MWG trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 20%

Công ty cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (mã MWG-HOSE) vừa công bố tài liệu họp cổ đông thường niên 2026.
Đáng chú ý là kế hoạch phân phối lợi nhuận 2025 với phương án chia cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 20% (1 cổ phiếu nhận 2.000 đồng).
Với gần 1,47 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, công ty dự kiến sẽ chi gần 3.000 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông. Thời gian thực hiện dự kiến được chia thành 2 đợt vào quý 3 và 4/2026, mỗi đợt chi trả 1.000 đồng/cổ phiếu.
Về kinh doanh, năm 2026 công ty đặt mục tiêu đạt doanh thu 185.000 tỷ đồng, tăng 19% so với thực hiện năm 2025 (155,928 tỷ đồng) và lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 9.200 tỷ đồng, tăng 30% so với năm trước (7.073 tỷ đồng).
Đặc biệt, HĐQT công ty trình ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh. Theo đó, MWG muốn thêm mới hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế; kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; hoạt động tư vấn đầu tư, tài chính.
Bên cạnh đó, HĐQT công ty dự kiến trình cổ đông phương án phát hành cổ phiếu ESOP 2025 cho người lao động. Theo đó, công ty dự kiến phát hành hơn 7,3 triệu cổ phiếu ESOP, chiếm 0,5% với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.
Về kế hoạch ESOP cho năm 2026, MWG dự kiến số lượng cổ phiếu ESOP phát hành tối đa là 3 triệu cổ phiếu cho 4 nhóm lãnh đạo gồm: Tổng giám đốc; Giám đốc bán hàng toàn quốc, Giám đốc phát triển kinh doanh; Giám đốc ngành hàng, Giám đốc chức năng của các chuỗi; Giám đốc khối phục vụ; Giám đốc bán hàng cấp vùng và Trưởng phòng khối phục vụ với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Tổng số tiền thu được bổ sung vốn lưu động phục vụ cho hoạt động kinh doanh của công ty.
Mới đây, SSI Research điều chỉnh tăng giá mục tiêu theo phương pháp SOTP lên 115.000 đồng/cổ phiếu (từ mức 97.700 đồng/cổ phiếu trước đó), tương đương tiềm năng tăng giá là 29%, dựa trên dự báo lợi nhuận ròng năm 2026 cao hơn (9,35 nghìn tỷ đồng, +32% svck). SSI Research giữ nguyên khuyến nghị "mua" đối với cổ phiếu MWG. Mức P/E năm 2026 hiện là 14,2x, vẫn thấp hơn so với mức trung bình 5 năm là 17x dù triển vọng lợi nhuận và biên lợi nhuận đang dần cải thiện.
Theo luận điểm đầu tư của SSI Research là: Chuỗi Bách Hóa Xanh (BHX) - Bước ngoặt về biên lợi nhuận. Việc thay đổi chính sách thuế đối với hộ kinh doanh cá thể từ thuế khoán sang thuế trên doanh thu góp phần cải thiện tính cạnh tranh của chuỗi bách hóa. Ban lãnh đạo đặt kế hoạch đẩy mạnh mở rộng mạng lưới cửa hàng (mở mới khoảng 1.000 cửa hàng trong năm 2026) để củng cố lợi thế quy mô trong dài hạn.
Đối với mảng sản phẩm công nghệ và điện máy - Lợi nhuận dần phục hồi. Nhu cầu thay mới/nâng cấp điện thoại và máy tính xách tay, cùng với chính sách giảm thuế, được kỳ vọng sẽ hỗ trợ tăng trưởng lợi nhuận sau giai đoạn tối ưu hóa chi phí.
SSI Research cho biết tiềm năng định giá lại đối với MWG là kế hoạch IPO Điện Máy Xanh (dự kiến nửa đầu năm 2026) và Bách Hóa Xanh (dự kiến trong năm 2028) được kỳ vọng sẽ giúp định giá lại hai mảng này trong trung đến dài hạn.
