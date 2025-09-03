Thứ Tư, 03/09/2025

Trang chủ Du lịch

Thời tiết bất lợi, khiến du lịch nhiều tỉnh trầm lắng dịp Quốc khánh 2/9

Nguyễn Thuấn

03/09/2025, 08:12

Dịp Quốc khánh 2/9 năm nay, ngành du lịch ghi nhận bức tranh nhiều gam màu. Nếu Huế và Ninh Bình khởi sắc mạnh mẽ với lượng khách và doanh thu tăng cao, thì Quảng Trị và đặc biệt là Thanh Hóa lại sụt giảm rõ rệt do ảnh hưởng của bão số 6 và các yếu tố khách quan...

Thời tiết đẹp, thuận lợi cho các trải nghiệm du lịch của khách tại Huế. Ảnh: Hữu Phúc
HUẾ, NINH BÌNH THU HÚT LƯỢNG KHÁCH LỚN

Chiều 2/9, bà Trần Thị Hoài Trâm, Giám đốc Sở Du lịch Huế, cho biết trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh, toàn thành phố ước đón khoảng 196.000 lượt khách, tăng 50,8% so với cùng kỳ năm 2024. Doanh thu từ dịch vụ du lịch đạt khoảng 310 tỷ đồng, tăng tới 134,8%.

Trong số đó, khách lưu trú ước đạt 92.000 lượt, tăng 41,5% so với dịp lễ năm trước, riêng khách quốc tế đạt khoảng 23.000 lượt, tăng 43,8%. Công suất bình quân phòng khách sạn đạt khoảng 72% trong các ngày cao điểm (31/8, 1 và 2/9), nhiều cơ sở lưu trú thậm chí đạt trên 85%.

Không chỉ Huế, Ninh Bình cũng là điểm đến nổi bật trong kỳ nghỉ lễ. Hòa trong không khí kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, địa phương đã tổ chức hàng loạt sự kiện văn hóa, nghệ thuật, lễ hội đặc sắc, thu hút đông đảo du khách. Nổi bật có Lễ hội ẩm thực – văn hóa – âm nhạc tại Khu du lịch Tam Cốc; các đêm nhạc, giao lưu võ thuật, bắn pháo hoa tại Phố cổ Hoa Lư.

Ninh Bình đã tổ chức nhiều chương trình đặc sắc, ấn tượng, thu hút đông đảo du khách tham gia
Theo thống kê, trong 4 ngày nghỉ lễ, Ninh Bình đón khoảng 422.000 lượt khách, trong đó có 341.000 khách nội địa và 81.000 khách quốc tế. Doanh thu từ du lịch đạt trên 530 tỷ đồng. Công suất phòng khách sạn bình quân 70 - 75%, riêng một số khu vực trung tâm đạt 85 - 90%.

Công tác đón tiếp du khách tại Ninh Bình được thực hiện chu đáo, an toàn. Sở Du lịch địa phương tăng cường kiểm tra, nhắc nhở các đơn vị thực hiện nghiêm quy định văn minh, ứng xử văn hóa. Nhờ đó, an ninh trật tự và hình ảnh điểm đến đều được đảm bảo.

QUẢNG TRỊ, THANH HÓA GIẢM KHÁCH DO ẢNH HƯỞNG THỜI TIẾT

Khác với sự sôi động tại Huế và Ninh Bình, Quảng Trị ghi nhận lượng khách giảm nhẹ trong kỳ nghỉ lễ. Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, toàn địa phương ước đón 223.000 lượt khách, giảm 4,4% so với cùng kỳ năm 2024. Dù vậy, khách quốc tế vẫn đạt gần 1.950 lượt, tăng 2,63%; tổng thu từ du lịch đạt 256,5 tỷ đồng, tăng 6,5%. Công suất lưu trú bình quân khoảng 50%.

Nguyên nhân chính được cho là do bão số 6 gây ảnh hưởng, nhiều khu, điểm tham quan phải tạm ngừng đón khách, đặc biệt ở khu vực Phong Nha – Kẻ Bàng. Tuy nhiên, ngành du lịch Quảng Trị khẳng định các hoạt động vẫn được tổ chức an toàn, không xảy ra sự cố đáng tiếc.

Khu Du lich sinh thái cộng đồng Pù Luông dẫn đầu lượng khách toàn tỉnh Thanh Hoá trong dịp nghỉ lễ 2/9 năm nay.
Thanh Hóa là địa phương chịu tác động nặng nề nhất. Trong 4 ngày nghỉ lễ (30/8 – 2/9), toàn tỉnh chỉ đón khoảng 65.000 lượt khách, giảm tới 83,6% so với cùng kỳ năm trước. Khách lưu trú đạt khoảng 31.000 lượt (tương đương 10%), tổng thu du lịch đạt 148 tỷ đồng, giảm 82,9%.

 Video: Du khách hòa mình vào các điệu múa sạp, múa xòe của đồng bào Thái tại Pù Luông.

Ngay từ ngày đầu kỳ nghỉ, do ảnh hưởng mưa bão, nhiều du khách hủy dịch vụ. Bên cạnh đó, sự kiện diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh tại Hà Nội cũng hút một lượng lớn người dân cả nước, khiến du lịch Thanh Hóa thêm phần trầm lắng.

Một số điểm du lịch nổi tiếng của địa phương ghi nhận lượng khách khá khiêm tốn: Pù Luông đón 20.700 lượt khách; các phường Hạc Thành, Hàm Rồng (Thanh Hóa cũ) đạt 10.000 lượt; Sầm Sơn 3.500 lượt; Hải Hòa 1.000 lượt; Hoằng Tiến 3.000 lượt; Thành Nhà Hồ 2.200 lượt; Lam Kinh 2.000 lượt...

