Ảnh hưởng chiến sự Trung Đông, du lịch ngắn ngày thành xu hướng
Tường Bách
23/04/2026, 08:55
Cuộc chiến ở Trung Đông thu hẹp các tuyến đường hàng không Á - Âu, đang làm giảm nhu cầu đi lại đường dài. Tình trạng thiếu chuyến bay, phụ phí nhiên liệu tăng cao và những lo ngại về an toàn đã làm tăng thêm gánh nặng cùng với chi phí vé máy bay đắt đỏ…
Các kỳ nghỉ ngắn ngày (microcation) là những chuyến đi ngắn
hơn, đơn giản hơn nhưng mang lại những lợi ích tương tự như một kỳ nghỉ dài.
Theo chuyên gia du lịch Melanie Fish của Expedia, loại hình du lịch này đang trở
nên phổ biến một cách đáng ngạc nhiên. Một báo cáo gần đây của Expedia tiết
lộ rằng 25% du khách thuộc thế hệ Millennials và Gen Z có kế hoạch bay đến một
nơi nào đó chỉ trong 1 - 3 ngày.
Thị trường du lịch quốc tế do đó đang có những thay đổi đáng
kể trước kỳ nghỉ Ngày quốc tế Lao động. Theo phân tích của công ty lữ hành Hana
Tour (Hàn Quốc) về xu hướng đặt chỗ đầu tháng Năm (1 - 5/5),
Trung Quốc đã vươn lên dẫn đầu với 30% lượng đặt chỗ. Nhật Bản đứng thứ
hai với 23%, và Việt Nam xếp thứ ba với 14%.
Các chuyên gia trong ngành cho rằng sự vươn lên đột ngột của
Trung Quốc là do sự thay đổi mạnh mẽ trong thói quen du lịch của người Hàn Quốc.
Trước đây, những chuyến đi nước ngoài thường được dành cho những kỳ nghỉ dài.
Tuy nhiên, một xu hướng mới đã xuất hiện: đi du lịch thường xuyên mà không cần
dùng đến ngày nghỉ phép hàng năm, chia nhỏ các chuyến đi thành những chặng ngắn
hơn.
Choi Sang-won (32 tuổi, nhân viên văn phòng tại Seoul) cho biết:
“Những chuyến đi dài đồng nghĩa với việc có quá nhiều việc
phải giải quyết trước khi khởi hành, và sau đó lại phải vật lộn để bắt kịp công việc khi trở về”. Điều này phản ánh sự lựa chọn chiến lược của
nhân viên văn phòng nhằm giảm thiểu sự gián đoạn công việc đồng thời tăng cơ hội
phục hồi sức khỏe.
So với châu Âu, châu Mỹ - giờ đây đã trở nên “xa vời” do chiến
sự Trung Đông, các thành phố châu Á nằm trong bán kính bay 4 giờ, mang đến những
trải nghiệm văn hóa và ẩm thực phong phú, đang trở nên phổ biến tại Hàn Quốc. Theo khảo sát
của Skyscanner vào tháng 3/2026, 62% trong số 1.000 nhân viên văn phòng được
khảo sát dự định đi du lịch “ngắn ngày và thường xuyên” trong năm nay.
Cũng vậy tại Đông Nam Á, báo cáo của Agoda Travel Outlook 2026 cho thấy,
du lịch với Gen Z Thái Lan không phải là một phần thưởng sau chuỗi ngày làm việc,
mà trở thành một nhu cầu thiết yếu để cân bằng đời sống tinh thần. Khoảng 77% người trẻ Thái Lan cho biết mục đích chính của việc
đi du lịch là để thư giãn, giảm căng thẳng.
Chính nhu cầu này đã dẫn tới sự phổ
biến của các chuyến đi ngắn, kéo dài từ 1 - 3 ngày. Hơn 65% lựa chọn hình thức
này, như một giải pháp phù hợp với lịch học, công việc và cả ngân sách. Cách tiếp cận này mở ra một góc nhìn mới về du lịch: Không
còn là “đi xa để khác biệt” mà là “đi thường xuyên để cân bằng”.
Dù đi nhiều
hơn, thế hệ Z không chi tiêu theo cảm hứng. Ngược lại, họ thể hiện sự tính toán
rất rõ ràng trong từng lựa chọn. Có tới 72% coi ngân sách là yếu tố quan trọng
nhất khi quyết định điểm đến. 34% sẵn sàng lựa chọn những điểm đến ít nổi tiếng
hơn nếu chi phí hợp lý hơn.
Còn theo khảo sát của Agoda tại Việt Nam, hơn ba phần tư du
khách Gen Z Việt tham gia khảo sát (81%) cho biết họ dự định thực hiện tối đa 6
chuyến đi trong năm tới, và gần 80% lựa chọn thời gian lưu trú dưới một tuần. “Ngày
nay, giới trẻ đang định nghĩa lại cách nhìn về du lịch khi chủ động tìm kiếm những
hành trình linh hoạt hơn, lấy trải nghiệm làm trung tâm, và có tần suất thường
xuyên hơn", ông Vũ Ngọc Lâm, Giám đốc quốc gia Agoda tại Việt Nam, nhận
xét.
Theo khảo sát, Gen Z Việt Nam quan tâm đến “trải
nghiệm gì” hơn là “đi đâu” khi kế hoạch du lịch. 48% du khách Việt Nam tham gia
khảo sát cho biết, mục đích các chuyến đi của họ là khám phá văn hóa và trải
nghiệm ẩm thực (42%). Bên cạnh đó, nghỉ ngơi thư giãn vẫn đóng vai trò quan trọng
khi 58% Gen Z đưa nghỉ dưỡng vào kế hoạch du lịch.
Một xu hướng cũng ngày càng thịnh hành trong giới trẻ
Việt Nam là du lịch gắn với sự kiện. 21% lên kế hoạch du lịch chỉ để tham dự
các buổi hòa nhạc, lễ hội hoặc sự kiện thể thao. Du lịch trở thành cách thức để giới trẻ kết nối sâu sắc hơn với sở thích và cộng đồng
của mình.
Với kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5 sắp tới, chia sẻ tại một tọa đàm mới
đây, ông Nguyễn Quốc Kỳ, Chủ tịch HĐQT Vietravel cho biết, nhu cầu du lịch vẫn
duy trì nhưng đã thay đổi rõ rệt hành vi tiêu dùng. “Du khách Việt nhạy cảm hơn với
giá, rút ngắn chuyến đi, ưu tiên điểm đến gần và quyết định sát ngày hơn, linh
hoạt hơn trong cách mua dịch vụ”.
Ghi nhận từ Vietravel cho thấy, tỷ trọng tour nội địa ngắn
ngày đang chiếm phần lớn doanh thu trong dịp nghỉ lễ sắp tới. Doanh nghiệp này do đó đã tăng cường
các sản phẩm 2 - 3 ngày tại Sa Pa, Hạ Long, Tràng An, đồng thời tổ chức nhiều đợt
khởi hành linh hoạt để dễ ghép khách.
Đại diện Vietravel cho biết các tuyến Phú Quốc, Đà Nẵng, Nha Trang, Quy Nhơn, Đà Lạt... tiếp tục giữ sức hút ổn định nhờ khả năng đáp ứng đồng thời nhu cầu nghỉ dưỡng, trải nghiệm. Trong khi đó, với thị trường quốc tế, nhu cầu đang mở rộng rõ hơn sang các tour gần như Thái Lan, Singapore, Malaysia, Trung Quốc, Đài Loan…
Tương tự, Saigontourist đang đẩy mạnh các chương trình du lịch
ngắn ngày theo mô hình “nghỉ nhanh - đi gần”, tập trung vào các tuyến 1 - 3
ngày từ TP.HCM đi Vũng Tàu, Phan Thiết, Hồ Tràm, Tây Ninh hoặc các tỉnh miền
Tây. Nhiều tour được
thiết kế theo hướng tối giản dịch vụ, tập trung vào vận chuyển và lưu trú,
trong khi các hoạt động tham quan, ăn uống được tùy chọn thêm. Cách làm này
giúp giảm giá thành tour, đồng thời đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng
trong bối cảnh thắt chặt chi tiêu.
Bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc tiếp thị và truyền thông
Vietluxtour, cho biết đến thời điểm hiện tại, hãng ghi nhận lượng khách chốt
tour dịp 30/4 đạt khoảng hơn 80% kế hoạch. Trong đó, các điểm đến biển, thời gian nghỉ dưỡng
từ 3 - 4 ngày chiếm tỉ lệ cao. Đặc điểm chung là khách đặt sát ngày hơn so với
trước, nhưng tốc độ lấp chỗ vẫn khá nhanh ở các hành trình có lịch trình thuận
tiện và giá hợp lý.
