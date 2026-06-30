Mỹ: Giá xăng hàng không giảm nhanh, giá vé máy bay "bất động"

Giá xăng hàng không tại Mỹ đã giảm mạnh trong thời gian gần đây, nhưng người tiêu dùng nước này vẫn phải đối mặt với giá vé máy bay cao ngất ngưởng...

Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.

Thực tế này đặt ra câu hỏi về sự bất cân xứng giữa chi phí nhiên liệu và giá vé, cũng như những yếu tố khác đang ảnh hưởng đến ngành hàng không - theo trang CNN Business.

Giá xăng hàng không đã tăng gấp đôi trong những tuần đầu của cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran, buộc các hãng hàng không phải đẩy phần chi phí gia tăng này về phía người tiêu dùng thông qua việc tăng giá vé, giảm số lượng chuyến bay và tăng phí hành lý.

Theo CEO Ed Bastian của hãng Delta, các hãng hàng không lớn như Delta đã phải chi thêm gần 2 tỷ USD cho nhiên liệu trong quý 2/2026. Giá nhiên liệu đã giảm đáng kể trong 2 tháng qua, nhưng các hãng bay vẫn chưa có kế hoạch giảm giá vé và phí sau đợt tăng vừa rồi. Ông Bastian nói giá vé máy bay ở Mỹ đang ở mức "hợp lý" mặc dù chi phí đã giảm "đáng kể".

Nguyên nhân chính khiến giá vé vẫn cao là do nhu cầu mạnh mẽ, khi người tiêu dùng sẵn sàng chấp nhận giá vé cao hơn trong mùa du lịch hè cao điểm. Đồng thời, số lượng ghế có sẵn cũng ít hơn trước.

Song song với đó, vấn đề cung - cầu lại chính một yếu tố đẩy giá xăng hàng không xuống thấp hơn.

Nhu cầu xăng hàng không giảm do các hãng hàng không cắt giảm chuyến bay, trong khi các nhà máy lọc dầu của Mỹ sản xuất nhiều xăng hàng không hơn để tận dụng giá cao - theo nhà phân tích dầu độc lập Tom Kloza. Hai yếu tố này đã khiến giá xăng hàng không giảm 40% kể từ mức đỉnh điểm vào tháng 4, theo dữ liệu từ Airlines for America, một tổ chức hiệp hội ngành.

Trong khi đó, hầu hết giá vé đã tăng từ 15% đến 20% so với 1 năm trước, theo dữ liệu từ công ty chứng khoán Deutsche Bank Securities.

Các hãng hàng không ở Mỹ đã tăng giá vé 8 lần kể từ mùa xuân và gần đây nhất là 2 tuần trước - theo ông Mike Linenberg, nhà phân tích hàng không của Deutsche Bank Securities. Ông Linenberg lưu ý rằng giá vé cao hơn vì có ít ghế hơn, do các hãng hàng không cắt giảm các chuyến bay ít phổ biến và có giá vé thấp hơn. Việc đóng cửa hãng hàng không Spirit Airlines vào tháng 5 khiến nguồn cung vé càng thắt lại.

Các nhà điều hành hàng không thậm chí đã công khai nói rằng các yếu tố chính ảnh hưởng đến giá vé là nguồn cung ghế và nhu cầu bay của người dân, chứ không phải giá nhiên liệu.

Hồi tháng 4, trong một cuộc gọi với các nhà phân tích, CEO của Southwest Airlines, ông Bob Jordan, cho biết giá vé sẽ được quyết định bởi điều kiện thị trường, không phải bởi một công thức học thuật hay chi phí nhiên liệu.

Mặc dù giá nhiên liệu tăng đột biến vào đầu năm nay không phải là không gây tốn kém đối với các hãng hàng không, nhưng giá vé đã tăng tới mức thừa để bù đắp cho sự tăng giá nhiên liệu. Đối với các hãng bay, nhiên liệu là hạng mục chi phí lớn thứ hai, với một chiếc máy bay thương mại một lối đi tiêu thụ khoảng 800 gallon xăng mỗi giờ bay. Ba hãng hàng không lớn nhất của Mỹ gồm Delta, American và United đã báo cáo chi tiêu thêm 1 tỷ USD cho nhiên liệu chỉ trong quý 2/2026.

Tuy nhiên, ông Linenberg cho biết các hãng hàng không cần nhiều hơn việc bù đắp chi phí tăng thêm do giá nhiên liệu tăng. Phần lớn các hãng bay cần thêm tiền mặt, đặc biệt là các hãng hàng không giá rẻ nhỏ hơn. "Hãy nghĩ về những hãng hàng không có lãi trở lại một cách bền vững kể từ sau đại dịch Covid-19. Họ không thể tiếp tục thua lỗ năm này qua năm khác”, ông nói.

Đó có lẽ là lý do tại sao các hãng hàng không không vội vàng giảm giá vé.

“Người tiêu dùng càng chấp nhận mức giá vé này và các hãng hàng không càng quen với dòng doanh thu này trong thời gian càng lâu, khả năng mức giá vé như vậy duy trì sẽ càng cao”, Giám đốc thương mại của hãng United, ông Andrew Nocella, nói với các nhà đầu tư hồi tháng 4.

Một số vé rẻ hơn có thể sẽ xuất hiện vào mùa thu này, nhưng đó là vì giá vé thường giảm sau mùa du lịch hè cao điểm. Và điều đó không có nghĩa là việc tăng giá vé máy bay ở Mỹ đã kết thúc.

Các chuyên gia vẫn dự báo rằng nếu so với cùng kỳ năm ngoái, giá vé máy bay ở nước này trong mùa thu năm nay vẫn tăng với mức tăng phần trăm tương tự như trong thời gian vừa rồi. Ngoài ra, lượng hành khách đặt chỗ trong thời gian còn lại của năm vẫn sẽ tăng mạnh so với cùng kỳ 2025.