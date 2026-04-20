Thêm nhiều điểm đến bị ảnh hưởng bởi xung đột Trung Đông
Tường Bách
20/04/2026, 08:30
Giá nhiên liệu tăng vọt, căng thẳng ở Trung Đông và lệnh phong tỏa các cảng của Iran, đã gây ra làn sóng hủy chuyến bay trên diện rộng. Kế hoạch du lịch của hàng triệu người trước kỳ nghỉ lễ Ngày Quốc tế Lao động 1/5 có nguy cơ ảnh hưởng…
Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) cảnh báo ngay cả
khi eo biển Hormuz mở cửa trở lại và chiến sự Trung Đông kết thúc, nguồn cung nhiên liệu máy bay toàn cầu có thể
mất nhiều tháng để trở lại bình thường.
Tình hình hiện trở nên căng thẳng khi Cơ
quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cảnh báo rằng châu Âu chỉ còn đủ nhiên liệu
máy bay cho sáu tuần nữa trước khi xảy ra tình trạng thiếu hụt. Fatih
Birol, giám đốc điều hành của IEA, cho biết sẽ sớm có thêm các chuyến bay bị hủy nếu
nguồn cung dầu từ Trung Đông không được khôi phục trong vòng vài tuần.
Theo Janiv Shah, chuyên gia dầu mỏ tại Rystad Energy, chi phí sẽ ảnh hưởng nặng nề nhất đến các hãng hàng không
"không phòng ngừa rủi ro" - những hãng chưa đặt mua dự trữ nhiên liệu trước ngày
28/2 với giá cố định.
Ngay cả easyJet, hãng đã cố định 70% nhu cầu nhiên liệu máy
bay của mình ở mức 700 USD (516 bảng Anh), chưa bằng một nửa giá hiện tại là
1.500 USD mỗi tấn, cũng dự đoán sẽ thiệt hại 40 triệu bảng Anh vào mùa hè này
cho mỗi 100 USD giá dầu tăng.
Trước nguy cơ gián đoạn nguồn cung nhiên liệu hàng không
trong mùa cao điểm du lịch, các hãng hàng không châu Âu đang kêu gọi Liên minh
châu Âu (EU) sớm triển khai các biện pháp ứng phó khẩn cấp nhằm bảo đảm hoạt động
vận tải. Các hãng hàng không lớn như Air France, Lufthansa và Ryanair đã thông
qua Hiệp hội Hàng không châu Âu gửi kiến nghị tới EU, đề nghị kích hoạt các biện
pháp hỗ trợ khẩn cấp.
Trong đó, đáng chú ý là đề xuất thiết lập cơ chế thu mua
nhiên liệu tập trung ở cấp liên minh, tương tự mô hình đã áp dụng đối với khí đốt
trong khủng hoảng năng lượng trước đây. Hiệp hội cũng đề nghị điều chỉnh quy định
về dự trữ dầu khẩn cấp, mở rộng sang nhiên liệu hàng không - lĩnh vực hiện chưa
có yêu cầu dự trữ riêng.
Tại Trung Quốc, nhiều hãng hàng không trong nước và khu vực,
bao gồm Air China, China Eastern, Spring Airlines, China Southern và AirAsia,
đã hủy hoặc tạm ngừng các dịch vụ đến các điểm đến phổ biến như Bangkok,
Phuket, Viêng Chăn và Kuala Lumpur.
Dữ liệu từ Hangban Guanjia, một nền tảng theo dõi chuyến
bay, cho thấy kể từ ngày 1/4, tất cả các chuyến bay trên một số tuyến, bao gồm
Tây An - Phuket, Trùng Khánh - Phuket và Yên Đài - Bangkok, đã bị hủy cho đến hết tháng 5. Các tuyến bay đến châu Đại
Dương cũng bị ảnh hưởng nặng nề, với tỷ lệ hủy chuyến trên các tuyến như Vũ Hán
- Sydney và Quảng Châu - Darwin trên 50% trong tháng 4 và dự kiến sẽ còn tăng
cao hơn nữa trong tháng 5.
Đối với du khách Trung Quốc, việc hủy chuyến này gây ảnh hưởng
nhất định vì Đông Nam Á từng được xem là một lựa chọn thay thế tiết kiệm chi
phí sau khi họ loại bỏ Trung Đông vì lo ngại về an toàn, còn châu Âu và châu
Phi do vấn đề khoảng cách và giá cả.
Tương tự, xung đột Trung Đông leo thang và eo biển
Hormuz bị đóng cửa khiến việc đi lại giữa châu Âu và Nhật Bản đã trở nên đắt đỏ
hơn. Một số chuyến bay đã bị hủy giữa các thành phố lớn của châu Âu đến Nhật Bản,
với điểm quá cảnh ở Trung Đông.
Một số khu vực của Nhật Bản đã ghi nhận lượng khách châu Âu hủy chuyến. Tại vùng Hida - Takayama thuộc tỉnh Gifu, dưới chân dãy núi Alps Nhật Bản và gần
Di sản thế giới Làng cổ Shirakawa-go, đã có khoảng 4.000 lượt hủy đặt
phòng khách sạn và nhà nghỉ, chủ yếu là từ khách châu Âu, kể từ cuối tháng 3.
Theo ông Minoru Nakahata - đại diện Hợp tác xã Khách sạn
và nhà nghỉ Hida-Takayama, việc đột ngột mất đi lượng khách từ châu Âu là
một khó khăn lớn, vì sẽ không dễ dàng bù đắp khoản doanh thu bị mất bằng
lượng khách từ các quốc gia khác.
“Chúng tôi đón tiếp số lượng lớn du khách đến từ Tây Ban
Nha, Anh, Italy, Pháp, Đức và Hà Lan. Chúng tôi cũng đón rất nhiều du
khách từ Israel. Không giống như khách Nhật Bản có thể quyết định đến đây vào phút chót,
những vị khách từ châu Âu sẽ phải lên kế hoạch rất lâu ngay cả khi chiến sự kết thúc”, ông Nakahata
nói.
Mới đây nhất, hãng hàng không Air Canada ngày 17/4 cũng
thông báo sẽ tạm dừng dịch vụ trên một số chuyến bay đến Mỹ do chi phí nhiên liệu
máy bay tăng vọt. Theo tuyên bố của hãng hàng không lớn nhất Canada, quyết định
tạm dừng ảnh hưởng đến các chuyến bay nội địa và quốc tế, trong đó chặng bay từ
Montreal và Toronto đến sân bay quốc tế John F. Kennedy (New York) sẽ tạm dừng
từ ngày 1/6 - 25/10.
Chặng bay từ Toronto đến Salt Lake sẽ tạm dừng từ ngày 30/6
và dự kiến chỉ hoạt động trở lại từ năm 2027. Hãng Air Canada cho biết giá
nhiên liệu máy bay đã tăng gấp đôi kể từ khi cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và
Iran bùng phát ngày 28/2 vừa qua, do đó việc khai thác một số chặng bay không
còn đảm bảo hiệu quả kinh tế.
Xa hơn nữa, những gián đoạn về du lịch, hàng không do xung đột
ở Trung Đông đang ảnh hưởng nặng nề đến ngành du lịch Cape Town (Nam Phi). Các
công ty du lịch tai đây cho biết sự bất ổn cùng giá vé máy bay tăng cao đã khiến nhiều du khách hủy hoặc hoãn các chuyến
đi đường dài.
Việc hủy đặt chỗ của các du khách thường xuyên
quay lại và các khách hàng chi tiêu cao đã khiến xe buýt du lịch phải hoạt động
cầm chừng, ngay cả trong những ngày lẽ ra thường kín chỗ. Tại công ty du lịch Flight Centre, giám đốc điều hành Euan
McNiel cho biết nhiều hành khách bị ảnh hưởng do hàng không hủy chuyến đang yêu cầu hoàn tiền
thay vì đặt lại vé khác.
Các công ty du lịch ghi nhận xu hướng đã thay
đổi, với thời gian đặt vé ngắn hơn, chi tiêu thận trọng hơn và ít chuyến du lịch
nghỉ dưỡng cao cấp hơn. Với lực lượng lao động phụ thuộc vào hoạt động du lịch, sự
không chắc chắn đang gây áp lực nặng nề. Các doanh nghiệp cho biết những tháng tới sẽ quyết định
liệu có phải cân nhắc cắt giảm nhân viên hay không, nếu
lượng khách du lịch từ Trung Đông không phục hồi.
“Sẽ có sự khác biệt trong
chi tiêu du lịch trong tương lai, bởi vì khách du lịch sẽ không có thu nhập khả
dụng như trước để chi tiêu cho các kỳ nghỉ và chuyến công tác, và khách
hàng doanh nghiệp cũng vậy. Chúng ta sẽ thấy sự thay đổi trong mô
hình du lịch trong năm tới”, Pieter Van Eck, Giám đốc điều hành chuỗi
khách sạn Bon ở Nam Phi, nhận định.
"Hành khách" thú cưng đang định hình lại ngành du lịch và vận chuyển
Lấy cảm hứng từ "Tháng Gia đình" tại Hàn Quốc, Lễ hội văn hóa - âm nhạc thường niên "Chúng ta là một – We Are Together" lần thứ 8 đề cao giá trị gia đình và sự sẻ chia trong cộng đồng Việt - Hàn...
Sau khi thực hiện việc điều chỉnh địa giới hành chính, các địa phương đã nhanh chóng kiện toàn bộ máy, triển khai các định hướng phát triển mới. Từ đó, nhiều điểm đến chuẩn bị đón mùa cao điểm du lịch nội địa hè 2026 với rất nhiều tiềm năng tăng trưởng…
Tối 17/4/2026 (tức 1/3 âm lịch), tại Quảng trường Hùng Vương, Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026 đã diễn ra trong không khí trang nghiêm, linh thiêng và giàu cảm xúc...
Hà Tĩnh chính thức bước vào mùa du lịch hè 2026 bằng chuỗi hoạt động kéo dài trong tháng 4, trải rộng từ Thiên Cầm đến các điểm đến như Kỳ Xuân, Xuân Thành, Hải Ninh, Thạch Khê, với mục tiêu kích cầu du lịch, thu hút du khách và nâng cao hình ảnh điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn...
