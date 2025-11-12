3 cuộc thi pha chế cấp quốc gia tại Cafe Show & Tea Show Hanoi 2025

Dưới sự bảo trợ của Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam, Hiệp hội Chè Việt Nam (Vitas), từ ngày 12 - 15/11/2025, triển lãm Quốc tế Cafe Show & Tea Show Hanoi 2025 sẽ diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội)…

Việt Nam hiện đang là quốc gia dẫn đầu trong sản xuất cà phê Robusta và đứng thứ hai thế giới về xuất khẩu cà phê. Sau 10 tháng năm 2025, kim ngạch xuất khẩu cà phê đạt 7,41 tỷ USD, tăng gần 62% so với cùng kỳ năm 2024. Tỷ trọng xuất khẩu cũng cao kỷ lục, đã vượt 32% của cả năm 2024.

Ngoài cà phê, ngành trà cũng đang có bước phát triển mạnh mẽ, trở thành một trong những ngành nông sản chủ lực của Việt Nam. Hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ đang tiêu thụ trà Việt Nam, đưa chúng ta vào nhóm 5 nước xuất khẩu trà lớn nhất thế giới. Với tiềm năng xuất khẩu lớn, thị trường cà phê và trà Việt Nam đang mở ra cơ hội hợp tác và phát triển mạnh mẽ.

Mặt khác, theo đánh giá của các doanh nghiệp trong ngành, Việt Nam hiện đang chú trọng phát triển ngành F&B với các sản phẩm có chất lượng cao và đặc trưng như cà phê Robusta, trà đặc sản và các dòng sản phẩm pha chế hiện đại như syrup, trái cây tươi và nguyên liệu pha chế đa dạng. Các thương hiệu lớn như Trung Nguyên, Simexco, Phúc Sinh, Liên Việt đang góp phần nâng tầm thương hiệu cà phê Việt Nam và mang sản phẩm Việt ra thế giới.

Việt Nam hiện đang là quốc gia dẫn đầu trong sản xuất cà phê Robusta.

Trong nước, xu hướng tiêu thụ trà được tiếp thêm sức mạnh từ làn sóng trà đậm vị và trà đặc sản. Rất nhiều thương hiệu Việt đã làm mưa làm gió với thị trường này. Ví dụ điển hình là Phê La, Phúc Long, LaSiMi, La Boong… Ngoài các thương hiệu Việt Nam, các tay chơi ngoại quốc cũng chiếm được cảm tình của nhiều người dùng Việt Nam, chẳng hạn Ding Tea, Gong Cha, Koi The…

Làn sóng yêu thích trà cũng là một trong những lý do khiến các chuỗi cà phê buộc phải thay đổi chiến lược, thêm các món trà vào thực đơn của mình. Với tư duy cởi mở và thói quen tiêu dùng mới, Gen Z tiếp cận cà phê bằng một tâm thế khác biệt. Nếu như trước kia cà phê phin đậm đặc là lựa chọn quen thuộc thì nay cold brew, latte, macchiato đã trở thành xu hướng phổ biến.

Đặc biệt, trong mắt Gen Z, cà phê và trà Việt không còn chỉ là thức uống mà còn là trải nghiệm. Họ quan tâm đến nguồn gốc sản phẩm, cách pha chế, câu chuyện phía sau mỗi thương hiệu. Nhiều bạn trẻ ưu tiên chọn sản phẩm nội địa), các thương hiệu đề cao yếu tố "farm to cup" (từ trang trại đến đồ uống), sử dụng nguyên liệu sạch, bao bì thân thiện môi trường và mang bản sắc văn hóa địa phương.

Xu hướng tiêu thụ trà được tiếp thêm sức mạnh từ làn sóng trà đậm vị và trà đặc sản.

Điều này thể hiện một xu hướng tiêu dùng có ý thức, đồng thời khẳng định vai trò của Gen Z không chỉ là người tiêu dùng mà còn là người "làm mới" văn hóa uống cà phê - trà Việt.

Trong bối cảnh đó, triển lãm Cafe Show & Tea Show Hanoi 2025 quy tụ tới 350 thương hiệu trong nước và quốc tế, giới thiệu các sản phẩm và công nghệ mới nhất trong lĩnh vực cà phê, trà, bánh ngọt, thiết bị, nguyên phụ liệu và giải pháp vận hành chuỗi F&B.

Cafe Show & Tea Show Hanoi 2025 cũng là dịp để giới chuyên môn, chủ chuỗi cửa hàng cà phê, nhà hàng và các doanh nghiệp dịch vụ thực phẩm tại miền Bắc gặp gỡ, trao đổi xu hướng, tiếp cận công nghệ tiên tiến và mở rộng hợp tác. Đặc biệt, không chỉ là một triển lãm thương mại, sự kiện còn là ngày hội của những người yêu cà phê và trà, với hàng loạt cuộc thi đẳng cấp quốc gia diễn ra xuyên suốt thời gian diễn ra triển lãm.

Cụ thể, cuộc thi Dalatmilk Vietnam National Latte Art Championship 2025 (VNLC), nhằm tìm kiếm nhà vô địch Latte Art Việt Nam đại diện tham dự World Latte Art Championship tại San Diego (Mỹ). Hay Vietnam Brewer Cup Championship (VNBrC), nhằm lựa chọn đại diện Việt Nam thi đấu tại World Brewers Cup Championship 2026 ở Brussels (Bỉ).

Đồng hành cùng VNLC 2025, Dalatmilk cung cấp sản phẩm Sữa tươi thanh trùng nguyên chất – nguyên liệu đạt chuẩn về hương vị và kết cấu cho nghệ thuật vẽ latte. Máy pha cà phê BFC Nuova Monza và máy xay Anfim Luna do Kiến Nam Barista phân phối, cùng hạt cà phê Ban Mê Gold, sẽ được sử dụng làm thiết bị thi đấu chính thức. Tại VNBrC 2025, thương hiệu GrainGuard mang đến giải pháp bảo quản cà phê chất lượng cao, giúp duy trì hương vị nguyên bản của hạt cà phê Việt.

Song song đó, cuộc thi Tea Master Cup Việt Nam 2025 do Hiệp hội Chè Việt Nam tổ chức sẽ tôn vinh các nghệ nhân trẻ trong ngành trà qua các hạng mục pha trà, thử nếm, trà và đồ ăn kèm, pha chế trà mixology. Thương hiệu Minh Lam Tea đồng hành cùng cuộc thi, giới thiệu các dòng trà đặc sản, góp phần khẳng định giá trị và bản sắc của trà Việt trên trường quốc tế.

Không gian Cafe Show & Tea Show Hanoi 2025 còn là nơi giao thoa giữa văn hóa, nghệ thuật và sáng tạo. Khu Cafe Show Cupping sẽ tổ chức chuỗi hoạt động trải nghiệm như “Top 10 Arabica Vietnam Coffee Producer Competition”, “Top 10 Robusta Vietnam Coffee Producer Competition” và “Cupping cà phê rang tại Hà Nội”, mở ra cơ hội khám phá những hương vị tinh túy từ các vùng cà phê nổi tiếng Việt Nam.

Cafe Show & Tea Show Hanoi 2025 có nhiều không gian trải nghiệm độc đáo.

Còn tại Phố Hàng Phin, khách tham quan có thể tự tay pha chế, phối màu chiếc phin riêng và thưởng thức cà phê đặc sản từ những thương hiệu tiêu biểu ba miền. Trong khi, không gian tại Master Class sẽ mang đến những trải nghiệm độc đáo như “Thạch cổ trà - Di sản sống của thời gian”, “Nghệ thuật pha chế cùng Dalatmilk”, “Sáng tạo cùng công thức bí mật của quán quân” hay “Trải nghiệm nghiền Matcha thủ công - Tĩnh trong trà, thức trong đá”.

Đây chính là các không gian để các barista (người pha cà phê), nhà pha trà và người yêu đồ uống cùng học hỏi, giao lưu và truyền cảm hứng.

Song song đó là các buổi Coffee Talk quy tụ chuyên gia, nhà nghiên cứu và doanh nhân trong ngành, với nhiều chủ đề hấp dẫn: “Mô hình Kinh doanh F&B thực dụng và hiệu quả 2026”, “Đi tìm chất Việt trên hành trình định danh trà Việt”, “Thách thức biến đổi khí hậu với ngành cà phê toàn cầu” hay “Trà Việt - Di sản Pháp trong lịch sử trà Việt Nam”.

Với quy mô đồng tổ chức cùng 8 triển lãm quốc tế khác, sự kiện Cafe Show & Tea Show Hanoi 2025 dự kiến thu hút hơn 120.000 lượt khách tham quan, trở thành cầu nối giao thương và xúc tiến đầu tư lớn nhất năm của ngành đồ uống Việt Nam.