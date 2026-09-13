Mưa lớn dồn dập, Quảng Trị khẩn trương di dời hàng trăm hộ dân vùng nguy hiểm

Mưa lớn kéo dài từ ngày 11 đến 13/9 khiến nước trên các sông, suối tại Quảng Trị dâng nhanh, nhiều cầu tràn, ngầm bị ngập sâu, giao thông ở một số khu vực miền núi bị chia cắt. Hàng trăm hộ dân đã được lực lượng chức năng hỗ trợ di dời đến nơi an toàn.

Nước sông Sê Pôn tràn vào nhà dân ở khu vực thấp trũng Lao Bảo, lực lượng chức năng khẩn trương hỗ trợ di dời. Ảnh: Ảnh: BĐBP Quảng Trị

Ngày 13/9, mưa lớn tiếp tục diễn ra tại nhiều địa phương ở Quảng Trị, tập trung tại các xã miền núi. Nước trên các sông, suối dâng nhanh khiến nhiều cầu tràn, ngầm bị ngập sâu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện.

Tại xã Lao Bảo, từ khoảng 3h ngày 13/9, mực nước sông Sê Pôn dâng nhanh, tràn vào nhà dân tại một số khu vực thấp trũng ven sông. Có 59 hộ bị ngập; lực lượng chức năng đã hỗ trợ di dời 160 hộ, khoảng 700 nhân khẩu đến nơi an toàn.

Lực lượng chức năng hỗ trợ di dời khoảng 700 nhân khẩu tại xã Lao Bảo.Ảnh: BĐBP Quảng Trị

Công tác di dời được triển khai ngay trong đêm 12 và rạng sáng 13/9, với sự tham gia của lực lượng biên phòng, quân sự, công an và dân quân. Các lực lượng tập trung tại những khu vực nước dâng nhanh, có nguy cơ tiếp tục ngập sâu để chủ động đưa người dân ra khỏi vùng nguy hiểm.

Công tác di dời người dân tại Lao Bảo được triển khai từ đêm 12/9.Ảnh: BĐBP Quảng Trị

Tại xã Đakrông, nhiều cầu tràn cũng bị ngập sâu, giao thông bị chia cắt hoàn toàn. Cầu tràn Km28 qua thôn Ly Tôn ngập khoảng 3,5m, trong khi cầu tràn Đá Đỏ tại thôn Pa Nang ngập khoảng 2,5m.

Nước lũ dâng cao tại cầu tràn trên địa bàn xã Đakrông. Ảnh: UBND xã Đakrông

Mưa lớn còn gây sạt lở tại đoạn đường cách cầu treo Đakrông khoảng 4km, tuyến từ thôn Xa Lăng đi xã Tà Rụt. Một tuyến đường bê tông cách Đồn Biên phòng Ba Nang khoảng 300m cũng bị đất đá tràn xuống mặt đường, gây ách tắc giao thông.

Mưa lớn gây sạt lở tại mộ số điểm trên địa bàn xã Đakrông. Ảnh: UBND xã Đakrông

Cán bộ, chiến sĩ biên phòng Quảng Trị sẵn sàng cơ động khi có tình huống khẩn cấp. Ảnh: UBND xã Đakrông

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, UBND xã Đakrông và Đồn Biên phòng Ba Nang đã bố trí lực lượng trực 24/24 giờ, cắm biển cảnh báo và lập rào chắn tại các điểm ngập sâu, nước chảy xiết.

Lực lượng chức năng lập rào chắn tại các điểm ngập sâu ở xã Đakrông. Ảnh: UBND xã Đakrông

Người dân tại các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập lụt sâu được di dời đến nơi an toàn. Ảnh: UBND xã Đakrông

Tại xã Ba Lòng, mưa lớn trong những ngày qua khiến nhiều ngầm, tràn bị ngập, gây chia cắt giao thông. Đến nay, địa phương đã di dời 107 hộ với 331 người, chủ yếu là người già, phụ nữ và trẻ em tại các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập lụt sâu đến nơi an toàn.

Nước lũ dâng cao khiến nơi tại xã Ba Lòng ngập sâu trong nước. Ảnh: UBND xã Ba Lòng

Theo UBND xã Ba Lòng, lúc 5h30 ngày 13/9, cầu tràn Ba Lòng, cầu Tà Lang ngoài, cầu thôn 5 và cầu Khe Vò ngập từ 2,9-3,2m. Cầu Thù Lụ ngập khoảng 1,7m; các cầu Khe Sậy, cầu Đúp, Khe Cầu, Khe Trầm Ná ngập từ 0,7-1,2m.

Lực lượng chức năng xã Ba Lòng hỗ trợ người dân di chuyển đồ đạc. Ảnh: UBND xã Ba Lòng

Tại nhiều xã miền núi khác như La Lay, A Dơi, Hướng Lập, Hướng Sơn, Lìa..., mưa lớn cũng gây ngập và chia cắt cục bộ. Một số tuyến giao thông xuất hiện điểm ngập, trong đó có Quốc lộ 15D đoạn qua khu vực A Ngo-La Lay, Đường tỉnh 588 qua xã Ba Lòng và Đường tỉnh 586 tại xã A Dơi.

Tại Km9+980, Quốc lộ 15D địa phận xã La Lay mưa lớn gây sạt lở ta luy đường, đất đá tràn xuống mặt đường, gây tắc đường hoàn toàn. Ảnh: UBND xã La Lay

Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị, lượng mưa từ chiều 12/9 đến 6h ngày 13/9 phổ biến 50-150mm. Một số nơi có lượng mưa lớn như Hướng Sơn 223mm, Ba Lòng 218mm.

Mực nước trên các sông Ô Lâu, Mỹ Chánh, Hiếu và Thạch Hãn đang tiếp tục lên, có thời điểm vượt báo động.

Trước tình hình mưa lũ còn diễn biến phức tạp, các địa phương miền núi Quảng Trị đang duy trì lực lượng trực, theo dõi sát mực nước và nguy cơ sạt lở, đồng thời chủ động phương án sơ tán người dân tại những khu vực có nguy cơ ngập sâu, lũ quét và sạt lở đất.