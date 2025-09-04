Thứ Năm, 04/09/2025

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Doanh nghiệp niêm yết

Mua cổ phiếu không báo cáo, Phó tổng giám đốc TIN bị phạt tiền

Hoài An

04/09/2025, 09:08

Ông Lê Hữu Toàn - Phó Tổng giám đốc Công ty Tài chính Tổng hợp cổ phần Tín Việt (mã TIN-UPCoM) đã mua 609.237 cổ phiếu vào ngày 16/4/2025 nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Sơ đồ giá cổ phiếu TNI trên UPCoM.
Sơ đồ giá cổ phiếu TNI trên UPCoM.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Lê Hữu Toàn - Phó Tổng giám đốc Công ty Tài chính Tổng hợp cổ phần Tín Việt (mã TIN-UPCoM).

Theo đó, ông Toàn bị phạt 87,5 triệu đồng đối với hành vi không báo cáo về việc dự kiến giao dịch theo quy định tại khoản 3 Điều 5 và điểm g khoản 5 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ - CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 4 và khoản 27 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ - CP.

Cụ thể: ông Lê Hữu Toàn đã mua 609.237 cổ phiếu TIN (tương ứng 6.092.370.000 đồng theo mệnh giá) vào ngày 16/4/2025 nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Được biết, gần 69 triệu cổ phiếu TNI lên sàn UPCoM vào ngày 28/12/2021 với giá 15.200 đồng/cổ phiếu. Theo báo cáo tài chính bán niên 2025 đã soát xét, công ty báo lãi gần 285 tỷ đồng - trong khi cùng kỳ loa hơn 185 tỷ đồng.

Theo giải trình từ phía công ty, thu nhập lãi thuần tăng 181% là do công ty đã hoàn tất tái cấu trúc mô hình kinh doanh, chuyển dịch trọng tâm sang các sản phẩm cho vay số hóa (Digital Lending); Dư nợ từ cho vay số đạt gần 5.000 tỷ đồng, thu nhập lãi đạt xấp xỉ 800 tỷ đồng.

Thêm vào đó, thu nhập từ hoạt động dịch vụ giảm mạnh từ 7,5 tỷ xuống -201,5 tỷ đồng là do chi phí dịch vụ Digital Lending phát sinh lớn (đặc biệt chi phí vận hành và thu hộ qua đối tác), ghi nhận 191 tỷ đồng; giảm thu nhập từ các hoạt động dịch vụ đặc thù khoản 17 tỷ đồng.

Ngoài ra, lãi thuần từ hoạt động khác giảm 131%, từ 84,3 tỷ xuống -26 tỷ đồng, chủ yếu liên quan đến hợp tác xử lý nợ từ tài sản gán nợ; các khoản khấu hao/chi phí vận hành đặc thù chuyển đổi số.

Thêm nữa chi phí hoạt động giảm 27%, nguyên nhân là do công ty đã tinh gọn bộ máy, tái cấu trúc tổ chức phù hợp với mô hình hoạt động số hóa.

Vi phạm quy định về giao dịch với cổ đông, CKG bị phạt nặng

09:13, 20/08/2025

Vi phạm quy định về giao dịch với cổ đông, CKG bị phạt nặng

Không công thông tin, TST bị phạt tiền

09:06, 18/08/2025

Không công thông tin, TST bị phạt tiền

Liên quan đến trái phiếu, một loạt công ty bị xử phạt từ 85 đến 92,5 triệu đồng

09:38, 12/08/2025

Liên quan đến trái phiếu, một loạt công ty bị xử phạt từ 85 đến 92,5 triệu đồng

chủ tịch Công ty Tài chính Tổng hợp cổ phần Tín Việt mua không báo cáo Phó tổng giám đốc TNI Ủy ban chứng khoán Nhà nước

PNJ chốt ngày chào bán hơn 3,2 triệu cổ phiếu ESOP, giá 20.000 đồng

PNJ chốt ngày chào bán hơn 3,2 triệu cổ phiếu ESOP, giá 20.000 đồng

Theo danh sách được công bố, có 110 cán bộ nhân viên PNJ được mua cổ phiếu ESOP đợt này - trong đó, ông Lê Trí Thông - Tổng Giám đốc, được mua nhiều nhất với 308.000 cổ phiếu PNJ, tiếp đến là bà Trần Phương Ngọc Thảo - Thành viên HĐQT, được mua 136.800 cổ phiếu.

KBC góp 1.350 tỷ đồng thành lập công ty con

KBC góp 1.350 tỷ đồng thành lập công ty con

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP (mã KBC-HOSE) công bố góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Kinh Bắc - Đồng Tháp (Công ty Kinh Bắc – Đồng Tháp).

SSI đã phát hành thành công cổ phiếu riêng lẻ cho 18 nhà đầu tư, thu hơn 3.200 tỷ đồng

SSI đã phát hành thành công cổ phiếu riêng lẻ cho 18 nhà đầu tư, thu hơn 3.200 tỷ đồng

Kết thúc đợt chào bán vào ngày 29/8, SSI đã phân phối 100% lượng cổ phiếu chào bán cho 18 nhà đầu tư - trong đó, 38,14 triệu cổ phiếu được phân phối cho nhà đầu tư trong nước và 65,89 triệu cổ phiếu được phân phối cho nhà đầu tư nước ngoài.

Vi phạm hàng loạt giao dịch, Chứng khoán Quốc Gia bị phạt lên tới 897,5 triệu đồng

Vi phạm hàng loạt giao dịch, Chứng khoán Quốc Gia bị phạt lên tới 897,5 triệu đồng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần chứng khoán Quốc Gia (NSI) với tổng số tiền phạt lên tới 897,5 triệu đồng.

Chủ tịch PDR đăng ký bán 88 triệu cổ phiếu

Chủ tịch PDR đăng ký bán 88 triệu cổ phiếu

Theo công bố trên trang web của công ty, ông Đạt thực hiện chuyển nhượng một phần nhỏ trong tỷ lệ cổ phần sở hữu của ông thông qua giao dịch thỏa thuận, nhằm chuyển hóa tài sản cá nhân thành nguồn lực tài chính sẵn sàng, để có thể hỗ trợ ngay cho các kế hoạch kinh doanh mới, quy mô lớn hơn của Phát Đạt.

VnEconomy
1

Đài Loan tăng cường kiểm tra rau súp lơ nhập khẩu từ Việt Nam

Thị trường

2

Tổ Công tác của Bộ Chính trị làm việc với các Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Ninh Bình, Đắk Lắk và Lào Cai

Tiêu điểm

3

Chủ tịch nước Lương Cường hội kiến Tổng thống Nga Vladimir Putin

Tiêu điểm

4

Nhà đầu tư toàn cầu xả hàng trái phiếu chính phủ

Thế giới

5

Chỉ đạo mới của Chính phủ về vận hành chính quyền địa phương hai cấp

Tiêu điểm

