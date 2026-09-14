Bộ Nội vụ trình Chính phủ phương án nghỉ 4 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11

Bộ Nội vụ đã rà soát Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 và toàn bộ các ngày nghỉ lễ, Tết năm 2027. Đồng thời, xây dựng các phương án nghỉ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.
Theo bà Nguyễn Thị Quyên, Phó Cục trưởng Cục Việc làm (Bộ Nội vụ), qua rà soát, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 (24/11/2026) rơi vào thứ Ba, nên Bộ Nội vụ xây dựng phương án hoán đổi ngày làm việc thứ Hai liền kề để tạo kỳ nghỉ liên tục.
Cụ thể, đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam vào thứ Ba, ngày 24/11/2026 Dương lịch. Đồng thời, hoán đổi ngày làm việc thứ Hai, ngày 23/11/2026 sang ngày nghỉ hằng tuần thứ Bảy, ngày 28/11/2026.
Theo đó, dịp nghỉ lễ này gồm 4 ngày liên tục, từ thứ Bảy ngày 21/11/2026 đến hết thứ Ba ngày 24/11/2026 Dương lịch, bao gồm 1 ngày Văn hóa Việt Nam, 1 ngày hoán đổi và 2 ngày nghỉ hằng tuần.
Bộ Nội vụ lý giải, năm 2026 là năm đầu tiên tổ chức thực hiện Ngày Văn hóa Việt Nam, do đó việc bố trí kỳ nghỉ liên tục có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo hiệu ứng lan tỏa xã hội, nâng cao nhận thức, khuyến khích người dân tham gia các hoạt động văn hóa, gia đình, cộng đồng và các sự kiện hưởng ứng tại địa phương.
Ngày 24/11/2026 rơi vào thứ Ba, do đó việc hoán đổi ngày làm việc thứ Hai, ngày 23/11/2026 sang thứ Bảy, ngày 28/11/2026 để hình thành kỳ nghỉ liên tục là phù hợp với điều kiện thực tế.
Phương án này cũng góp phần thực hiện đúng theo chủ trương, tinh thần tại Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Trong đó, Nghị quyết đã đề ra yêu cầu nâng cao khả năng thụ hưởng văn hóa của Nhân dân, bảo đảm đầy đủ quyền thụ hưởng và sáng tạo văn hóa, tiếp cận bình đẳng về văn hóa. Đồng thời, tạo thuận lợi cho công tác tổ chức các hoạt động văn hóa, du lịch, dịch vụ, tiêu dùng văn hóa có quy mô và hiệu quả hơn.
Qua đó, góp phần phát huy giá trị văn hóa Việt Nam, thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa, du lịch và dịch vụ, bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu tổ chức ngày lễ mới có ý nghĩa chính trị - văn hóa quan trọng, nhu cầu tham gia hoạt động văn hóa của người dân, và yêu cầu duy trì ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội.
Đối với người lao động thuộc khối doanh nghiệp, vào Ngày văn hóa Việt Nam 24/11/2026, người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương theo quy định.
Theo Bộ Nội vụ, phương án nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, có 11/12 cơ quan nhất trí hoàn toàn. Ban Tổ chức Trung ương cũng đề nghị việc bố trí lịch nghỉ, hoán đổi ngày làm việc (nếu cần thiết) cần căn cứ điều kiện thực tế và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.
Bộ Nội vụ khuyến khích người sử dụng lao động áp dụng thời gian nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 cho người lao động như phương án đối với công chức, viên chức nhưng phải bảo đảm thực hiện đầy đủ các chế độ cho người lao động theo quy định của pháp luật. Đồng thời, khuyến khích những thỏa thuận có lợi hơn cho người lao động.
Theo Nghị quyết số 28/2026/QH16 của Quốc hội về phát triển văn hóa Việt Nam có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, đã lấy ngày 24/11 hằng năm là “Ngày Văn hóa Việt Nam” và người lao động được nghỉ làm, hưởng nguyên lương vào ngày này.
Thể chế hóa nội dung trên, khi lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới và Luật Hoạt động chữ thập đỏ, Bộ Nội vụ đề xuất bổ sung Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 vào danh sách các ngày nghỉ lễ, Tết trong năm và được quy định trong Bộ luật Lao động - luật gốc về nghỉ lễ, Tết. Dự kiến dự thảo Luật sẽ trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp tháng 10 năm nay.
Như vậy, căn cứ theo pháp luật về lao động hiện hành, và thể chế hóa chủ trương tại Nghị quyết của Quốc hội, dự kiến người lao động sẽ được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương 12 ngày lễ, Tết trong 1 năm gồm: Tết Dương lịch 1 ngày (ngày 1/1 Dương lịch); Tết Âm lịch 5 ngày; Giỗ Tổ Hùng Vương 1 ngày (ngày 10/3 Âm lịch); Ngày Chiến thắng 1 ngày (ngày 30/4 Dương lịch); Ngày Quốc tế lao động 1 ngày (ngày 1/5 Dương lịch); Quốc khánh 2 ngày (ngày 2/9 Dương lịch và 1 ngày liền kề trước hoặc sau); ngày Văn hóa Việt Nam 1 ngày (24/11 Dương lịch).
Nếu những ngày nghỉ này trùng vào ngày nghỉ hằng tuần, thì người lao động được nghỉ bù vào ngày kế tiếp. Hằng năm, căn cứ vào điều kiện thực tế, Thủ tướng Chính phủ quyết định cụ thể ngày nghỉ theo quy định.
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