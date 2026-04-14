Mức đóng bảo hiểm thất nghiệp cao nhất năm 2026 lên đến hơn 106 triệu đồng

Tiền lương đóng bảo hiểm thất nghiệp cao nhất được xác định bằng 20 lần mức lương tối thiểu vùng. Hiện lương tối thiểu vùng tại vùng I là 5,31 triệu đồng/tháng, tương ứng mức lương đóng bảo hiểm thất nghiệp cao nhất đạt 106,2 triệu đồng...

Tại Chương trình giao lưu trực tuyến “Bảo hiểm thất nghiệp – Hiểu đúng luật, hưởng đủ quyền” của Bảo hiểm xã hội TP. Hà Nội ngày 14/4, các chuyên gia đã giải đáp cụ thể những nội dung liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người lao động về điều kiện, mức hưởng, tiền lương, mức đóng, thủ tục hưởng, bảo lưu thời gian đóng, những chính sách mới về bảo hiểm thất nghiệp…

Liên quan đến mức đóng bảo hiểm thất nghiệp, chuyên gia Ngô Trung Tứ, Phó Trưởng phòng Quản lý Thu và Phát triển người tham gia, Bảo hiểm xã hội Hà Nội, cho biết theo quy định tại Luật Việc làm 2025, người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp tối đa bằng 1% tiền lương tháng. Người sử dụng lao động đóng tối đa bằng 1% quỹ tiền lương tháng của những người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Nhà nước hỗ trợ tối đa 1% quỹ tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của những người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp, và do ngân sách Trung ương bảo đảm.

Tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm thất nghiệp cao nhất bằng 20 lần mức lương tối thiểu tháng theo vùng do Chính phủ công bố tại thời điểm đóng bảo hiểm thất nghiệp.

Căn cứ Nghị định số 293/2025/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, mức lương tối thiểu vùng từ năm 2026 tại vùng I là 5.310.000 đồng/tháng.

Căn cứ theo mức quy định của vùng I nêu trên, mức tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm thất nghiệp tối đa của người lao động làm việc tại vùng I tương đương 106.200.000 đồng/tháng (5.310.000 đồng/tháng x 20).

Luật Việc làm 2025 cũng quy định, tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm thất nghiệp đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định là tiền lương tháng, bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác được thỏa thuận trả thường xuyên, ổn định trong mỗi kỳ trả lương.

Trong đó, mức lương theo công việc hoặc chức danh tính theo thời gian (theo tháng) của công việc hoặc chức danh theo thang lương, bảng lương do người sử dụng lao động xây dựng theo quy định tại Điều 93 của Bộ luật Lao động, được thỏa thuận trong hợp đồng lao động.

Các khoản phụ cấp lương để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ, được thỏa thuận trong hợp đồng lao động; không bao gồm khoản phụ cấp lương phụ thuộc hoặc biến động theo năng suất lao động, quá trình làm việc và chất lượng thực hiện công việc của người lao động.

Các khoản bổ sung khác xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương theo quy định, được thỏa thuận trong hợp đồng lao động và trả thường xuyên, ổn định trong mỗi kỳ trả lương; không bao gồm các khoản bổ sung khác phụ thuộc hoặc biến động theo năng suất lao động, quá trình làm việc và chất lượng thực hiện công việc của người lao động.

Trường hợp người lao động ngừng việc vẫn hưởng tiền lương tháng bằng hoặc cao hơn tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thấp nhất theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, thì đóng theo tiền lương được hưởng trong thời gian ngừng việc.

Các chuyên gia giải đáp những vấn đề người lao động quan tâm. Ảnh: BHXH TP. Hà Nội.

Theo ông Nguyễn Công Định, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội TP. Hà Nội, trong bối cảnh thị trường lao động biến động nhanh chóng dưới tác động của công nghệ và kinh tế số, bảo hiểm thất nghiệp không còn đơn thuần là một khoản trợ cấp tài chính tạm thời, mà còn là "phao cứu sinh" giúp người lao động duy trì cuộc sống tối thiểu ngay khi tạm thời mất thu nhập.

Đây còn là "đòn bẩy kỹ năng" thông qua hỗ trợ học nghề, đào tạo lại để người lao động không bị đào thải, sớm quay lại thị trường với vị thế tốt hơn.

Năm 2026, là năm đầu tiên triển khai Luật Việc làm năm 2025, trong đó, chính sách bảo hiểm thất nghiệp có những thay đổi quan trọng, điều chỉnh theo hướng mở rộng quyền lợi cho người lao động.

Cụ thể, người lao động có hợp đồng từ 1 tháng trở lên hoặc làm việc không trọn thời gian chính thức được tham gia bảo hiểm thất nghiệp, rút ngắn thời gian giải quyết hưởng trợ cấp, bổ sung chế độ hỗ trợ tiền ăn khi tham gia đào tạo nghề...

Ngoài ra, nhờ sự kết nối đồng bộ giữa dữ liệu Bảo hiểm xã hội với hệ thống định danh VNeID, người lao động có thể nộp hồ sơ hưởng trợ cấp tại nhà thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia.

“Những điểm mới về của chính sách bảo hiểm thất nghiệp là bước đi quan trọng nhằm bảo vệ tốt hơn quyền lợi an sinh xã hội của người lao động và sự phát triển bền vững của hệ thống an sinh xã hội”, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội Hà Nội Nguyễn Công Định cho hay.