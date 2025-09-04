Mua cổ phiếu không báo cáo, Phó tổng giám đốc TIN bị phạt tiền

Ông Lê Hữu Toàn - Phó Tổng giám đốc Công ty Tài chính Tổng hợp cổ phần Tín Việt (mã TIN-UPCoM) đã mua 609.237 cổ phiếu vào ngày 16/4/2025 nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Lê Hữu Toàn - Phó Tổng giám đốc Công ty Tài chính Tổng hợp cổ phần Tín Việt (mã TIN-UPCoM).

Theo đó, ông Toàn bị phạt 87,5 triệu đồng đối với hành vi không báo cáo về việc dự kiến giao dịch theo quy định tại khoản 3 Điều 5 và điểm g khoản 5 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ - CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 4 và khoản 27 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ - CP.

Cụ thể: ông Lê Hữu Toàn đã mua 609.237 cổ phiếu TIN (tương ứng 6.092.370.000 đồng theo mệnh giá) vào ngày 16/4/2025 nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Được biết, gần 69 triệu cổ phiếu TNI lên sàn UPCoM vào ngày 28/12/2021 với giá 15.200 đồng/cổ phiếu. Theo báo cáo tài chính bán niên 2025 đã soát xét, công ty báo lãi gần 285 tỷ đồng - trong khi cùng kỳ loa hơn 185 tỷ đồng.

Theo giải trình từ phía công ty, thu nhập lãi thuần tăng 181% là do công ty đã hoàn tất tái cấu trúc mô hình kinh doanh, chuyển dịch trọng tâm sang các sản phẩm cho vay số hóa (Digital Lending); Dư nợ từ cho vay số đạt gần 5.000 tỷ đồng, thu nhập lãi đạt xấp xỉ 800 tỷ đồng.

Thêm vào đó, thu nhập từ hoạt động dịch vụ giảm mạnh từ 7,5 tỷ xuống -201,5 tỷ đồng là do chi phí dịch vụ Digital Lending phát sinh lớn (đặc biệt chi phí vận hành và thu hộ qua đối tác), ghi nhận 191 tỷ đồng; giảm thu nhập từ các hoạt động dịch vụ đặc thù khoản 17 tỷ đồng.

Ngoài ra, lãi thuần từ hoạt động khác giảm 131%, từ 84,3 tỷ xuống -26 tỷ đồng, chủ yếu liên quan đến hợp tác xử lý nợ từ tài sản gán nợ; các khoản khấu hao/chi phí vận hành đặc thù chuyển đổi số.

Thêm nữa chi phí hoạt động giảm 27%, nguyên nhân là do công ty đã tinh gọn bộ máy, tái cấu trúc tổ chức phù hợp với mô hình hoạt động số hóa.