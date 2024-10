Một doanh nghiệp bất động sản báo doanh thu tài chính tăng đột biến 10.600%, cổ phiếu tăng kịch trần

Công ty CP Vạn Phát Hưng (VPH) vừa công bố báo cáo tài chính quý 3/2024 với khoản doanh thu tài chính tăng đột biến lên tới hơn 100 lần nhờ đó đảo chiều báo lãi ngoạn mục.

Theo đó, trong kỳ, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ công ty mẹ đạt 10,6 tỷ đồng tăng mạnh so với 1,45 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái. Giá vốn hàng bán cũng tăng mạnh dẫn đến lợi nhuận gộp đạt 41,5 triệu đồng. Tuy nhiên, nhờ doanh thu hoạt động tài chính đạt 354,7 tỷ đồng tăng 10.604,6% tương ứng tăng 107 lần nhờ đó công ty mẹ báo lãi 182 tỷ đồng trong khi năm ngoái lỗ 13 tỷ.

Tại báo cáo tài chính hợp nhất, ghi nhận doanh thu thuần tăng mạnh 557% so với cùng kỳ năm trước lên hơn 18 tỷ đồng. Chi phí giá vốn tăng cùng với doanh thu, lãi gộp quý 3 đạt 7 tỷ, cải thiện đáng kể so với khoản lỗ gộp trong quý 3/2023.

Doanh thu tài chính cao đột biến lên 356 tỷ, gấp gần 48 lần cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, gần 349 tỷ đồng là lãi từ chuyển nhượng cổ phần. Theo giải trình của VPH, trong quý 3 vừa qua công ty đã hoàn thành các thủ tục pháp lý chấp thuận chủ trương đầu tư dự án KDC Nhơn Đức Nhà Bè (16,7ha). Từ đó, Vạn Phát Hưng đã thực hiện chuyển nhượng 99% cổ phần tại công ty con là Công ty CP Bất động sản Nhà Bè cho đối tác.

Kết quả, VPH báo lãi 183 tỷ trong khi năm ngoái lỗ 19,6 tỷ đồng. mức lãi cao kỷ lục kể từ khi doanh nghiệp này niêm yết trên sàn chứng khoán.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2024, doanh thu thuần của VPH giảm 27% xuống 34 tỷ. Nhờ khoản doanh thu tài chính giúp lãi sau thuế 9 tháng đạt 145 tỷ. Năm 2024, VPH trông cậy nguồn thu lớn từ việc thoái vốn công ty con. Vì vậy, mục tiêu doanh thu từ hoạt động kinh doanh chỉ khoảng 29 tỷ đồng, chưa bằng một nửa so với thực hiện được năm 2023; nhưng lãi sau thuế lên đến 76 tỷ đồng do kỳ vọng thu từ hoạt động tài chính 224 tỷ đồng. So với mục tiêu 76 tỷ đề ra cho cả năm, công ty đã vượt 91% kế hoạch đề ra.

Việc báo lãi lớn từ dự án Nhà Bè đã được Vạn Phát Hưng trông chờ từ lâu. Tại đại hội đồng cổ đông tháng 6 vừa qua, Phó Tổng Giám đốc Phùng Điền Trọng cho biết việc chuyển nhượng dự án Nhà Bè cho đối tác Lotte Land trước đây đã được Đại hội đồng cổ đông 2021 chấp thuận. Trước đó, Lotte Land cũng đã tạm ứng 200 tỷ đồng cho VPH.

Ngày 1/8 vừa qua, VPH có nghị quyết thông qua chuyển nhượng Công ty CP Bất động sản Nhà Bè, số cổ phần chuyển nhượng tối đa 99 triệu cổ phần tương đương 99% vốn điều lệ, giá trị theo mệnh giá là 990 tỷ đồng. Giá chuyển nhượng không thấp hơn giá trị đầu tư ban đầu.

VPH sẽ trả cổ tức 5% cho năm tài chính 2022 bằng tiền mặt, khoảng hơn 47 tỷ đồng. Công ty quyết định không chia cổ tức cũng như không chi trả thù lao cho HĐQT trong kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.

Tính tới thời điểm 30/9/2024, tổng tài sản của VPH đạt 2.139 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm. Trong đó, tiền mặt và tương đương tiền 362 tỷ, với 350 tỷ gửi tiết kiệm. Các khoản phải thu ngắn hạn xấp xỉ 995 tỷ, tăng gần gấp rưỡi sau 9 tháng. Ngược lại, hàng tồn kho giảm mạnh 81% so với đầu năm xuống còn 208 tỷ đồng.

Nợ phải trả giảm mạnh 27% xuống 983 tỷ, trong đó nợ vay gần 530 tỷ đồng, chủ yếu là nợ ngắn hạn. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 200 tỷ, gấp 4 lần so với đầu năm. Trên thị trường, cổ phiếu VPH ngay lập tức phản ứng với kết quả kinh doanh trên thị giá tăng kịch trần trong phiên 15/10 lên mức 9.630 đồng/cổ phiếu.