Ảnh hưởng chiến sự Trung Đông, du lịch ngắn ngày thành xu hướng

Cuộc chiến ở Trung Đông thu hẹp các tuyến đường hàng không Á - Âu, đang làm giảm nhu cầu đi lại đường dài. Tình trạng thiếu chuyến bay, phụ phí nhiên liệu tăng cao và những lo ngại về an toàn đã làm tăng thêm gánh nặng cùng với chi phí vé máy bay đắt đỏ…

Các kỳ nghỉ ngắn ngày (microcation) là những chuyến đi ngắn hơn, đơn giản hơn nhưng mang lại những lợi ích tương tự như một kỳ nghỉ dài. Theo chuyên gia du lịch Melanie Fish của Expedia, loại hình du lịch này đang trở nên phổ biến một cách đáng ngạc nhiên. Một báo cáo gần đây của Expedia tiết lộ rằng 25% du khách thuộc thế hệ Millennials và Gen Z có kế hoạch bay đến một nơi nào đó chỉ trong 1 - 3 ngày.

Thị trường du lịch quốc tế do đó đang có những thay đổi đáng kể trước kỳ nghỉ Ngày quốc tế Lao động. Theo phân tích của công ty lữ hành Hana Tour (Hàn Quốc) về xu hướng đặt chỗ đầu tháng Năm (1 - 5/5), Trung Quốc đã vươn lên dẫn đầu với 30% lượng đặt chỗ. Nhật Bản đứng thứ hai với 23%, và Việt Nam xếp thứ ba với 14%.

Các chuyên gia trong ngành cho rằng sự vươn lên đột ngột của Trung Quốc là do sự thay đổi mạnh mẽ trong thói quen du lịch của người Hàn Quốc. Trước đây, những chuyến đi nước ngoài thường được dành cho những kỳ nghỉ dài. Tuy nhiên, một xu hướng mới đã xuất hiện: đi du lịch thường xuyên mà không cần dùng đến ngày nghỉ phép hàng năm, chia nhỏ các chuyến đi thành những chặng ngắn hơn.

Choi Sang-won (32 tuổi, nhân viên văn phòng tại Seoul) cho biết: “Những chuyến đi dài đồng nghĩa với việc có quá nhiều việc phải giải quyết trước khi khởi hành, và sau đó lại phải vật lộn để bắt kịp công việc khi trở về”. Điều này phản ánh sự lựa chọn chiến lược của nhân viên văn phòng nhằm giảm thiểu sự gián đoạn công việc đồng thời tăng cơ hội phục hồi sức khỏe.

So với châu Âu, châu Mỹ - giờ đây đã trở nên “xa vời” do chiến sự Trung Đông, các thành phố châu Á nằm trong bán kính bay 4 giờ, mang đến những trải nghiệm văn hóa và ẩm thực phong phú, đang trở nên phổ biến tại Hàn Quốc. Theo khảo sát của Skyscanner vào tháng 3/2026, 62% trong số 1.000 nhân viên văn phòng được khảo sát dự định đi du lịch “ngắn ngày và thường xuyên” trong năm nay.

Cũng vậy tại Đông Nam Á, báo cáo của Agoda Travel Outlook 2026 cho thấy, du lịch với Gen Z Thái Lan không phải là một phần thưởng sau chuỗi ngày làm việc, mà trở thành một nhu cầu thiết yếu để cân bằng đời sống tinh thần. Khoảng 77% người trẻ Thái Lan cho biết mục đích chính của việc đi du lịch là để thư giãn, giảm căng thẳng.

Chính nhu cầu này đã dẫn tới sự phổ biến của các chuyến đi ngắn, kéo dài từ 1 - 3 ngày. Hơn 65% lựa chọn hình thức này, như một giải pháp phù hợp với lịch học, công việc và cả ngân sách. Cách tiếp cận này mở ra một góc nhìn mới về du lịch: Không còn là “đi xa để khác biệt” mà là “đi thường xuyên để cân bằng”.

Dù đi nhiều hơn, thế hệ Z không chi tiêu theo cảm hứng. Ngược lại, họ thể hiện sự tính toán rất rõ ràng trong từng lựa chọn. Có tới 72% coi ngân sách là yếu tố quan trọng nhất khi quyết định điểm đến. 34% sẵn sàng lựa chọn những điểm đến ít nổi tiếng hơn nếu chi phí hợp lý hơn.

Còn theo khảo sát của Agoda tại Việt Nam, hơn ba phần tư du khách Gen Z Việt tham gia khảo sát (81%) cho biết họ dự định thực hiện tối đa 6 chuyến đi trong năm tới, và gần 80% lựa chọn thời gian lưu trú dưới một tuần. “Ngày nay, giới trẻ đang định nghĩa lại cách nhìn về du lịch khi chủ động tìm kiếm những hành trình linh hoạt hơn, lấy trải nghiệm làm trung tâm, và có tần suất thường xuyên hơn", ông Vũ Ngọc Lâm, Giám đốc quốc gia Agoda tại Việt Nam, nhận xét.

Theo khảo sát, Gen Z Việt Nam quan tâm đến “trải nghiệm gì” hơn là “đi đâu” khi kế hoạch du lịch. 48% du khách Việt Nam tham gia khảo sát cho biết, mục đích các chuyến đi của họ là khám phá văn hóa và trải nghiệm ẩm thực (42%). Bên cạnh đó, nghỉ ngơi thư giãn vẫn đóng vai trò quan trọng khi 58% Gen Z đưa nghỉ dưỡng vào kế hoạch du lịch.

Một xu hướng cũng ngày càng thịnh hành trong giới trẻ Việt Nam là du lịch gắn với sự kiện. 21% lên kế hoạch du lịch chỉ để tham dự các buổi hòa nhạc, lễ hội hoặc sự kiện thể thao. Du lịch trở thành cách thức để giới trẻ kết nối sâu sắc hơn với sở thích và cộng đồng của mình.

Với kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5 sắp tới, chia sẻ tại một tọa đàm mới đây, ông Nguyễn Quốc Kỳ, Chủ tịch HĐQT Vietravel cho biết, nhu cầu du lịch vẫn duy trì nhưng đã thay đổi rõ rệt hành vi tiêu dùng. “Du khách Việt nhạy cảm hơn với giá, rút ngắn chuyến đi, ưu tiên điểm đến gần và quyết định sát ngày hơn, linh hoạt hơn trong cách mua dịch vụ”.

Ghi nhận từ Vietravel cho thấy, tỷ trọng tour nội địa ngắn ngày đang chiếm phần lớn doanh thu trong dịp nghỉ lễ sắp tới. Doanh nghiệp này do đó đã tăng cường các sản phẩm 2 - 3 ngày tại Sa Pa, Hạ Long, Tràng An, đồng thời tổ chức nhiều đợt khởi hành linh hoạt để dễ ghép khách.

Đại diện Vietravel cho biết các tuyến Phú Quốc, Đà Nẵng, Nha Trang, Quy Nhơn, Đà Lạt... tiếp tục giữ sức hút ổn định nhờ khả năng đáp ứng đồng thời nhu cầu nghỉ dưỡng, trải nghiệm. Trong khi đó, với thị trường quốc tế, nhu cầu đang mở rộng rõ hơn sang các tour gần như Thái Lan, Singapore, Malaysia, Trung Quốc, Đài Loan…

Tương tự, Saigontourist đang đẩy mạnh các chương trình du lịch ngắn ngày theo mô hình “nghỉ nhanh - đi gần”, tập trung vào các tuyến 1 - 3 ngày từ TP.HCM đi Vũng Tàu, Phan Thiết, Hồ Tràm, Tây Ninh hoặc các tỉnh miền Tây. Nhiều tour được thiết kế theo hướng tối giản dịch vụ, tập trung vào vận chuyển và lưu trú, trong khi các hoạt động tham quan, ăn uống được tùy chọn thêm. Cách làm này giúp giảm giá thành tour, đồng thời đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng trong bối cảnh thắt chặt chi tiêu.

Bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc tiếp thị và truyền thông Vietluxtour, cho biết đến thời điểm hiện tại, hãng ghi nhận lượng khách chốt tour dịp 30/4 đạt khoảng hơn 80% kế hoạch. Trong đó, các điểm đến biển, thời gian nghỉ dưỡng từ 3 - 4 ngày chiếm tỉ lệ cao. Đặc điểm chung là khách đặt sát ngày hơn so với trước, nhưng tốc độ lấp chỗ vẫn khá nhanh ở các hành trình có lịch trình thuận tiện và giá hợp lý.