Thống nhất một mức tiền lương cao nhất làm căn cứ đóng bảo hiểm thất nghiệp từ 2026

Nhật Dương

30/03/2026, 10:31

Theo quy định mới tại Luật Việc làm năm 2025, mức tiền lương cao nhất làm căn cứ đóng bảo hiểm thất nghiệp bằng 20 lần mức lương tối thiểu tháng theo vùng do Chính phủ công bố tại thời điểm đóng bảo hiểm thất nghiệp...

Người lao động làm thủ tục hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp. Ảnh: Nhật Dương.

Tại Luật Việc làm (sửa đổi) năm 2025 có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, chính sách bảo hiểm thất nghiệp có những thay đổi quan trọng, tác động trực tiếp đến quyền lợi của hàng triệu người lao động. Trong đó, có bổ sung nhiều quy định về đóng bảo hiểm thất nghiệp.

Luật mới đã bỏ quy định tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm thất nghiệp cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định tại Luật Việc làm 2013.

Luật Việc làm năm 2025 thống nhất một mức tiền lương cao nhất làm căn cứ đóng bảo hiểm thất nghiệp, mức cao nhất bằng 20 lần mức lương tối thiểu tháng theo vùng do Chính phủ công bố tại thời điểm đóng bảo hiểm thất nghiệp.

Bổ sung quy định về chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm thất nghiệp: Người sử dụng lao động có trách nhiệm đóng đủ bảo hiểm thất nghiệp. Việc xử lý hành vi chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm thất nghiệp được thực hiện theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội.

Bổ sung quy định về giảm tiền đóng bảo hiểm thất nghiệp đối với người sử dụng lao động khi tuyển mới và sử dụng người lao động là người khuyết tật. Theo đó, người sử dụng lao động được giảm tiền đóng bảo hiểm thất nghiệp, thuộc trách nhiệm của người sử dụng lao động phải đóng cho người lao động là người khuyết tật trong thời gian không quá 12 tháng khi tuyển mới và sử dụng người lao động là người khuyết tật.

Bổ sung quy định người sử dụng lao động đền bù cho người lao động: Người sử dụng lao động có trách nhiệm đóng đủ bảo hiểm thất nghiệp theo quy định đối với người lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc, hoặc chấm dứt làm việc để kịp thời giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động.

Trường hợp người sử dụng lao động không đóng đủ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động, thì phải trả khoản tiền tương ứng với các chế độ bảo hiểm thất nghiệp mà người lao động được hưởng theo quy định của pháp luật.

Bổ sung quy định đóng bảo hiểm thất nghiệp đối với người hưởng lương ngừng việc: Trường hợp người lao động ngừng việc vẫn hưởng tiền lương tháng bằng hoặc cao hơn tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thấp nhất, thì đóng theo tiền lương được hưởng trong thời gian ngừng việc.

Bổ sung quy định về đối tượng được dừng đóng bảo hiểm thất nghiệp: Người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp mà bị tạm giam, tạm đình chỉ công việc thì người lao động và người sử dụng lao động tạm dừng đóng bảo hiểm thất nghiệp.

Trường hợp người lao động được truy lĩnh đủ tiền lương, thì người lao động và người sử dụng lao động đóng bù cho thời gian bị tạm giam, tạm đình chỉ công việc bằng số tiền phải đóng của những tháng tạm dừng đóng, và thực hiện đồng thời với việc đóng bù bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Bổ sung quy định về thời điểm truy thu, truy đóng bảo hiểm thất nghiệp: Việc truy thu, truy đóng bảo hiểm thất nghiệp thực hiện cùng với việc truy thu, truy đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Bên cạnh đó, Luật Việc làm năm 2025 cũng mở rộng quy định người lao động không phải đóng bảo hiểm thất nghiệp. Theo đó, người lao động không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không phải đóng bảo hiểm thất nghiệp của tháng đó.

Quy định này mở rộng hơn so với Luật Việc làm năm 2013. Luật Việc làm năm 2013 và Nghị định liên quan chỉ quy định người lao động không phải đóng bảo hiểm thất nghiệp khi thuộc 2 nhóm đối tượng: Người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản hoặc ốm đau từ 14 ngày làm việc trở lên không hưởng tiền lương tháng tại đơn vị; người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, hoặc hợp đồng làm việc đã giao kết theo quy định của pháp luật thì người lao động.

Để tạo điều kiện cho người lao động tham gia và thụ hưởng các chế độ bảo hiểm thất nghiệp, ông Trần Tuấn Tú, Trưởng phòng Bảo hiểm thất nghiệp, Cục Việc làm (Bộ Nội vụ), cho biết Luật Việc làm mới và nghị định hướng dẫn đã cho phép người lao động có thể nộp trực tiếp hoặc trực tuyến hồ sơ hưởng trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Hồ sơ, trình tự thủ tục được hướng dẫn chi tiết giúp tạo thuận lợi cho quá trình thực hiện.

Cân nhắc khi nghỉ việc để được hưởng 3 tháng trợ cấp thất nghiệp

Bảo hiểm thất nghiệp: Từ hỗ trợ thụ động chuyển sang "trợ thủ" đắc lực cho thị trường lao động

Hỗ trợ lao động thất nghiệp học nghề, tái gia nhập thị trường

Bảo hiểm thất nghiệp Luật Việc làm 2025 người lao động

Bệnh tay chân miệng gia tăng tại TP.HCM, xuất hiện chủng virus độc lực cao

Ngành y tế dự báo, dịch bệnh tay chân miệng có thể đạt đỉnh vào các tháng 5 - 6 và tiếp tục xuất hiện một đợt cao điểm khác từ tháng 9 đến cuối năm...

Khởi tố, bắt tạm giam 343 đối tượng lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia

Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an vừa phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai, lực lượng Bộ đội Biên phòng và lực lượng chức năng Campuchia triệt xóa, bắt giữ các đối tượng hoạt động trong đường dây lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia.

Hà Nội hướng dẫn thí sinh đăng ký nguyện vọng thi vào lớp 10 công lập

Học sinh lớp 9 tại Hà Nội đăng ký dự tuyển vào lớp 10 công lập năm học 2026-2027 từ ngày 10-4 đến hết ngày 17-4 trên Cổng tuyển sinh đầu cấp của thành phố...

Hà Nội: Khởi tố 8 bị can trong đường dây giết mổ, tiêu thụ lợn dịch

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội vừa khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can liên quan đến đường dây thu gom, giết mổ và tiêu thụ hàng nghìn con lợn mắc dịch tả châu Phi ra thị trường. Đáng chú ý, số thịt bẩn này không chỉ được đưa vào các chợ dân sinh mà còn lọt vào chuỗi cung ứng thực phẩm, thậm chí cung cấp cho một số trường học...

Nhật Bản tăng cường tiếp nhận tài xế taxi, xe buýt Việt Nam

Đối với lái xe taxi và xe buýt, ngoài việc đỗ kỳ thi chuyển đổi giấy phép lái xe nước ngoài sang giấy phép lái xe Nhật Bản, người lao động phải hoàn thành khóa “đào tạo lái xe mới” để đáp ứng điều kiện tiếp nhận...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 13-2026

Dân sinh

[Trực tiếp]: Tọa đàm “Thực thi Luật Việc làm 2025: Bảo hiểm thất nghiệp – từ trợ cấp sang quản trị thị trường lao động”

Dự trữ dầu chiến lược của các nước đủ dùng trong bao lâu?

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

