Một mùa du lịch tàu biển hứa hẹn "bội thu"

Mùa du lịch tàu biển thường bắt đầu vào tháng 10 và kết thúc vào tháng 4 năm sau. Tuy nhiên, vài năm gần đây, lượng khách đi du lịch ngay trong giai đoạn thấp điểm cũng có xu hướng gia tăng...

Từ đầu năm đến nay, Quảng Ninh đón khoảng 25 chuyến tàu biển, một số tàu đã quay lại nhiều lần với lượng khách trên 1.000 người. Bà Trần Nguyện, Phó Tổng Giám đốc Khối giải trí, nghỉ dưỡng, Tập đoàn Sun Group, cho biết: Với việc đầu tư hạ tầng cảng bến hiện đại, địa phương đang hướng đến việc đón khách du lịch tàu biển 4 mùa.

Dự kiến từ nay đến cuối năm 2025, Quảng Ninh đón khoảng 40 chuyến tàu biển, riêng trong tháng 10 là 6 chuyến. Đây đều là những tàu biển hạng sang, đã đến Hạ Long từ nhiều năm qua, như: Viking Orion, Silver Muse, Celebrity Solstice, Silver Whisper…

Phụ thuộc vào lịch trình, du khách tàu biển sẽ lựa chọn các tour tuyến du lịch phù hợp, như: Vịnh Hạ Long, Bảo tàng Quảng Ninh, khu vui chơi giải trí Sun World, khám Yên Tử, trải nghiệm văn hóa đồng bào dân tộc ở Kỳ Thượng, Đồng Sơn…

Hạ Long trở thành điểm đến thường xuyên của các hãng tàu biển.

Với việc sở hữu Di sản thế giới Vịnh Hạ Long và Yên Tử, các đơn vị đang xây dựng tour tuyến kết nối 2 di sản, đồng thời, giới thiệu đến các hãng tàu biển để tiếp cận tối đa thị trường khách.

Theo ông Nguyễn Đình Long, Phó Giám đốc Chi nhánh Công ty TNHH MTV Dịch vụ Lữ hành Saigontourist tại Quảng Ninh, công ty cũng tìm hiểu và xây dựng kế hoạch khai thác tour du lịch Bái Tử Long kết hợp các sản phẩm du lịch độc đáo của Vân Đồn để mang đến cho du khách thêm nhiều lựa chọn mới mẻ.

Tại Đà Nẵng, đầu tháng 10 vừa qua, 2 tàu biển lớn là Adora Mediterranea (2.500 khách) và tàu biển Star Voyager (1.200 khách) từ thị trường Trung Quốc đã cập cảng Tiên Sa, tạo ra không khí nhộn nhịp tại các khu, điểm du lịch.

Để phục vụ đoàn du khách quốc tế này, ngành du lịch thành phố đã bố trí khu vực Công viên APEC làm điểm đón - trả khách, du khách được tư vấn và cung cấp miễn phí thông tin, cũng như được hướng dẫn tham quan những địa danh đặc trưng của thành phố.

Ông Lê Thiên Tư, Giám đốc Công ty TNHH Du lịch V.E.I, cho biết mỗi chuyến tàu biển thường có lượng khách rất lớn và đa quốc tịch. Nhu cầu của từng nhóm khách khác nhau, nên các doanh nghiệp thường xây dựng đa dạng các sản phẩm tour khác nhau để khách lựa chọn.

Đặc thù của dòng khách này là thời gian dừng chân ngắn nên thường ưu tiên các điểm tham quan nổi tiếng. Riêng thị trường khách Âu, Mỹ thường thích trải nghiệm văn hóa, ẩm thực địa phương.

Số lượng du khách tàu biển đến Đà Nẵng tăng trưởng ấn tượng.

Là một trong những doanh nghiệp chuyên khai thác khách tàu biển, ông Nguyễn Đắc Nam, Giám đốc Công ty TNHH Du lịch Khang Huy Holiday Việt Nam, cho hay mùa tàu biển năm nay công ty dự kiến đón khoảng 15 - 20 chuyến tàu.

Theo ông Nam, thị trường khách tàu biển hiện có nhiều thay đổi. Trước đại dịch, khách tàu biển thị trường nói tiếng Hoa do công ty khai thác chủ yếu là khách MICE, nhưng hiện nay chủ yếu là khách lẻ, khách gia đình.

Đà Nẵng được đánh giá là một trong những địa phương có nhiều lợi thế để khai thác du lịch tàu biển. “Tuy nhiên hiện cảng Đà Nẵng đang là cảng tổng hợp, phục vụ cả khai thác hàng hóa lẫn khách du lịch quốc tế.

Doanh nghiệp rất mong thành phố sớm hoàn thiện cảng Liên Chiểu để giảm tải cho cảng Tiên Sa, dành nhiều không gian hơn cho khai thác tàu du lịch. Bên cạnh đó, cũng cần thêm các trung tâm mua sắm quy mô lớn để kích thích chi tiêu của dòng khách chất lượng cao này”, ông Nam gợi ý.

Khách tàu biển hiện nay chủ yếu là khách lẻ, khách gia đình.

Không chỉ Quảng Ninh hay Đà Nẵng, nhiều địa chỉ “vàng” du lịch khác của Việt Nam đã đón một lượng lớn du khách trong và ngoài nước đến tận hưởng kỳ nghỉ bằng các dịch vụ tàu biển.

Tại Khánh Hòa, chỉ tính riêng trong giai đoạn năm 2024, theo số liệu quản lý của Cảng vụ Đường thủy nội địa của tỉnh, số hành khách thông qua bến thủy nội địa là hơn 2,7 triệu lượt khách. Giai đoạn từ đầu năm 2025 đến giữa tháng 9 đã đạt gần 2,3 triệu lượt khách.

Mặc dù không có quá nhiều du thuyền lớn ghé thăm, nhưng Khánh Hòa nổi tiếng với nhiều hoạt động vui chơi ở biển đảo. Cụ thể, tỉnh hiện có gần 500 phương tiện thủy nội địa hoạt động thường xuyên, trong đó phần lớn là tàu cao tốc phục vụ khách du lịch.

Hệ thống phương tiện đa dạng, bao gồm cả tàu khách, tàu gỗ truyền thống, đang góp phần quan trọng vào việc kết nối du khách với những trải nghiệm biển đảo đặc sắc của địa phương.

Với điều kiện thuận lợi của cảng nước sâu Chân Mây và hệ thống điểm đến giàu bản sắc văn hóa, thành phố Huế cũng đang chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ của thị phần du lịch tàu biển.

Sở Du lịch thành phố Huế cho biết, dự kiến năm nay, Huế sẽ đón khoảng 47 chuyến tàu biển quốc tế (tăng 6 chuyến so với năm trước), với trên 93.519 lượt khách và 39.204 thủy thủ đoàn, tăng khoảng 47,5% so với mùa trước.

Chân Mây là cảng phức hợp, vừa đón tàu du lịch và tàu hàng.

Bà Trần Thị Hoài Trâm, Giám đốc Sở Du lịch thành phố Huế, cho biết cảng Chân Mây hiện là một trong 46 điểm đến du thuyền tại Đông Nam Á được Hiệp hội Du thuyền Châu Á (ACA) công nhận. Nằm trên tuyến đường biển chiến lược nối Singapore, Philippines, Hong Kong, Huế đang trở thành điểm dừng chân lý tưởng cho các hãng tàu lớn.

Thời gian qua, ngành du lịch Huế đã chủ động xúc tiến hợp tác quốc tế, làm việc trực tiếp với các hãng tàu nổi tiếng như Royal Caribbean, Viking Ocean Cruises, Adora Cruises… và tham gia quảng bá tại các hội chợ du lịch quốc tế. Năm 2025, địa phương đã đón chào sự xuất hiện của những hãng tàu mới như Cunard Line và Blue Dream Cruises, hứa hẹn mang lại một mùa tàu biển sôi động chưa từng có.

Thực tế, với đường biển dài, cùng nhiều điểm đến du lịch hiện đại, hấp dẫn, Việt Nam đang có tiềm năng lớn để phát triển du lịch đường thủy. Như theo số liệu của Tổng cục Du lịch Việt Nam, trong 9 tháng đầu năm 2025, hơn 500 nghìn lượt khách quốc tế đến Việt Nam bằng đường biển, tăng hơn 250% so với cùng kỳ năm 2024.