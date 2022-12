MobiFone và Cục Truyền thông Công an Nhân dân ký hợp tác trong lĩnh vực chuyển đổi số

Tham dự buổi ký kết, về phía Cục truyền thông Công an nhân dân có sự tham gia của Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong - Cục trưởng cục Truyền thông, các đồng chí Phó Cục trưởng cục Truyền thông cùng các đồng chí lãnh đạo Cục Truyền thông Công an Nhân dân và các cán bộ, chuyên viên các đơn vị.

Về phía MobiFone có sự tham gia của ông Nguyễn Hồng Hiển - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên TCT, các thành viên Hội đồng thành viên TCT; các Phó tổng giám đốc TCT và lãnh đạo một số Ban, Trung tâm trực thuộc Tổng công ty Viễn thông MobiFone.

Ông Nguyễn Hồng Hiển - Chủ tịch Hội đồng Thành viên MobiFone phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Hồng Hiển - Chủ tịch Hội đồng Thành viên MobiFone chia sẻ với các giải pháp công nghệ đã được thị trường ghi nhận, thời gian qua, nhiều tỉnh, thành phố, doanh nghiệp lớn và các cơ quan báo chí đã tin tưởng lựa chọn MobiFone là nhà tư vấn chuyển đổi số. Chủ tịch Hội đồng Thành viên Nguyễn Hồng Hiển tin rằng, thông qua chương trình hợp tác, MobiFone và Cục Truyền thông Công an Nhân dân sẽ gặt hái nhiều kết quả tích cực, nhất là trong công tác chuyển đổi số báo chí và trong cung cấp, lan toả các sản phẩm báo chí Công an Nhân dân tới đông đảo người dùng trên hạ tầng của MobiFone.

“Với MobiFone là một doanh nghiệp viễn thông nay là doanh nghiệp số, hợp tác với Cục Truyền thông Công an Nhân dân sẽ mang lại một khối lượng lớn nội dung số, làm giàu kho tàng nội dung số của MobiFone. Mặt khác, những kinh nghiệm của Cục Truyền thông Công an Nhân dân trong việc sáng tạo các nội dung số cũng là những kinh nghiệm quý giá mà MobiFone rất cần được sẻ chia và tiếp cận.

Bên cạnh đó, những giải pháp công nghệ của MobiFone góp phần đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh nhiệm vụ của Cục Truyền thông Công an Nhân dân trong việc thực hiện chuyển đổi số báo chí; tăng cường quản lý và phát triển các loại hình truyền thông trên internet”

Thay mặt Đảng uỷ, lãnh đạo Cục Truyền thông Công an Nhân dân, Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong đánh giá cao những nội dung phối hợp được nêu trong biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Cục và Tổng công ty Viễn thông MobiFone. Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong cho biết thời gian qua, Cục Truyền thông Công an Nhân dân nhận thức sâu sắc rằng, chuyển đổi số, truyền thông đa phương tiện là xu hướng tất yếu của sự phát triển trong báo chí hiện đại. Do vậy, đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện chuyển đổi số trên từng lĩnh vực công tác và xây dựng mô hình tòa soạn hội tụ trong các cơ quan báo chí của lực lượng Công an Nhân dân...

Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong kì vọng, các nền tảng giải pháp công nghệ toàn diện và đầy đủ, chuyên nghiệp của Tổng công ty Viễn thông MobiFone sẽ giúp Cục Truyền thông Công an Nhân dân thực hiện chuyển đổi số hiệu quả, từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác, nhất là lĩnh vực thông tin, tuyên truyền trên hệ thống báo chí, xuất bản, điện ảnh của lực lượng Công an Nhân dân. Đại diện Cục Truyền thông Công an Nhân dân bày tỏ thiện ý và mong muốn hợp tác cùng MobiFone trong lộ trình dài và hiệu quả.

Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong - Cục trưởng Cục Truyền thông Công an Nhân dân phát biểu tại sự kiện.

Tại sự kiện, MobiFone và Cục truyền thông Công an Nhân dân đã tiến hành ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác. Theo đó, Cục Truyền thông Công an Nhân dân sẽ đảm nhận thực hiện các nội dung gồm: cung cấp chương trình truyền hình, các nội dung video, audio, text để MobiFone phát triển kinh doanh trên các hạ tầng của MobiFone; truyền thông các sản phẩm, dịch vụ của MobiFone trên báo chí, phát thanh, truyền hình, mạng xã hội mà Cục Truyền thông Công an Nhân dân quản lý; xây dựng các fomat, chương trình chuyên đề phù hợp với tiêu chí, yêu cầu của kênh theo đề xuất của MobiFone; cùng MobiFone nghiên cứu các giải pháp kinh doanh các sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin - truyền thông...

MobiFone sẽ cung cấp các giải pháp công nghệ phục vụ chuyên môn của Cục và các ứng dụng trong công việc khác như: giải pháp truyền thông nội bộ Mobibeat; giải pháp quản lý tòa soạn cho tòa soạn báo; ứng dụng tổng hợp thông tin cho Báo; bộ giải pháp Big Data tìm kiếm khách hàng tiềm năng.

Cùng với đó, MobiFone cũng cung cấp đường truyền phục vụ chuyên môn, giải pháp truyền dẫn của MobiFone cung cấp cho khách hàng kết nối trên đường truyền công nghệ mới nhất với chất lượng, độ an toàn và tính bảo mật cao, chi phí hợp lý với độ phủ mạng metro khắp cả nước với tốc độ cao; chế độ chăm sóc khách hàng và hỗ trợ kỹ thuật 24/7/365; triển khai cloud hóa dữ liệu của Cục trên hạ tầng Cloud của MobiFone; Cung cấp các Bộ giải pháp chuyển đổi số trong công tác quản trị, điều hành của Cục như giải pháp văn phòng điện tử eOffice, công cụ họp trực tuyến - MobiFone Meeting, giải pháp quản lý công việc eWork, giải pháp Hợp đồng điện tử eContract và chữ ký số mobiCA,...

Chương trình hợp tác này sẽ góp phần tăng cường hiệu quả hoạt động của hai bên thông qua việc kết hợp thế mạnh và cơ hội của mỗi bên nhằm cung cấp hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ đa dạng tới khách hàng, góp phần tới khách hàng những dịch vụ, trải nghiệm tốt nhất.