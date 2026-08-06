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Xăng dầu đồng loạt giảm giá, thấp hơn nhiều so với khu vực

H Huyền Vy

Do giá thế giới hạ nhiệt khi OPEC+ tăng sản lượng và căng thẳng Trung Đông giảm bớt, từ ngày 6/8, giá xăng dầu trong nước đồng loạt giảm. Cụ thể, xăng E5RON92 giảm 660 đồng/lít, xăng E10RON95-III giảm 535 đồng/lít; các loại dầu cũng giảm nhẹ, giúp giá xăng dầu Việt Nam duy trì ở mức thấp so với khu vực…

Giá xăng dầu đồng loạt giảm từ chiều 6/8/2026. Ảnh: Huyền Vy.
Giá xăng dầu đồng loạt giảm từ chiều 6/8/2026. Ảnh: Huyền Vy.

Chiều 6/8/2026, liên Bộ Công Thương – Tài chính công bố điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu.

Trong kỳ điều hành này, liên Bộ quyết định trích lập, chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu theo Quyết định số 1987/QĐ-BCT ngày 6/8/2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc áp dụng biện pháp sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước)

Xăng sinh học: 200 đồng/lít;

Dầu điêzen: 0 đồng/lít;

Dầu madút: 0 đồng/kg.

Chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước)

Xăng sinh học: 0 đồng/lít;

Dầu điêzen: 0 đồng/lít;

Dầu madút: 0 đồng/kg.

Sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:

Xăng E5RON92: không cao hơn 21.728 đồng/lít (giảm 660 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành), thấp hơn xăng E10RON95-III 596 đồng/lít;

Xăng E10RON95-III: không cao hơn 22.324 đồng/lít (giảm 535 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành);

Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 27.544 đồng/lít (giảm 80 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành);

Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 16.391 đồng/kg (giảm 87 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành).

Biến động giá bán xăng dầu trong nước từ 31/12/2025 đến 06/8/2026. Nguồn: MOIT.
Biến động giá bán xăng dầu trong nước từ 31/12/2025 đến 06/8/2026. Nguồn: MOIT.

Về nguyên nhân giảm giá xăng dầu, liên Bộ cho biết thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: Mỹ hủy cuộc tấn công mới vào Iran; Iran và Oman đạt được đồng thuận về cơ chế quản lý eo biển Hormuz; OPEC+ thông qua kế hoạch nâng sản lượng khai thác dầu từ tháng 9; xung đột quân sự giữa Nga với Ucraina vẫn tiếp diễn, tập trung nhiều vào các cơ sở năng lượng, nhà máy lọc dầu… Các yếu tố nêu trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua có diễn biến tăng, giảm tùy mặt hàng nhưng xu hướng giảm là chủ yếu.

Cụ thể, giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 30/7/2026 và kỳ điều hành ngày 06/8/2026 là: 110,194 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 7,846 USD/thùng, tương đương giảm 6,65%); 113,918 USD/thùng xăng RON95 dùng để pha chế xăng E10RON95-III (giảm 7,362 USD/thùng, tương đương giảm 6,07%); 152,686 USD/thùng dầu điêzen 0,05S (giảm 6,330 USD/thùng, tương đương giảm 3,98%); 540,144 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 21,370 USD/tấn, tương đương giảm 3,81%).

Biến động giá thành phẩm xăng dầu trên thị trường thế giới từ 26/02/2026 - 05/8/2026
Biến động giá thành phẩm xăng dầu trên thị trường thế giới từ 26/02/2026 - 05/8/2026

Trước diễn biến của giá xăng dầu thế giới, biến động tỷ giá VND/USD và các quy định hiện hành, việc điều hành giá xăng dầu trong nước nhằm đảm bảo phản ánh đúng xu hướng biến động của giá thế giới, đồng thời đảm bảo hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.

Giá bán xăng dầu của các nước lân cận Việt Nam ngày 06/8/2026:

Về giá xăng: Thái Lan: 28.750 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia: 28.838 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá); Lào: 44.916 VNĐ/lít; Trung Quốc: 32.383 VNĐ/lít (Chính phủ khống chế giá); Việt Nam: 22.324 VNĐ/lít.

Về giá dầu: Thái Lan: 28.750 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia: 33.698 VNĐ/lít; Lào: 37.548 VNĐ/lít; Trung Quốc: 29.366 VNĐ/lít (Chính phủ khống chế giá); Việt Nam: 27.544 VNĐ/lít.

Giá xăng dầu của Việt Nam hiện đang ở mức thấp so với các nước có chung đường biên giới.

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