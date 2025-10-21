Mua "chui", Chủ tịch S99 bị phạt tiền và đình chỉ giao dịch 4 tháng

Ngày 13/6/2024, ông Hùng đã thực hiện giao dịch mua 1 triệu cổ phiếu S99, nhưng không báo cáo, công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch...

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Nguyễn Công Hùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SCI (mã S99-HNX).

Theo đó, ông Hùng bị phạt 175 triệu đồng theo quy định tại khoản 3 Điều 5, điểm h khoản 5 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ - CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ - CP) được sửa đổi, bổ sung tại khoản 4 và khoản 27 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ - CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP (Nghị định số 128/2021/NĐ-CP) do không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Cụ thể, ngày 13/6/2024, ông Hùng đã thực hiện giao dịch mua 1 triệu cổ phiếu S99, nhưng không báo cáo, công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch.

Đồng thời, ông Hùng còn chịu hình thức xử phạt bổ sung là bị đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán có thời hạn 04 tháng kể từ ngày Quyết định xử phạt vi phạm hành chính này có hiệu lực thi hành, theo quy định tại điểm b khoản 7 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ - CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 27 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ - CP.

Mới đây, bà Nguyễn Thị Thu Hường, em ruột ông Hùng vừa mua thêm 2 triệu cổ phiếu và nâng số lượng nắm giữ lên 6.534.068 cổ phiếu, chiếm 6,59%, từ 8/7 đến 17/7. Còn ông Hùng đang sở hữu 21.570.523 cổ phiếu, chiếm 21,76% tại S99.

Trước đó, ngày 3/10 công ty nhận được quyết định xử phạt hành chính của Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo do đã có hành vi vi phạm hành chính về không tái nhập hóa đơn đúng thời gian đã đăng ký với cơ quan hải quan đối với 02 tờ khai theo quy định với mức phạt 7,350 triệu đồng.

Tiếp đến ngày 5/10, công ty nhận được quyết định xử phạt hành chính của Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo do công ty đã có hành vi hành vi phạm hành chính là không tái nhập hàng hóa đúng thời gian đã đăng ký với cơ quan hải quan đối với 02 tờ khai số: 107558919422 ngày 24/9/2025 và 107587740040 ngày 04/10/2025 theo quy định tại khoản 5 Điều 50 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 23 Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 với mức phạt là 8,850 triệu đồng và các tình tiết tăng nặng là tái phạm và vi phạm nhiều lần.

Về kết quả kinh doanh, S99 ghi nhận lợi nhuận sau thuế sau kiểm toán là 43,37 tỷ, giảm 12% so với trước kiểm toán 48,78 tỷ đồng. Nguyên nhân là do ảnh hưởng của việc thay đổi lợi nhuận kế toán trước thuế của các công ty trong hệ thống trước và sau kiểm toán. Đồng thời thực hiện điều chỉnh lại các bút toán hợp nhất liên quan đến chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại tương ứng, dẫn đến Lợi nhuận sau thuế giảm 5,4 tỷ đồng, tương ứng 12%.