nước. Giao thông ra vào khu vực cảng Cát Lái và cảng Phú Hữu gần đó đang rất khó khăn, tình trạng ùn tắc giao thông thường xuyên xảy ra, gây mất an toàn giao thông trong khu vực.

Để làm tuyến đường này, Thành phố dự kiến sẽ phải giải toả khoảng 59 ha đất và cần điều chỉnh một số quy hoạch hiện có. Vì vậy, “TP.HCM kiến nghị Bộ Giao thông vận tải có ý kiến với các phương án xây dựng tuyến đường, để có cơ sở triển khai các đầu việc tiếp theo”, văn bản của Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP.HCM lúc đó nêu.