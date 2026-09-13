Mưa lớn kéo dài, cảnh báo lũ quét và sạt lở ở Quảng Trị, Huế

Mưa lớn kéo dài từ tối 11/9 đến ngày 12/9 khiến nước sông, suối tại nhiều khu vực miền núi Quảng Trị dâng cao, nhiều điểm ngầm, tràn bị ngập, giao thông chia cắt tạm thời. Tại Huế, hàng nghìn mét khối đất đá sạt xuống đường Hồ Chí Minh và quốc lộ 49, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Mưa lớn kéo dài khiến nước sông, suối tại nhiều khu vực miền núi Quảng Trị dâng cao. Ảnh: UBND xã Đakrông

Mưa lớn kéo dài đang làm gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập sâu tại các huyện, xã miền núi khu vực Quảng Trị và thành phố Huế. Chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đã triển khai chốt chặn, cảnh báo, xử lý các điểm sạt lở, đồng thời khuyến cáo người dân không chủ quan khi di chuyển trong thời điểm mưa lũ.

NHIỀU ĐIỂM NGẦM, TRÀN BỊ NGẬP, NGUY CƠ CHIA CẮT

Tại xã Đakrông, tỉnh Quảng Trị, mưa lớn kéo dài khiến nước tại các sông, suối dâng cao, một số điểm ngầm, tràn xuất hiện tình trạng ngập lụt. Trước diễn biến thời tiết phức tạp, UBND xã đã chỉ đạo các lực lượng triển khai phương án ứng phó, tổ chức chốt chặn tại những khu vực nguy hiểm.

Một số điểm ngầm, tràn trên địa bàn xã Đakrông bị ngập sau mưa lớn. Ảnh: UBND xã Đakrông

Lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai tại các thôn được yêu cầu thường xuyên kiểm tra, cảnh báo và kiên quyết không để người dân, phương tiện đi qua các điểm ngầm, tràn khi nước dâng cao, chảy xiết.

Chính quyền địa phương cảnh báo người dân cần đặc biệt đề phòng lũ quét, sạt lở đất, ngập sâu và dòng nước chảy xiết tại khu vực sông, suối, ngầm, tràn. Khi mưa lớn xảy ra, người dân được khuyến cáo hạn chế di chuyển, tuyệt đối không cố vượt qua các điểm ngập hoặc khu vực đã được lực lượng chức năng chốt chặn.

Lực lượng chức năng xã Đakrông tổ chức chốt chặn tại các điểm ngập. Ảnh: UBND xã Đakrông

Tại xã biên giới La Lay, mưa lớn cũng khiến nước sông, suối dâng cao, gây chia cắt tạm thời một số tuyến đường nội thôn và đường vào trung tâm xã.

Nước tại một số tuyến đường dâng khoảng 0,5 m, trong khi tại các cầu tràn, mực nước cũng lên gần 0,5 m, khiến người và phương tiện không thể qua lại.

Tại xã biên giới La Lay, nước sông, suối dâng cao sau nhiều giờ mưa lớn. Ảnh: Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế La Lay

Để bảo đảm an toàn, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế La Lay đã bố trí cán bộ, chiến sĩ thường trực 24/24 giờ, đặt biển cảnh báo và ngăn người, phương tiện tiếp cận các khu vực nguy hiểm.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế La Lay thường trực tại các khu vực nguy hiểm. Ảnh: Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế La Lay

Trong điều kiện mưa lớn tiếp tục diễn biến phức tạp, người dân vùng núi được khuyến cáo chủ động theo dõi thông tin thời tiết, chuẩn bị phương án di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn khi có yêu cầu.

SẠT LỞ ĐẤT ĐÁ ĐE DỌA GIAO THÔNG MIỀN NÚI

Tại xã Trường Sơn, một tảng đá nặng hàng tấn đã sạt xuống tuyến đường cứu nạn cứu hộ vừa hoàn thành, nối xã Trường Sơn và xã Trường Ninh, gây ảnh hưởng đến việc lưu thông.

Theo UBND xã Trường Sơn, cùng với tảng đá lớn rơi xuống mặt đường, một lượng đất đá cũng tràn xuống khu vực lưu thông. Rất may, thời điểm xảy ra sạt lở không có người và phương tiện đi qua nên không ghi nhận thiệt hại về người.

Một tảng đá nặng hàng tấn sạt xuống tuyến đường nối xã Trường Sơn và Trường Ninh. Ảnh: Thanh Hiếu

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã kiểm tra hiện trường, triển khai xử lý điểm sạt lở và cảnh báo người dân khi lưu thông qua khu vực.

Đây là tuyến đường có vai trò quan trọng trong kết nối khu vực miền núi với các xã vùng đồng bằng. Tuy nhiên, trong điều kiện mưa lớn kéo dài, nguy cơ đất đá tiếp tục sạt xuống mặt đường vẫn hiện hữu.

Tại thành phố Huế, tình trạng sạt lở cũng xảy ra trên đường Hồ Chí Minh và quốc lộ 49 trong ngày 12/9.

Cụ thể, tại Km67+800 và Km75+830 trên quốc lộ 49, thuộc xã A Lưới 3, taluy dương bị sạt, đất đá tràn xuống mặt đường, làm gián đoạn giao thông. Hạt Quản lý đường bộ A Lưới đã huy động nhân lực, phương tiện xử lý và cơ bản thông tuyến trong chiều cùng ngày.

Sạt lở đất tại khu vực Dốc Gió trên tuyến Quốc lộ 49 thuộc xã A Lưới 3, TP Huế. Ảnh: Công an xã A Lưới 3

Trên đường Hồ Chí Minh, sạt lở taluy dương và đất đá lấp rãnh thoát nước xảy ra tại Km406+800 và Km408+350, với tổng chiều dài khoảng 100 m.

Các đơn vị quản lý đường bộ đã bố trí rào chắn, biển cảnh báo, huy động phương tiện dọn khoảng 2.000 m3 đất đá, tổ chức thông xe một vệt và bố trí lực lượng trực gác nhằm bảo đảm an toàn.

Các lực lượng chức năng thành phố Huế thường trực tại các khu vực nguy hiểm để bảo đảm an toàn cho người dân. Ảnh: Công an xã A Lưới 5

Ngoài các điểm sạt lở trên, trong ngày 12/9, nhiều khu vực tại Huế xuất hiện mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Khu vực trung tâm và ven biển còn xuất hiện gió giật mạnh, khiến một số cây xanh bị gãy đổ.

Một tàu cá của ngư dân bị chìm khi đang neo đậu tại khu vực cảng cá Thuận An, thành phố Huế. Lực lượng chức năng đã kịp thời hỗ trợ chủ tàu trục vớt tài sản, ngư lưới cụ. Ảnh: Đ.P

Trước diễn biến mưa lớn kéo dài, nguy cơ sạt lở, lũ quét và chia cắt giao thông vẫn ở mức đáng lưu ý. Người dân tại các khu vực miền núi, ven sông suối cần hạn chế đi lại khi mưa lớn, không vượt qua điểm ngập, cầu tràn; đồng thời chủ động di chuyển đến nơi an toàn khi chính quyền địa phương yêu cầu.