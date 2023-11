Mỹ có khoảng 4.400 ngân hàng, 4 nhà băng lớn nhất chiếm gần một nửa tổng lợi nhuận

4 ngân hàng lớn nhất của Mỹ chiếm khoảng một nửa lợi nhuận của toàn bộ ngành ngân hàng nước này trong quý 3 năm nay, cho thấy lợi thế ngày càng lớn của các nhà băng có lợi thế về quy mô trong kỷ nguyên lãi suất cao hơn lâu hơn.

Tờ Financial Times dẫn số liệu từ BankRegData cho biết tổng lợi nhuận của nhóm “tứ đại ngân hàng” gồm JPMorgan Chase, Bank of America, Wells Fargo và Citigroup đã tăng 23% trong quý 3/2023 so với cùng kỳ năm ngoái. Trong số khoảng 4.400 ngân hàng ở Mỹ, nhóm 4 nhà băng này chiếm 45% tổng lợi nhuận, từ mức 35% cách đây 1 năm và cao hơn nhiều so với tỷ trọng bình quân của 10 năm qua là 39%.

Ngược lại, lợi nhuận của các ngân hàng còn lại giảm bình quân 19% trong quý 3, cú giảm mạnh nhất kể từ những tháng đầu của đại dịch Covid-19.

“Các ngân hàng lớn nhất không phải chịu nhiều áp lực về tiền gửi. Biên lợi nhuận ròng về lãi suất của các ngân hàng nhỏ hơn đã bị ảnh hưởng nhiều hơn nếu so với các ngân hàng lớn”, chuyên gia Alexander Yokum của CFRA nhận định.

Tổng lợi nhuận của ngành ngân hàng Mỹ giảm 5% trong quý 3 so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu do thua lỗ trong hoạt động cho vay và đầu tư trái phiếu, bên cạnh chi phí lãi suất tăng thêm 260% khi nhiều ngân hàng phải tăng lãi suất tiền gửi để giữ chân khách hàng - theo dữ liệu từ BankRegData.

“Đây không phải là một quý quá mức tồi tệ, nhưng lợi nhuận của các ngân hàng sẽ tiếp tục đương đầu với áp lực giảm” - nhà phân tích Christopher Whalen của công ty tư vấn Whalen Global Advisors nhận định về bức tranh ngành ngân hàng Mỹ.

Trước đó trong quý 2, lợi nhuận của ngành ngân hàng Mỹ tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Quý 3 là quý đầu tiên chứng kiến lợi nhuận của ngành giảm trong vòng 6 quý trở lại đây.

Dù lợi nhuận toàn ngành giảm, lợi nhuận ròng của nhóm 4 ngân hàng lớn nhất của Mỹ vẫn tăng 23% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là những ngân hàng duy nhất ở Mỹ nắm giữ lượng tài sản từ 1 nghìn tỷ USD trở lên.

Ông Yokum nói các ngân hàng nhỏ bị có tỷ lệ cho vay nhiều trong lĩnh vực bất động sản thương mại, nhất là văn phòng, một trong những lĩnh vực gây lo ngại nhất trong hoạt động tín dụng ở Mỹ hiện nay. Bởi vậy, các ngân hàng nhỏ này phải dự phòng thua lỗ nhiều hơn.

Tuy nhiên, lý do lớn nhất đằng sau sự chênh lệch lợi nhuận giữa các ngân hàng lớn và nhỏ là việc các ngân hàng lớn có lợi thế về công nghệ và được cho là an toàn hơn, nên không phải tăng lãi suất nhiều để giữ chân khách hàng.

Các ngân hàng trong nhóm “tứ đại” chỉ phải trả lãi suất chưa đầy 2% trong các tài khoản có trả lãi trong quý 3, so với tỷ lệ lãi suất gần 3% tại các ngân hàng khu vực. Thêm vào đó, hơn 40% tài khoản tiền gửi tại 4 ngân hàng lớn nhất không hề phải trả lãi, so với tỷ lệ 30% trong toàn ngành.

“Vì bất kỳ lý do gì, mọi người cũng không muốn chuyển tiền của họ khỏi các ngân hàng lớn, nên các ngân hàng này không phải tăng lãi suất”, ông Yokum nói.

Theo báo cáo tài chính quý 3 công bố hồi tháng 10, lợi nhuận ròng của JPMorgan Chase tăng 35% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 13,15 tỷ USD. Doanh thu tăng 21%, đạt 40,69 tỷ USD.

Bank of America đạt lợi nhuận 7,8 tỷ USD, tăng 10%; doanh thu 25,32 tỷ USD, tăng 2,9%.

Đối với Wells Fargo, lợi nhuận ròng của quý 3 đạt 5,8 tỷ USD, tăng 61% so với cùng kỳ năm 2022. Doanh thu đạt 20,9 tỷ USD.

Tại Citigroup, lợi nhuận ròng quý 3 đạt 3,5 tỷ USD, tăng 2% so với cùng kỳ năm ngoái, và doanh thu đạt 20,1 tỷ USD.