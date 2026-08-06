Siberian Wellness: Hành trình 30 năm bền bỉ vun đắp những giá trị cho cộng đồng

Năm 2026 đánh dấu cột mốc 30 năm hình thành và phát triển của Siberian Wellness - thương hiệu chăm sóc sức khỏe toàn cầu có nguồn gốc từ Siberia (Nga). Ba thập kỷ không chỉ là hành trình phát triển sản phẩm hay mở rộng thị trường, đó là hành trình bền bỉ xây dựng một cộng đồng sống khỏe hơn - nơi con người khỏe mạnh hơn, môi trường xanh hơn và những giá trị tích cực được lan tỏa qua từng thế hệ.

Ngay từ những ngày đầu thành lập, Siberian Wellness đã lựa chọn con đường phát triển dựa trên sự kết hợp giữa tinh hoa thiên nhiên và nền tảng khoa học hiện đại. Từ những sản phẩm đã trở thành dấu ấn quen thuộc với người tiêu dùng như TPBVSK Formula 4, TPBVSK Renaissance Triple Set hay dòng dầu thảo dược Siberian Pure Herbs Collection Extra Rich Massage Balsam, doanh nghiệp không ngừng nghiên cứu để mang đến những giải pháp chăm sóc sức khỏe ngày càng toàn diện hơn.

Từ các giải pháp dành cho phụ nữ hiện đại, trẻ em, người cao tuổi đến những dòng dinh dưỡng chuyên biệt phục vụ lối sống năng động, tất cả đều hướng tới mục tiêu giúp mỗi người chủ động chăm sóc sức khỏe của mình tốt hơn. Trong năm nay, Siberian Wellness tiếp tục giới thiệu Keforma – dòng dinh dưỡng thế hệ mới được phát triển dành cho những người theo đuổi phong cách sống khỏe mạnh, chủ động và năng động hơn mỗi ngày.

Đằng sau các sản phẩm là nền tảng nghiên cứu và sản xuất được đầu tư bài bản. Doanh nghiệp hiện vận hành tổ hợp sản xuất hiện đại tại Nga với 3 nhà máy và 18 dây chuyền sản xuất, đồng thời tiếp tục mở rộng năng lực sản xuất tại châu Âu thông qua việc đầu tư vào các cơ sở sản xuất tại Serbia và San marino hay Uzbekistan. Những đầu tư dài hạn này phản ánh cam kết không ngừng đổi mới để mang đến các giải pháp chăm sóc sức khỏe chất lượng cho cộng đồng.

Tuy nhiên, theo Siberian Wellness, một cộng đồng khỏe mạnh không thể tồn tại trong một môi trường thiếu bền vững. Chính vì vậy, song song với hoạt động phát triển sản phẩm, doanh nghiệp còn kiên trì triển khai nhiều dự án vì môi trường thông qua The World Around You Foundation – tổ chức do Siberian Wellness sáng lập nhằm thúc đẩy bảo tồn thiên nhiên, phục hồi hệ sinh thái và lan tỏa lối sống xanh.

Nổi bật trong số đó là Eco Project – dự án trồng rừng được triển khai tại nhiều quốc gia trên thế giới. Sau 5 năm, dự án đã góp phần trồng hơn 2,3 triệu cây xanh trên diện tích gần 718 ha rừng tại 16 quốc gia với sự tham gia của hơn 16.000 tình nguyện viên.

Tại Việt Nam, những giá trị đó tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ. Mới đây, hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 5/6, trong khuôn khổ dự án Eco Project, gần 100 khách hàng, đối tác và nhân viên Siberian Wellness đã cùng nhau trồng 999 cây Vù Hương tại Vườn Quốc gia Cúc Phương. Sau hoạt động này, tổng số cây được doanh nghiệp và cộng đồng chung tay gieo trồng tại Việt Nam đã nâng lên 3.499 cây.

Gần 60 đối tác Siberian Wellness tham gia trồng cây tại rừng Cúc Phương.

Những nỗ lực bền bỉ trong việc nâng cao chất lượng sống cho con người và đóng góp cho cộng đồng đã giúp Siberian Wellness liên tiếp được ghi nhận bởi nhiều tổ chức uy tín. Mới đây, doanh nghiệp được vinh danh tại chương trình Rồng Vàng 2026 – chương trình dành cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động hiệu quả và có đóng góp tích cực cho nền kinh tế Việt Nam.

Siberian Wellness tiếp tục được vinh danh Top 10 doanh nghiệp FDI tiên phong vì cuộc sống cộng đồng tại Lễ trao giải Rồng Vàng.

Dấu mốc 30 năm không chỉ là dịp để Siberian Wellness nhìn lại hành trình đã qua, mà còn là lời khẳng định cho định hướng phát triển đã được theo đuổi xuyên suốt: Xây dựng một cộng đồng sống khỏe hơn thông qua những sản phẩm chất lượng, những hoạt động ý nghĩa và những giá trị bền vững cho tương lai.