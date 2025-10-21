Mua "chui", Chủ tịch S99 bị phạt tiền và đình chỉ giao dịch 4 tháng

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Ngày 13/6/2024, ông Hùng đã thực hiện giao dịch mua 1 triệu cổ phiếu S99, nhưng không báo cáo, công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch...
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Nguyễn Công Hùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SCI (mã S99-HNX).
Theo đó, ông Hùng bị phạt 175 triệu đồng theo quy định tại khoản 3 Điều 5, điểm h khoản 5 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ - CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ - CP) được sửa đổi, bổ sung tại khoản 4 và khoản 27 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ - CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP (Nghị định số 128/2021/NĐ-CP) do không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.
Cụ thể, ngày 13/6/2024, ông Hùng đã thực hiện giao dịch mua 1 triệu cổ phiếu S99, nhưng không báo cáo, công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch.
Đồng thời, ông Hùng còn chịu hình thức xử phạt bổ sung là bị đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán có thời hạn 04 tháng kể từ ngày Quyết định xử phạt vi phạm hành chính này có hiệu lực thi hành, theo quy định tại điểm b khoản 7 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ - CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 27 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ - CP.
Mới đây, bà Nguyễn Thị Thu Hường, em ruột ông Hùng vừa mua thêm 2 triệu cổ phiếu và nâng số lượng nắm giữ lên 6.534.068 cổ phiếu, chiếm 6,59%, từ 8/7 đến 17/7. Còn ông Hùng đang sở hữu 21.570.523 cổ phiếu, chiếm 21,76% tại S99.
Trước đó, ngày 3/10 công ty nhận được quyết định xử phạt hành chính của Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo do đã có hành vi vi phạm hành chính về không tái nhập hóa đơn đúng thời gian đã đăng ký với cơ quan hải quan đối với 02 tờ khai theo quy định với mức phạt 7,350 triệu đồng.
Tiếp đến ngày 5/10, công ty nhận được quyết định xử phạt hành chính của Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo do công ty đã có hành vi hành vi phạm hành chính là không tái nhập hàng hóa đúng thời gian đã đăng ký với cơ quan hải quan đối với 02 tờ khai số: 107558919422 ngày 24/9/2025 và 107587740040 ngày 04/10/2025 theo quy định tại khoản 5 Điều 50 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 23 Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 với mức phạt là 8,850 triệu đồng và các tình tiết tăng nặng là tái phạm và vi phạm nhiều lần.
Về kết quả kinh doanh, S99 ghi nhận lợi nhuận sau thuế sau kiểm toán là 43,37 tỷ, giảm 12% so với trước kiểm toán 48,78 tỷ đồng. Nguyên nhân là do ảnh hưởng của việc thay đổi lợi nhuận kế toán trước thuế của các công ty trong hệ thống trước và sau kiểm toán. Đồng thời thực hiện điều chỉnh lại các bút toán hợp nhất liên quan đến chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại tương ứng, dẫn đến Lợi nhuận sau thuế giảm 5,4 tỷ đồng, tương ứng 12%.
Trong quý 3/2025, FPT ghi nhận doanh thu đạt 49.887 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 9.540 tỷ đồng, lần lượt tăng 10,3% và 17,6% so với cùng kỳ năm ngoái.
Kết thúc quý 3/2025, HAG ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.895 tỷ đồng - trong đó, doanh thu trái cây đạt 1.419 tỷ đồng, tăng 61% so với cùng kỳ (880 tỷ đồng); doanh thu bán sản phẩm, hàng hóa đạt gần 428 tỷ đồng tăng 49% so với cùng kỳ (gần 288 tỷ), nhưng doanh thu bán heo chỉ đạt gần 40 tỷ, giảm 83% so với cùng kỳ (233,8 tỷ đồng)
MBB cho biết, các lô trái phiếu được đề cập đều đã được MB thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, phần lớn đã tất toán, số còn lại (~ 650 tỷ đồng) đang được quản lý đúng quy định.
Đã có 160 doanh nghiệp niêm yết đại diện 9,4% vốn hóa toàn thị trường công bố báo cáo tài chính hoặc ước tính sơ bộ kết quả kinh doanh quý 3/2025 với lợi nhuận tăng 114% so với cùng kỳ năm ngoái.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: