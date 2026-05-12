Mọi giao dịch giữa người dân và chính quyền sẽ được thực hiện trên môi trường số

Hạ Chi

12/05/2026, 07:02

Đó là mục tiêu đặt ra đến năm 2035 của Chương trình Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2035 vừa được Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng phê duyệt tại Quyết định số 826/QĐ-TTg ngày 11/5/2026…

Ảnh minh hoạ.

Mục tiêu của Chương trình Đề án 06 là thúc đẩy mạnh mẽ việc phát triển, ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử trên mọi lĩnh vực, phục vụ hiệu quả xây dựng Chính phủ số, Kinh tế số, Xã hội số; góp phần thực hiện các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết 57-NQ/TW và các kế hoạch, chương trình hành động của Chính phủ về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

MỌI GIAO DỊCH GIỮA NGƯỜI DÂN VÀ CHÍNH QUYỀN ĐƯỢC THỰC HIỆN TRÊN MÔI TRƯỜNG SỐ

Trong giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2030, Chương trình sẽ tập trung triển khai 06 nhóm mục tiêu cụ thể như sau: (1) Phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến và đổi mới sáng tạo chỉ đạo, điều hành; (2) Thúc đẩy phát triển kinh tế số - xã hội số; (3) Phục vụ phát triển công dân số; (4) Mở rộng hạ tầng, hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ tạo lập, kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu; (5) Đảm bảo an sinh xã hội và phục vụ phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; (6) Phục vụ nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo

Tầm nhìn đến năm 2035, hướng tới xây dựng Việt Nam trở thành một quốc gia số phát triển bền vững, toàn diện, trong đó: Mọi giao dịch giữa người dân và chính quyền đều được thực hiện trên môi trường số. Các cơ sở dữ liệu quốc gia, với dữ liệu dân cư là hạt nhân, được kết nối, chia sẻ và sử dụng hiệu quả để phục vụ xây dựng Chính phủ thông minh, cho phép ra quyết định trên cơ sở dữ liệu thời gian thực. 

Người dân được thụ hưởng các dịch vụ số được cá nhân hóa, tự động, thuận tiện theo từng sự kiện cuộc đời. Dữ liệu và công nghệ số được ứng dụng sâu rộng trong mọi lĩnh vực: y tế, giáo dục, giao thông, nông nghiệp, tư pháp, an ninh... Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng cao nhờ các tiện ích số. Văn hóa số, kỹ năng số trở thành phổ cập trong toàn xã hội. 

Việt Nam nằm trong nhóm 50 quốc gia hàng đầu thế giới về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; trở thành trung tâm kết nối dữ liệu và phát triển công nghiệp số quan trọng của khu vực Châu Á.

MỘT TÀI KHOẢN ĐĂNG NHẬP XUYÊN SUỐT MỌI HỆ THỐNG

Về hoàn thiện chính sách, pháp luật, các cơ quan chức năng sẽ tham mưu sửa đổi, ban hành các quy định nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy phát triển công dân số, xã hội số, kinh tế số và Chính phủ số. Đồng thời, hoàn thiện cơ chế tạo lập, khai thác, sử dụng dữ liệu; ứng dụng dữ liệu trong giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến; tăng cường bảo vệ dữ liệu cá nhân, an ninh dữ liệu và xử lý vi phạm trong lĩnh vực dữ liệu.

Bên cạnh đó, sẽ ban hành hướng dẫn kỹ thuật, kiến trúc thống nhất cho các hệ thống giải quyết thủ tục hành chính, tích hợp một tài khoản đăng nhập dùng xuyên suốt các phần mềm, hệ thống.

Về giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến, các cơ quan sẽ tập trung tái cấu trúc, cắt giảm hồ sơ, đơn giản hóa thủ tục dựa trên dữ liệu; xây dựng từ điển dữ liệu dùng chung, mô hình giải quyết thủ tục hành chính tập trung, thống nhất trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Đồng thời, triển khai các sáng kiến mở rộng hình thức tiếp cận dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp.

Theo kế hoạch, đến tháng 12/2026, Bộ Công an phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tích hợp đăng nhập tài khoản định danh, gồm cả tài khoản tổ chức và người nước ngoài phục vụ dịch vụ công. Đến tháng 9/2026, Bộ Công an phối hợp triển khai AI, trợ lý ảo hỗ trợ thủ tục hành chính. Các địa phương cũng sẽ nghiên cứu mô hình “Trạm công dân số” tại nơi công cộng và trung tâm dịch vụ, dự kiến hoàn thành vào tháng 1/2027.

Về phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, Chương trình sẽ triển khai thúc đẩy sử dụng tài khoản định danh điện tử trong các giao dịch, thủ tục; ban hành các danh mục sản phẩm dịch vụ, các mô hình ứng dụng dữ liệu dân cư, căn cước, định danh điện tử, đặc biệt các nhóm ngành tác động đến kinh tế số trong các lĩnh vực như: tài chính, ngân hàng, nông nghiệp và môi trường, y tế, giáo dục, du lịch, logistics và thương mại điện tử.

Nghiên cứu triển khai các giải pháp phục vụ xây dựng thành phố thông minh như “Bản sao số”, “Mô hình địa điểm số” kết nối, ứng dụng Cơ sở dữ liệu địa điểm, dữ liệu dân cư và danh tính điện tử, gắn với dữ liệu khác.

Về phục vụ phát triển công dân số, Chương trình sẽ tập trung triển khai các giải pháp để công dân thực hiện các quyền và nghĩa vụ trên môi trường số như: lấy ý kiến nhân dân về các dự thảo luật, pháp lệnh, văn bản quy phạm pháp luật được đăng tải; quản lý khai thác, chia sẻ và giám sát việc khai thác, sử dụng dữ liệu công dân. 

XÂY DỰNG ỨNG DỤNG VNEID THÀNH NỀN TẢNG SỐ QUỐC GIA ĐA TIỆN ÍCH

Xây dựng ứng dụng VNeID thành nền tảng số quốc gia đa tiện ích phục vụ chuyển đổi số, phát triển công dân số: (1) Lưu trữ dữ liệu số của công dân; (2) Định danh xác thực điện tử; (3) Thực hiện dịch vụ công trực tuyến và giải quyết thủ tục hành chính; (4) Liên kết tài khoản thanh toán, ví điện tử, thẻ ngân hàng, dịch vụ tiền di động trên ứng dụng VNeID để thực hiện thanh toán, chi trả an sinh xã hội; (5) Là kênh giao tiếp chính thức, đảm bảo an toàn, bảo mật, hiệu quả giữa người dân với Nhà nước, người dân với doanh nghiệp, và người dân với người dân.

Hoàn thiện việc tạo lập ví giấy tờ của công dân, tổ chức trên VNeID, tạo lập kho dữ liệu của công dân, tổ chức trên môi trường số theo quy định.

Xây dựng các nền tảng số, cung cấp các tiện ích để thúc đẩy công dân thực hiện trên môi trường số; hoàn thiện các công cụ số cho công dân như: tài khoản định danh điện tử, căn cước, chữ ký số, tài khoản thanh toán…

