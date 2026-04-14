Mức đóng bảo hiểm thất nghiệp cao nhất năm 2026 lên đến hơn 106 triệu đồng

Thu Hằng

14/04/2026, 15:10

Tiền lương đóng bảo hiểm thất nghiệp cao nhất được xác định bằng 20 lần mức lương tối thiểu vùng. Hiện lương tối thiểu vùng tại vùng I là 5,31 triệu đồng/tháng, tương ứng mức lương đóng bảo hiểm thất nghiệp cao nhất đạt 106,2 triệu đồng...

Người lao động hưởng bảo hiểm thất nghiệp khai báo thông tin tìm kiếm việc làm. Ảnh: Thu Hằng.

Tại Chương trình giao lưu trực tuyến “Bảo hiểm thất nghiệp – Hiểu đúng luật, hưởng đủ quyền” của Bảo hiểm xã hội TP. Hà Nội ngày 14/4, các chuyên gia đã giải đáp cụ thể những nội dung liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người lao động về điều kiện, mức hưởng, tiền lương, mức đóng, thủ tục hưởng, bảo lưu thời gian đóng, những chính sách mới về bảo hiểm thất nghiệp

Liên quan đến mức đóng bảo hiểm thất nghiệp, chuyên gia Ngô Trung Tứ, Phó Trưởng phòng Quản lý Thu và Phát triển người tham gia, Bảo hiểm xã hội Hà Nội, cho biết theo quy định tại Luật Việc làm 2025, người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp tối đa bằng 1% tiền lương tháng. Người sử dụng lao động đóng tối đa bằng 1% quỹ tiền lương tháng của những người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Nhà nước hỗ trợ tối đa 1% quỹ tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của những người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp, và do ngân sách Trung ương bảo đảm.

Tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm thất nghiệp cao nhất bằng 20 lần mức lương tối thiểu tháng theo vùng do Chính phủ công bố tại thời điểm đóng bảo hiểm thất nghiệp.

Căn cứ Nghị định số 293/2025/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, mức lương tối thiểu vùng từ năm 2026 tại vùng I là 5.310.000 đồng/tháng.

Căn cứ theo mức quy định của vùng I nêu trên, mức tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm thất nghiệp tối đa của người lao động làm việc tại vùng I tương đương 106.200.000 đồng/tháng (5.310.000 đồng/tháng x 20).

Luật Việc làm 2025 cũng quy định, tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm thất nghiệp đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định là tiền lương tháng, bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác được thỏa thuận trả thường xuyên, ổn định trong mỗi kỳ trả lương.

Trong đó, mức lương theo công việc hoặc chức danh tính theo thời gian (theo tháng) của công việc hoặc chức danh theo thang lương, bảng lương do người sử dụng lao động xây dựng theo quy định tại Điều 93 của Bộ luật Lao động, được thỏa thuận trong hợp đồng lao động.

Các khoản phụ cấp lương để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ, được thỏa thuận trong hợp đồng lao động; không bao gồm khoản phụ cấp lương phụ thuộc hoặc biến động theo năng suất lao động, quá trình làm việc và chất lượng thực hiện công việc của người lao động.

Các khoản bổ sung khác xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương theo quy định, được thỏa thuận trong hợp đồng lao động và trả thường xuyên, ổn định trong mỗi kỳ trả lương; không bao gồm các khoản bổ sung khác phụ thuộc hoặc biến động theo năng suất lao động, quá trình làm việc và chất lượng thực hiện công việc của người lao động.

Trường hợp người lao động ngừng việc vẫn hưởng tiền lương tháng bằng hoặc cao hơn tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thấp nhất theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, thì đóng theo tiền lương được hưởng trong thời gian ngừng việc.

Các chuyên gia giải đáp những vấn đề người lao động quan tâm. Ảnh: BHXH TP. Hà Nội.

Theo ông Nguyễn Công Định, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội TP. Hà Nội, trong bối cảnh thị trường lao động biến động nhanh chóng dưới tác động của công nghệ và kinh tế số, bảo hiểm thất nghiệp không còn đơn thuần là một khoản trợ cấp tài chính tạm thời, mà còn là "phao cứu sinh" giúp người lao động duy trì cuộc sống tối thiểu ngay khi tạm thời mất thu nhập.

Đây còn là "đòn bẩy kỹ năng" thông qua hỗ trợ học nghề, đào tạo lại để người lao động không bị đào thải, sớm quay lại thị trường với vị thế tốt hơn.

Năm 2026, là năm đầu tiên triển khai Luật Việc làm năm 2025, trong đó, chính sách bảo hiểm thất nghiệp có những thay đổi quan trọng, điều chỉnh theo hướng mở rộng quyền lợi cho người lao động.

Cụ thể, người lao động có hợp đồng từ 1 tháng trở lên hoặc làm việc không trọn thời gian chính thức được tham gia bảo hiểm thất nghiệp, rút ngắn thời gian giải quyết hưởng trợ cấp, bổ sung chế độ hỗ trợ tiền ăn khi tham gia đào tạo nghề...

Ngoài ra, nhờ sự kết nối đồng bộ giữa dữ liệu Bảo hiểm xã hội với hệ thống định danh VNeID, người lao động có thể nộp hồ sơ hưởng trợ cấp tại nhà thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia.

Những điểm mới về của chính sách bảo hiểm thất nghiệp là bước đi quan trọng nhằm bảo vệ tốt hơn quyền lợi an sinh xã hội của người lao động và sự phát triển bền vững của hệ thống an sinh xã hội”, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội Hà Nội Nguyễn Công Định cho hay.

Bảo hiểm thất nghiệp: "Phao cứu sinh" trước rủi ro mất việc

15:37, 01/04/2026

Bảo hiểm thất nghiệp:

Thống nhất một mức tiền lương cao nhất làm căn cứ đóng bảo hiểm thất nghiệp từ 2026

10:31, 30/03/2026

Thống nhất một mức tiền lương cao nhất làm căn cứ đóng bảo hiểm thất nghiệp từ 2026

Bảo hiểm thất nghiệp: Từ hỗ trợ thụ động chuyển sang “trợ thủ” đắc lực cho thị trường lao động

13:16, 27/03/2026

Bảo hiểm thất nghiệp: Từ hỗ trợ thụ động chuyển sang “trợ thủ” đắc lực cho thị trường lao động

Đọc thêm

Sàn giao dịch việc làm quốc gia: Giải quyết nhiều bài toán lớn

Sàn giao dịch việc làm quốc gia: Giải quyết nhiều bài toán lớn

Doanh nghiệp kỳ vọng Sàn giao dịch việc làm quốc gia sẽ giúp kết nối cung cầu lao động hiệu quả, giảm thời gian và chi phí tuyển dụng. Cùng với đó, sàn sẽ góp phần tăng tính minh bạch của thị trường lao động, giúp doanh nghiệp có thể tiếp cận người lao động và ngược lại thuận lợi hơn...

5.000 người

5.000 người "dính bẫy" của đường dây lừa đảo công nghệ cao

Bằng thủ đoạn lập website giả, tạo nhiều tài khoản “ảo” trên mạng xã hội, sử dụng sim rác chuyển vùng quốc tế gọi điện cho bị hại, giả danh giao hàng liên quan đến tiêm chủng, chỉ trong khoảng thời gian 20 ngày, nhóm đối tượng đã lừa được hơn 5.000 bị hại, chiếm đoạt trên 15 tỷ đồng...

Cảnh giác trước chiêu lừa mua nhà ở xã hội bằng “suất ngoại giao”, “suất nội bộ”

Cảnh giác trước chiêu lừa mua nhà ở xã hội bằng “suất ngoại giao”, “suất nội bộ”

Nhiều người dân tại Hà Nội đã phải chi ra số tiền rất lớn, có vụ lên tới hàng tỷ đồng, với mong muốn mua nhà ở xã hội bằng "suất ngoại giao", "suất nội bộ"... Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, các đối tượng không thực hiện được như cam kết, không hoàn trả đầy đủ, hoặc chỉ trả nhỏ giọt, thậm chí ôm tiền bỏ trốn...

Bộ Y tế yêu cầu bình ổn giá thuốc

Bộ Y tế yêu cầu bình ổn giá thuốc

Trong bối cảnh giá nguyên vật liệu, chi phí đầu vào có xu hướng gia tăng; nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu, Bộ Y tế đề nghị triển khai các biện pháp bình ổn giá thuốc; tăng cường theo dõi, giám sát diễn biến giá; chủ động phương án mua sắm, dự trữ và điều tiết nhằm tránh tình trạng thiếu thuốc cục bộ...

Chính thức kích hoạt Sàn giao dịch việc làm quốc gia

Chính thức kích hoạt Sàn giao dịch việc làm quốc gia

Việc xây dựng và đưa vào vận hành Sàn Giao dịch việc làm quốc gia là bước triển khai cụ thể chủ trương của Đảng, Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, đặc biệt là Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 71/NQ-CP của Chính phủ...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

ADB dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt 7,2% trong năm 2026

Đầu tư

ADB dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt 7,2% trong năm 2026

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Áp lực chi phí đang đè nặng lên ngành vận tải

Đầu tư

2

Một ngân hàng Thụy Sỹ dự báo giá vàng đạt 6.000 USD/oz vào cuối năm nay

Thế giới

3

Chiến sự Iran: Những lần tuyên bố của Tổng thống Trump khiến thị trường chao đảo

Thế giới

4

Hải Phòng đấu giá 6 mỏ cát tổng trữ lượng hơn 47 triệu m3

Bất động sản

5

Hà Nội sẽ có Trung tâm An ninh mạng từ năm 2027

Kinh tế số

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy