Giá cước vận tải biển tăng mạnh trước khi Mỹ có thể áp thuế quan mới

Giá cước vận tải biển đang tăng mạnh, đạt mức cao nhất kể từ cuộc khủng hoảng Biển Đỏ cách đây 2 năm...

Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.

Nguyên nhân chính là do các doanh nghiệp đang gấp rút tích trữ hàng hóa trước khi các biện pháp thuế quan mới của Mỹ có thể được áp dụng.

Theo tin từ tờ báo Financial Tines, các tuyến vận tải giữa châu Á và Bờ Đông nước Mỹ, cũng như giữa châu Á và châu Âu, đang chứng kiến mức giá cước tàu chở hàng cao nhất kể từ mùa hè năm 2024. Thời điểm đó, các tuyến thương mại quan trọng này gần như bị đóng cửa do một loạt các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của phiến quân Houthi ở Yemen nhằm vào các tàu chở hàng đi qua Biển Đỏ.

Các nhà điều hành trong ngành vận tải biển cho biết việc dự báo về các biện pháp thuế quan mới có thể được Mỹ công bố vào tháng tới đã thúc đẩy nhu cầu vận chuyển hàng hóa tăng sớm hơn thường lệ. Thông thường, sự gia tăng nhu cầu này chỉ bắt đầu khi các nhà bán lẻ chuẩn bị hàng hóa cho các dịp mua sắm lớn như Black Friday và Giáng sinh.

Giá của một container 40 feet (FEU) - một đơn vị đo lường tiêu chuẩn trong ngành vận tải biển - giữa Trung Quốc và Bờ Đông nước Mỹ đã tăng lên mức 7.880 USD vào tuần trước, cao hơn 62% so với chỉ 1 tháng trước đó - theo dữ liệu từ nền tảng vận tải Freightos. Giá cước giữa Trung Quốc và Địa Trung Hải cũng tăng 47% lên 6.431 USD.

Chỉ số Container Platts, đo lường giá cước vận chuyển container trên các tuyến thương mại toàn cầu quan trọng, đã tăng 80% trong 30 ngày tính đến hôm 24/6, đạt mức cao nhất kể từ tháng 4/2022.

Chính quyền ông Trump đang lên kế hoạch áp thuế quan ít nhất 10% lên hàng chục quốc gia từ cuối tháng 7 sau một cuộc điều tra về vấn đề lao động cưỡng bức. Trong tháng 6 này, Văn phòng Đại diện thương mại Mỹ (USTR) cho biết có kế hoạch áp thuế quan lên 60 quốc gia vì không hành động đủ để ngăn chặn việc nhập khẩu hàng hóa sản xuất bằng lao động cưỡng bức, gây bất lợi cho người lao động Mỹ.

Trung Quốc, Liên minh châu Âu (EU), Ấn Độ, Nhật Bản và Anh nằm trong số các nền kinh tế lớn bị nhắm đến bởi đề xuất này, với mức thuế dự kiến từ 10% đến 12,5%. Mỹ muốn các mức thuế mới sẵn sàng khi mức thuế toàn cầu 10% hết hạn vào ngày 24/7.

Sự bất định về thuế quan và chi phí nhiên liệu đã kích hoạt việc vận chuyển hàng hóa sớm, đặc biệt là vào Mỹ, dẫn tới giá cước vận tải tăng mạnh - theo BIMCO, hiệp hội chủ tàu lớn nhất thế giới.

Giá cước vận tải biển từ Trung Quốc/Đông Á đến Bờ Đông Mỹ (màu xanh) và từ Trung Quốc/Đông Á đến Địa Trung Hải (màu hồng). Đơn vị: USD/FEU - Nguồn: FT.

“Các doanh nghiệp đang cố gắng để đưa hàng hóa, hoặc ít nhất là một phần hàng hóa, vào Mỹ trước thời hạn đó” - theo ông Michael Aldwell, Phó chủ tịch điều hành về logistics đường biển tại Kuehne+Nagel, công ty giao nhận vận tải lớn nhất thế giới theo khối lượng.

Ông Judah Levine, trưởng nhóm nghiên cứu tại Freightos, cho biết giá cước tăng cao cũng do các khách hàng và công ty giao nhận vận tải đẩy các chuyến hàng lên sớm để tránh rủi ro gián đoạn giao thông và chi phí nhiên liệu leo thang trong mùa hè do cuộc chiến tranh ở Vùng Vịnh. Thông thường, các công ty có hợp đồng dài hạn thanh toán tiền nhiên liệu theo quý để tính đến sự biến động giá.

Các nhà nhập khẩu lớn đang "đẩy một số chuyến hàng chuẩn bị cho mùa cao điểm của họ lên sớm hơn, nhằm tránh thuế quan mới có thể được áp trong tháng 7", ông Levine nói.

Ông Jonathan Colehower, Giám đốc điều hành hoạt động toàn cầu và chuỗi cung ứng tại công ty công nghệ UST, cho biết biến động địa chính trị và các biện pháp thương mại đã thúc đẩy một số doanh nghiệp lên kế hoạch xa hơn so với trước đây. "Họ có thể đang đặt hàng quá nhiều... nhưng nhiều công ty đang nghĩ rằng thà an toàn còn hơn tiếc nuối”, ông nói.

Giá cước vận tải biển mỗi FEU hiện nay vẫn chưa đạt đến mức cao nhất là 9.800 USD được ghi nhận vào năm 2024, khi các cuộc tấn công của Houthi buộc các tàu phải chuyển hướng khỏi hành lang thương mại quan trọng và đi vòng qua Mũi Hảo Vọng, làm tăng thời gian hành trình thêm đến hai tuần - theo Freightos.