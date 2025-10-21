Thứ Tư, 22/10/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Doanh nghiệp niêm yết

Mua "chui", Chủ tịch S99 bị phạt tiền và đình chỉ giao dịch 4 tháng

Hà Anh

21/10/2025, 08:16

Ngày 13/6/2024, ông Hùng đã thực hiện giao dịch mua 1 triệu cổ phiếu S99, nhưng không báo cáo, công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch...

Sơ đồ giá cổ phiếu S99 trên HNX.
Sơ đồ giá cổ phiếu S99 trên HNX.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Nguyễn Công Hùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SCI (mã S99-HNX).

Theo đó, ông Hùng bị phạt 175 triệu đồng theo quy định tại khoản 3 Điều 5, điểm h khoản 5 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ - CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ - CP) được sửa đổi, bổ sung tại khoản 4 và khoản 27 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ - CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP (Nghị định số 128/2021/NĐ-CP) do không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Cụ thể, ngày 13/6/2024, ông Hùng đã thực hiện giao dịch mua 1 triệu cổ phiếu S99, nhưng không báo cáo, công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch.

Đồng thời, ông Hùng còn chịu hình thức xử phạt bổ sung là bị đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán có thời hạn 04 tháng kể từ ngày Quyết định xử phạt vi phạm hành chính này có hiệu lực thi hành, theo quy định tại điểm b khoản 7 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ - CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 27 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ - CP.

Mới đây, bà Nguyễn Thị Thu Hường, em ruột ông Hùng vừa mua thêm 2 triệu cổ phiếu và nâng số lượng nắm giữ lên 6.534.068 cổ phiếu, chiếm 6,59%, từ 8/7 đến 17/7. Còn ông Hùng đang sở hữu 21.570.523 cổ phiếu, chiếm 21,76% tại S99.

Trước đó, ngày 3/10 công ty nhận được quyết định xử phạt hành chính của Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo do đã có hành vi vi phạm hành chính về không tái nhập hóa đơn đúng thời gian đã đăng ký với cơ quan hải quan đối với 02 tờ khai theo quy định với mức phạt 7,350 triệu đồng.

Tiếp đến ngày 5/10, công ty nhận được quyết định xử phạt hành chính của Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo do công ty đã có hành vi hành vi phạm hành chính là không tái nhập hàng hóa đúng thời gian đã đăng ký với cơ quan hải quan đối với 02 tờ khai số: 107558919422 ngày 24/9/2025 và 107587740040 ngày 04/10/2025 theo quy định tại khoản 5 Điều 50 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 23 Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 với mức phạt là 8,850 triệu đồng và các tình tiết tăng nặng là tái phạm và vi phạm nhiều lần.

Về kết quả kinh doanh, S99 ghi nhận lợi nhuận sau thuế sau kiểm toán là 43,37 tỷ, giảm 12% so với trước kiểm toán 48,78 tỷ đồng. Nguyên nhân là do ảnh hưởng của việc thay đổi lợi nhuận kế toán trước thuế của các công ty trong hệ thống trước và sau kiểm toán. Đồng thời thực hiện điều chỉnh lại các bút toán hợp nhất liên quan đến chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại tương ứng, dẫn đến Lợi nhuận sau thuế giảm 5,4 tỷ đồng, tương ứng 12%.

Liên quan đến trái phiếu, một loạt công ty bị xử phạt từ 85 đến 92,5 triệu đồng

09:38, 12/08/2025

Liên quan đến trái phiếu, một loạt công ty bị xử phạt từ 85 đến 92,5 triệu đồng

Đã có trên 2.700 quyết định xử phạt chứng khoán và chuyển nhiều vụ việc sang cơ quan điều tra xử lý

07:42, 28/07/2025

Đã có trên 2.700 quyết định xử phạt chứng khoán và chuyển nhiều vụ việc sang cơ quan điều tra xử lý

Hai công ty cổ phần chứng khoán bị xử phạt vi phạm hành chính

16:40, 05/05/2025

Hai công ty cổ phần chứng khoán bị xử phạt vi phạm hành chính

Từ khóa:

Chủ tịch HĐQT chứng khoán đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán có thời hạn 04 tháng mua bán "chui" S99 vi phạm hải quan

Đọc thêm

FPT báo lợi nhuận 6.800 tỷ đồng trong quý 3, tăng mạnh so với cùng kỳ

FPT báo lợi nhuận 6.800 tỷ đồng trong quý 3, tăng mạnh so với cùng kỳ

Trong quý 3/2025, FPT ghi nhận doanh thu đạt 49.887 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 9.540 tỷ đồng, lần lượt tăng 10,3% và 17,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Quý 3/2025, HAG ghi nhận doanh thu từ bán heo giảm mạnh chỉ đạt hơn 40 tỷ đồng

Kết thúc quý 3/2025, HAG ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.895 tỷ đồng - trong đó, doanh thu trái cây đạt 1.419 tỷ đồng, tăng 61% so với cùng kỳ (880 tỷ đồng); doanh thu bán sản phẩm, hàng hóa đạt gần 428 tỷ đồng tăng 49% so với cùng kỳ (gần 288 tỷ), nhưng doanh thu bán heo chỉ đạt gần 40 tỷ, giảm 83% so với cùng kỳ (233,8 tỷ đồng)

MBB phản hồi về hoạt động phát hành trái phiếu

MBB cho biết, các lô trái phiếu được đề cập đều đã được MB thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, phần lớn đã tất toán, số còn lại (~ 650 tỷ đồng) đang được quản lý đúng quy định.

Đã có 160 doanh nghiệp công bố lợi nhuận quý 3 tăng bùng nổ 114%, ngân hàng, chứng khoán lên

Đã có 160 doanh nghiệp công bố lợi nhuận quý 3 tăng bùng nổ 114%, ngân hàng, chứng khoán lên "top"

Đã có 160 doanh nghiệp niêm yết đại diện 9,4% vốn hóa toàn thị trường công bố báo cáo tài chính hoặc ước tính sơ bộ kết quả kinh doanh quý 3/2025 với lợi nhuận tăng 114% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nhóm quỹ VinaCapital trở thành cổ đông lớn của GMD

Nhóm quỹ thuộc CTCP Quản lý Quỹ VinaCapital vừa trở thành cổ đông lớn của GMD, kể từ ngày 15/10, sau khi nâng tổng sở hữu lên hơn 21,666 triệu cổ phiếu, chiếm 5,0802% vốn điều lệ.

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Công nghệ lượng tử là tương lai

eMagazine

Công nghệ lượng tử là tương lai

Các ngân hàng trung ương đang nắm nhiều vàng hơn trái phiếu chính phủ Mỹ

Thế giới

Các ngân hàng trung ương đang nắm nhiều vàng hơn trái phiếu chính phủ Mỹ

Vinh danh 10 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu Hành trình Đất nước Đổi mới - Hội nhập - Vươn tầm

eMagazine

Vinh danh 10 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu Hành trình Đất nước Đổi mới - Hội nhập - Vươn tầm

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

VN-Index sẽ tiếp tục hồi phục trong các phiên tới chủ yếu nhờ nhóm vốn hóa lớn, hướng đến mục tiêu 1.700 điểm

Chứng khoán

2

Tổ chức Lễ tang nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Trần Phương với nghi thức cấp Nhà nước

Tiêu điểm

3

FPT báo lợi nhuận 6.800 tỷ đồng trong quý 3, tăng mạnh so với cùng kỳ

Doanh nghiệp niêm yết

4

Tỏi Sanuki mở hướng kinh tế mới cho đồng bào Mông ở Na Ngoi

Nông sản

5

Đột phá từ công nghiệp “phụ trợ” lên chiến lược nền tảng

Thị trường

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy