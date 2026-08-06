Doanh nghiệp giữ giá bình ổn để tăng sức mua mùa tựu trường

Những ngày này, các siêu thị và trung tâm thương mại tại Hà Nội và TP.HCM nhộn nhịp hơn thường lệ. Ngoài thực phẩm tươi sống và hàng thiết yếu, nhiều người tiêu dùng còn tranh thủ mua quần áo, dụng cụ học tập giá bình ổn để chuẩn bị cho con vào năm học mới…

Ảnh minh họa: CoopXtra

Chỉ còn một tháng nữa là đến ngày khai giảng, các chương trình ưu đãi, bình ổn giá từ chuỗi nhà sách và siêu thị đang thu hút phụ huynh và học sinh tới tham quan, mua sắm. Từ năm học này, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quyết định chọn bộ sách giáo khoa Kết nối tri thức với cuộc sống của Nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam làm bộ sách giáo khoa sử dụng thống nhất trên toàn quốc.

Dù vậy, toàn bộ sách giáo khoa được in từ năm 2025 trở về trước vẫn tiếp tục được sử dụng, tái sử dụng, ngoại trừ một số đầu sách đã được cập nhật nội dung theo quy định mới. Theo thông báo từ Nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam, giá sách giáo khoa năm học 2026 - 2027 từ lớp 1 đến lớp 12 đã được điều chỉnh, giảm bình quân 13,3% so với giá sách giáo khoa của năm học trước.

Để kích cầu mùa tựu trường, nhiều hệ thống bán lẻ đồng loạt tung chương trình khuyến mại. Chương trình "Back to School" đã bắt đầu diễn ra từ cuối tháng 7 đến đầu tháng 9 tại các hệ thống nhà sách Phương Nam, Fahasa... với hàng loạt ưu đãi cho sách, ba lô, học cụ và đồ chơi, mức giảm giá lên đến 50%. Riêng các mặt hàng tập học sinh có chương trình mua 8 tặng 4, mua 4 tặng 2...

Các chương trình khuyến mãi, bình ổn giá từ nhà sách và siêu thị đang thu hút phụ huynh và học sinh tới mua sắm. Ảnh: Fahasa

Nắm bắt nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng, hệ thống bán lẻ cũng đồng loạt tung chương trình kích cầu với mức giảm từ 10% - 50% cho hàng ngàn mặt hàng, tập trung vào thực phẩm, nhu yếu phẩm và đồ dùng học tập. Saigon Co.op triển khai chương trình “Deal tựu trường - Giá yêu thương”, giảm giá 50% các sản phẩm phục vụ năm học mới như tập vở, dụng cụ học tập, ba lô, bình nước, đồng phục, giày dép...

Từ nay đến hết 9/8, hệ thống bán lẻ Satra đồng loạt triển khai chương trình khuyến mãi “Gắn kết càng lâu - Ưu đãi càng nhiều”. Nhiều mặt hàng được giảm giá mạnh như: bắp cải thảo VietGAP, quýt đường, cá trê, trứng gà V.Food, ức gà phi lê CP... Các sản phẩm thịt heo, thịt gà và thủy sản cũng luân phiên áp dụng giá ưu đãi.

Ở nhóm thực phẩm chế biến và hàng tiêu dùng, hàng loạt sản phẩm như gạo, mì ăn liền, dầu ăn, gia vị, cà phê, bánh kẹo, xúc xích, nước giải khát… được giảm giá từ 20% đến gần 50%. Các mặt hàng hóa mỹ phẩm, chất tẩy rửa, nước giặt, nước xả, mỹ phẩm, đồ gia dụng, chăn ga gối nệm, quần áo và vật dụng gia đình cũng đồng loạt áp dụng nhiều hình thức ưu đãi như mua 2 tặng 1, giảm giá trực tiếp.

Trong khi đó, hệ thống siêu thị GO! giảm giá mạnh nhiều mặt hàng thiết yếu. Bách Hóa Xanh triển khai chương trình “Khuyến mãi sốc”, giảm sâu các mặt hàng dầu ăn, nước chấm, gia vị. Ngoài giảm giá trực tiếp, nhiều hệ thống còn áp dụng ưu đãi riêng cho khách hàng thành viên, giảm thêm 5% - 10% tùy chương trình.

Nắm bắt nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng, hệ thống bán lẻ cũng đồng loạt tung chương trình kích cầu. Ảnh: CoopXtra

Ông Nguyễn Đức Toàn, Tổng Giám đốc Điều hành MM Mega Market Việt Nam & Big C Campuchia, thông tin doanh nghiệp đang triển khai nhiều chương trình khuyến mãi quy mô lớn, áp dụng cho hơn 3.000 sản phẩm thuộc nhiều ngành hàng, từ rau củ, trái cây, thịt, cá đến các mặt hàng tiêu dùng nhanh.

Theo ông Toàn, doanh nghiệp ghi nhận doanh số tăng trưởng ở mức hai con số, trong khi lượng khách hàng trên toàn quốc tăng hơn 10%. Điều này cho thấy các chương trình bình ổn giá trong Tháng khuyến mãi tập trung đang nhận được sự hưởng ứng tích cực, đồng thời góp phần củng cố niềm tin của người tiêu dùng.

Tương tự, bà Hồ Thị Hồng Đào, quyền Giám đốc Marketing Saigon Co.op, cho biết hệ thống đã xây dựng kế hoạch kích cầu theo từng giai đoạn, từ cao điểm mua sắm hè, mùa tựu trường đến những tháng cuối năm. Các chương trình ưu đãi, bình ổn giá được thiết kế theo nhu cầu thực tế của người tiêu dùng thay vì chỉ giảm giá theo mùa vụ.

“Năm nay Saigon Co.op đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu hai con số. Các chương trình khuyến mãi tập trung vào hiệu quả thực chất, vừa hỗ trợ người tiêu dùng, vừa tạo động lực tăng trưởng cho hệ thống trong những tháng cuối năm”, bà Đào chia sẻ.

Các chương trình bình ổn giá trong Tháng khuyến mãi tập trung đang nhận được sự hưởng ứng tích cực. Ảnh: MM Mega Market Thăng Long

Ở góc độ quản lý, ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Công thương TP.HCM, cho biết tới đây chương trình khuyến mại tập trung sẽ được xây dựng theo lộ trình 5 năm (2026 - 2030) thay vì từng năm như trước.

Trọng tâm của chiến lược là nâng tầm các chương trình Kết nối cung cầu và Shopping Season thành công cụ kích cầu quy mô lớn, kết hợp với văn hóa, du lịch, giải trí nhằm tạo sức lan tỏa cho thị trường bán lẻ. Chương trình bình ổn thị trường tiếp tục phát huy vai trò “bệ đỡ” với 24 nhóm hàng thiết yếu, duy trì giá bán thấp hơn tối thiểu 5% so với thị trường.

Song song đó, tại hội thảo "Ngành thực phẩm và hàng tiêu dùng nhanh trước làn sóng tiêu dùng xanh và chuyển đổi số" mới đây, các chuyên gia nhận định ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) hiện giữ vai trò quan trọng trong nền kinh tế, đáp ứng nhu cầu thiết yếu hàng ngày của người dân.

Tuy nhiên, sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế số, thương mại điện tử và các mô hình bán lẻ đa kênh đang làm thay đổi sâu sắc chuỗi giá trị của ngành, từ sản xuất, phân phối đến tiêu dùng. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết để doanh nghiệp đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực quản trị và xây dựng lợi thế cạnh tranh.

Bên cạnh đó, hành vi tiêu dùng cũng đang thay đổi rõ rệt. Tại các hệ thống bán lẻ hiện đại, doanh số nhóm hàng mang nhãn xanh hay tiêu dùng bền vững tăng từ 40 đến 60% trong các chương trình truyền thông lớn. Điều này cho thấy tiêu dùng xanh đang dần trở thành tiêu chuẩn mới của thị trường, tạo áp lực để doanh nghiệp thay đổi từ sản xuất đến phân phối.

Tiêu dùng xanh đang dần trở thành tiêu chuẩn mới của thị trường. Ảnh: Satramart

Theo ông Bùi Nguyễn Anh Tuấn, Phó cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương, để sản phẩm xanh tạo được sức mua và phát triển bền vững, doanh nghiệp cần chứng minh rõ nguồn gốc xuất xứ và đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật, thay vì chỉ quảng bá bằng khẩu hiệu hay tên gọi.

Bộ Công Thương đang tiếp tục hoàn thiện chính sách về phát triển thương mại trong nước và thúc đẩy sản xuất, tiêu dùng bền vững; triển khai các chương trình kết nối cung - cầu, quảng bá sản phẩm xanh như “Sức sống hàng Việt”. Bên cạnh đó, Bộ khuyến khích các sàn thương mại điện tử và hệ thống phân phối có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đáp ứng các tiêu chuẩn sản phẩm xanh, mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường.