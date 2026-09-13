Mưa lớn dồn dập, Quảng Trị khẩn trương di dời hàng trăm hộ dân vùng nguy hiểm

Ngày 13/9, mưa lớn tiếp tục diễn ra tại nhiều địa phương ở Quảng Trị, tập trung tại các xã miền núi. Nước trên các sông, suối dâng nhanh khiến nhiều cầu tràn, ngầm bị ngập sâu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện.
Tại xã Lao Bảo, từ khoảng 3h ngày 13/9, mực nước sông Sê Pôn dâng nhanh, tràn vào nhà dân tại một số khu vực thấp trũng ven sông. Có 59 hộ bị ngập; lực lượng chức năng đã hỗ trợ di dời 160 hộ, khoảng 700 nhân khẩu đến nơi an toàn.
Công tác di dời được triển khai ngay trong đêm 12 và rạng sáng 13/9, với sự tham gia của lực lượng biên phòng, quân sự, công an và dân quân. Các lực lượng tập trung tại những khu vực nước dâng nhanh, có nguy cơ tiếp tục ngập sâu để chủ động đưa người dân ra khỏi vùng nguy hiểm.
Tại xã Đakrông, nhiều cầu tràn cũng bị ngập sâu, giao thông bị chia cắt hoàn toàn. Cầu tràn Km28 qua thôn Ly Tôn ngập khoảng 3,5m, trong khi cầu tràn Đá Đỏ tại thôn Pa Nang ngập khoảng 2,5m.
Mưa lớn còn gây sạt lở tại đoạn đường cách cầu treo Đakrông khoảng 4km, tuyến từ thôn Xa Lăng đi xã Tà Rụt. Một tuyến đường bê tông cách Đồn Biên phòng Ba Nang khoảng 300m cũng bị đất đá tràn xuống mặt đường, gây ách tắc giao thông.
Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, UBND xã Đakrông và Đồn Biên phòng Ba Nang đã bố trí lực lượng trực 24/24 giờ, cắm biển cảnh báo và lập rào chắn tại các điểm ngập sâu, nước chảy xiết.
Tại xã Ba Lòng, mưa lớn trong những ngày qua khiến nhiều ngầm, tràn bị ngập, gây chia cắt giao thông. Đến nay, địa phương đã di dời 107 hộ với 331 người, chủ yếu là người già, phụ nữ và trẻ em tại các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập lụt sâu đến nơi an toàn.
Theo UBND xã Ba Lòng, lúc 5h30 ngày 13/9, cầu tràn Ba Lòng, cầu Tà Lang ngoài, cầu thôn 5 và cầu Khe Vò ngập từ 2,9-3,2m. Cầu Thù Lụ ngập khoảng 1,7m; các cầu Khe Sậy, cầu Đúp, Khe Cầu, Khe Trầm Ná ngập từ 0,7-1,2m.
Tại nhiều xã miền núi khác như La Lay, A Dơi, Hướng Lập, Hướng Sơn, Lìa..., mưa lớn cũng gây ngập và chia cắt cục bộ. Một số tuyến giao thông xuất hiện điểm ngập, trong đó có Quốc lộ 15D đoạn qua khu vực A Ngo-La Lay, Đường tỉnh 588 qua xã Ba Lòng và Đường tỉnh 586 tại xã A Dơi.
Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị, lượng mưa từ chiều 12/9 đến 6h ngày 13/9 phổ biến 50-150mm. Một số nơi có lượng mưa lớn như Hướng Sơn 223mm, Ba Lòng 218mm.
Mực nước trên các sông Ô Lâu, Mỹ Chánh, Hiếu và Thạch Hãn đang tiếp tục lên, có thời điểm vượt báo động.
Trước tình hình mưa lũ còn diễn biến phức tạp, các địa phương miền núi Quảng Trị đang duy trì lực lượng trực, theo dõi sát mực nước và nguy cơ sạt lở, đồng thời chủ động phương án sơ tán người dân tại những khu vực có nguy cơ ngập sâu, lũ quét và sạt lở đất.
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