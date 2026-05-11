Đề xuất phụ cấp tới 300% lương để thu hút nhân tài vào khu vực công

Nhật Dương

11/05/2026, 09:34

Chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành, nhà quản lý, nhà quản trị doanh nghiệp, người có trình độ chuyên môn cao được tiếp nhận vào cơ quan Nhà nước sẽ hưởng phụ cấp tăng thêm bằng 300% mức lương. Thời gian hưởng trong 5 năm kể từ ngày tuyển dụng, theo đề xuất của Bộ Nội vụ...

Ảnh minh họa.

Bộ Nội vụ cho biết đang lấy ý kiến vào dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 179/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng làm việc trong cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.

Về chính sách ưu tiên trong tuyển dụng và trợ cấp thu hút lần đầu sau tuyển dụng, tại dự thảo Nghị định đã làm rõ hình thức ưu tiên tuyển dụng vào làm công chức, viên chức và mức trợ cấp thu hút lần đầu đối với từng nhóm đối tượng.

Cụ thể, sinh viên tốt nghiệp xuất sắc được tuyển dụng thông qua xét tuyển, và hưởng phụ cấp tăng thêm bằng 150% mức lương trong thời hạn 5 năm kể từ ngày tuyển dụng.

Chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành, nhà quản lý, nhà quản trị doanh nghiệp, người có trình độ chuyên môn cao được tiếp nhận và hưởng phụ cấp tăng thêm bằng 300% mức lương trong thời hạn 5 năm kể từ ngày tuyển dụng.

Về chính sách phụ cấp tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức có tài năng, dự thảo bổ sung quy định cán bộ, công chức, viên chức có tài năng được nâng vượt 1 bậc lương so với bậc lương hiện hưởng, và hưởng phụ cấp tăng thêm hàng tháng bằng 300% hệ số lương hiện hưởng.

Về tiêu chuẩn, điều kiện áp dụng chính sách thu hút, trọng dụng đối với người có tài năng, để bảo đảm đồng bộ, thống nhất với quy định của Đảng và phù hợp với thực tiễn, tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn, điều kiện áp dụng với các nhóm đối tượng.

Trong đó, đối với sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, đã làm rõ đối tượng được áp dụng chính sách bao gồm sinh viên tốt nghiệp đại học, sau đại học loại giỏi trở lên tại cơ sở giáo dục đại học uy tín trên thế giới.

Đồng thời, lược bỏ đối tượng nhà khoa học trẻ là người có trình độ tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp II, dược sĩ chuyên khoa cấp II chuyên ngành y học, dược học tại cơ sở giáo dục trong nước thuộc nhóm đối tượng này.

Đối với nhà khoa học trẻ dưới 47 tuổi có học hàm phó giáo sư, giáo sư; chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành, người có trình độ chuyên môn cao trong các ngành, lĩnh vực trọng điểm, quan trọng, dự thảo đã bổ sung các điều kiện về giải thưởng, công trình nghiên cứu, thành tích công tác, phát minh, sáng chế

Đối với chuyên gia, nhà quản lý, nhà quản trị doanh nghiệp; nhà khoa học pháp lý, luật gia, luật sư giỏi, bổ sung điều kiện về kinh nghiệm, thời gian công tác cho phù hợp.

Nguyên tắc áp dụng chính sách cũng được sửa đổi từ “đánh giá hàng năm” sang “đánh giá thường xuyên, liên tục” bảo đảm phù hợp với nguyên tắc theo dõi, đánh giá.

Ngoài ra, tại dự thảo Nghị định đã sửa đổi, bổ sung các quy định để bảo đảm đồng bộ với Luật Cán bộ, công chức năm 2025, Luật Viên chức năm 2025. Cụ thể, lược bỏ quy định về cán bộ, công chức cấp xã tại và chỉnh lý các quy định có liên quan tới ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức tại Nghị định.

Bên cạnh đó, dự thảo bổ sung quy định giao các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được huy động nguồn lực theo quy định của pháp luật để thực hiện chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng làm việc trong cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý.

Căn cứ yêu cầu thu hút nguồn lực của ngành, lĩnh vực, được thành lập quỹ hỗ trợ nhân tài hoạt động theo mô hình quỹ tài chính ngoài ngân sách để quản lý kinh phí thực hiện chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng làm việc trong cơ quan, tổ chức, đơn vị, bảo đảm không làm tăng tổ chức và không phát sinh biên chế.

Ngân sách nhà nước bố trí kinh phí bằng 10% tổng quỹ tiền lương cơ bản (không bao gồm phụ cấp) để thực hiện chính sách thu hút, trọng dụng đối với người có tài năng làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý.

