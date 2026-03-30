Thống nhất một mức tiền lương cao nhất làm căn cứ đóng bảo hiểm thất nghiệp từ 2026

Theo quy định mới tại Luật Việc làm năm 2025, mức tiền lương cao nhất làm căn cứ đóng bảo hiểm thất nghiệp bằng 20 lần mức lương tối thiểu tháng theo vùng do Chính phủ công bố tại thời điểm đóng bảo hiểm thất nghiệp...

Tại Luật Việc làm (sửa đổi) năm 2025 có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, chính sách bảo hiểm thất nghiệp có những thay đổi quan trọng, tác động trực tiếp đến quyền lợi của hàng triệu người lao động. Trong đó, có bổ sung nhiều quy định về đóng bảo hiểm thất nghiệp.

Luật mới đã bỏ quy định tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm thất nghiệp cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định tại Luật Việc làm 2013.

Luật Việc làm năm 2025 thống nhất một mức tiền lương cao nhất làm căn cứ đóng bảo hiểm thất nghiệp, mức cao nhất bằng 20 lần mức lương tối thiểu tháng theo vùng do Chính phủ công bố tại thời điểm đóng bảo hiểm thất nghiệp.

Bổ sung quy định về chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm thất nghiệp: Người sử dụng lao động có trách nhiệm đóng đủ bảo hiểm thất nghiệp. Việc xử lý hành vi chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm thất nghiệp được thực hiện theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội.

Bổ sung quy định về giảm tiền đóng bảo hiểm thất nghiệp đối với người sử dụng lao động khi tuyển mới và sử dụng người lao động là người khuyết tật. Theo đó, người sử dụng lao động được giảm tiền đóng bảo hiểm thất nghiệp, thuộc trách nhiệm của người sử dụng lao động phải đóng cho người lao động là người khuyết tật trong thời gian không quá 12 tháng khi tuyển mới và sử dụng người lao động là người khuyết tật.

Bổ sung quy định người sử dụng lao động đền bù cho người lao động: Người sử dụng lao động có trách nhiệm đóng đủ bảo hiểm thất nghiệp theo quy định đối với người lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc, hoặc chấm dứt làm việc để kịp thời giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động.

Trường hợp người sử dụng lao động không đóng đủ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động, thì phải trả khoản tiền tương ứng với các chế độ bảo hiểm thất nghiệp mà người lao động được hưởng theo quy định của pháp luật.

Bổ sung quy định đóng bảo hiểm thất nghiệp đối với người hưởng lương ngừng việc: Trường hợp người lao động ngừng việc vẫn hưởng tiền lương tháng bằng hoặc cao hơn tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thấp nhất, thì đóng theo tiền lương được hưởng trong thời gian ngừng việc.

Bổ sung quy định về đối tượng được dừng đóng bảo hiểm thất nghiệp: Người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp mà bị tạm giam, tạm đình chỉ công việc thì người lao động và người sử dụng lao động tạm dừng đóng bảo hiểm thất nghiệp.

Trường hợp người lao động được truy lĩnh đủ tiền lương, thì người lao động và người sử dụng lao động đóng bù cho thời gian bị tạm giam, tạm đình chỉ công việc bằng số tiền phải đóng của những tháng tạm dừng đóng, và thực hiện đồng thời với việc đóng bù bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Bổ sung quy định về thời điểm truy thu, truy đóng bảo hiểm thất nghiệp: Việc truy thu, truy đóng bảo hiểm thất nghiệp thực hiện cùng với việc truy thu, truy đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Bên cạnh đó, Luật Việc làm năm 2025 cũng mở rộng quy định người lao động không phải đóng bảo hiểm thất nghiệp. Theo đó, người lao động không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không phải đóng bảo hiểm thất nghiệp của tháng đó.

Quy định này mở rộng hơn so với Luật Việc làm năm 2013. Luật Việc làm năm 2013 và Nghị định liên quan chỉ quy định người lao động không phải đóng bảo hiểm thất nghiệp khi thuộc 2 nhóm đối tượng: Người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản hoặc ốm đau từ 14 ngày làm việc trở lên không hưởng tiền lương tháng tại đơn vị; người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, hoặc hợp đồng làm việc đã giao kết theo quy định của pháp luật thì người lao động.

Để tạo điều kiện cho người lao động tham gia và thụ hưởng các chế độ bảo hiểm thất nghiệp, ông Trần Tuấn Tú, Trưởng phòng Bảo hiểm thất nghiệp, Cục Việc làm (Bộ Nội vụ), cho biết Luật Việc làm mới và nghị định hướng dẫn đã cho phép người lao động có thể nộp trực tiếp hoặc trực tuyến hồ sơ hưởng trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Hồ sơ, trình tự thủ tục được hướng dẫn chi tiết giúp tạo thuận lợi cho quá trình thực hiện.