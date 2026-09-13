Mỹ áp thuế tới 170% với hàng năng lượng mặt trời nhập khẩu từ Ấn Độ, Indonesia và Lào

Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã áp thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp đối với các sản phẩm năng lượng mặt trời nhập khẩu từ Ấn Độ, Indonesia và Lào, với lý do hàng xuất khẩu có giá rẻ và có sự trợ cấp từ chính phủ...

Các nhân viên đang kiểm tra các tấm pin năng lượng mặt trời trên dây chuyền lắp ráp tại một nhà máy của Adani Group. Ảnh: AFP/FILE

Bộ Thương mại Mỹ ngày 11/9 kết luận pin mặt trời và mô-đun nhập khẩu từ Ấn Độ, Indonesia và Lào đang được bán phá giá tại thị trường Mỹ và được hưởng các khoản trợ cấp không công bằng từ chính phủ.

Washington vì vậy quyết định áp dụng mức thuế chống bán phá giá (AD) và chống trợ cấp (CVD) rất cao đối với sản phẩm từ ba nước này, trong đó một số mức thuế tổng hợp vượt 170%, nhằm bảo vệ ngành sản xuất trong nước.

Theo dữ liệu của Cơ quan Quản lý Thương mại Quốc tế Mỹ (ITA), mức thuế chống bán phá giá đối với các nhà sản xuất Ấn Độ là 123,04%, Indonesia 94,36% và Lào 65,43%. Riêng thuế chống trợ cấp đối với Ấn Độ là 126,09%; Indonesia chịu mức từ 73,2% đến 173,7%, còn Lào từ 82,03% đến 153,67%, tùy doanh nghiệp.

Liên minh vì Sản xuất và Thương mại Năng lượng Mặt trời Mỹ (Alliance for American Solar Manufacturing and Trade) đã tiến hành vụ điều tra thương mại này. Các thành viên của liên minh gồm những nhà sản xuất pin và mô-đun năng lượng mặt trời của Mỹ như First Solar, Hanwha Qcells và Mission Solar Energy.

Ông Tim Brightbill, luật sư trưởng của Liên minh, cho biết trong một tuyên bố rằng các quyết định cuối cùng được đưa ra hôm thứ Sáu là bước quan trọng nhằm thực thi luật thương mại và khôi phục cạnh tranh công bằng cho các nhà sản xuất năng lượng mặt trời Mỹ cũng như người lao động của các doanh nghiệp này. Ông thông tin thêm: liên minh sẽ tiếp tục theo dõi dữ liệu nhập khẩu và yêu cầu các bên vi phạm chịu trách nhiệm khi chuyển hoạt động sang các địa điểm khác.

Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ (USITC) dự kiến đưa ra quyết định cuối cùng vào ngày 14/10 về việc hàng nhập khẩu có gây thiệt hại đáng kể hoặc đe dọa gây thiệt hại cho các nhà sản xuất trong nước hay không. Nếu ủy ban bỏ phiếu thông qua, Bộ Thương mại Mỹ dự kiến ban hành quyết định áp thuế chính thức vào tháng 11.

Vụ việc là diễn biến mới nhất trong tranh chấp thương mại kéo dài nhiều năm liên quan đến nhập khẩu sản phẩm năng lượng mặt trời. Năm 2012, Mỹ lần đầu áp thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với các sản phẩm năng lượng mặt trời của Trung Quốc, khiến các nhà sản xuất nước này chuyển hoạt động sản xuất sang những quốc gia khác tại châu Á.