Buôn lậu vàng tại Việt Nam như “tảng băng chìm” vẫn diễn biến phức tạp, tinh vi

Ban chỉ đạo 389 tỉnh Tây Ninh vừa thông tin, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu công an tỉnh này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can các đối tượng Nguyễn Hoàng Hiếu, Trần Quốc Tuấn và Trần Kim Ngọc để điều tra về hành vi buôn lậu.

Trước đó, vào chiều ngày 20/1, lực lượng công an Tây Ninh kiểm tra xe ô tô do Đào Mạnh Cường điều khiển chở Trần Thị Ánh Loan di chuyển qua địa phận huyện Bến Cầu. Qua khám xét, công an phát hiện trên xe có một túi xách chứa 25 kg vàng thỏi, 2 kg vàng nữ trang, 84 miếng vàng 9999 và 1,2 tỷ đồng tiền mặt.

Cùng thời điểm này, công an cũng kiểm tra ô tô do Trần Châu Chánh Trực điều khiển, phát hiện 29 kg vàng thỏi. Tại thời điểm kiểm tra, các đối tượng không xuất trình được các giấy tờ liên quan đến nguồn gốc xuất xứ số vàng trên.

Mở rộng điều tra, công an đã tiến hành bắt khẩn cấp các đối tượng là Tuấn, Hiếu và Ngọc.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận đã móc nối với người ở Campuchia mua vàng với số lượng lớn, sau đó thuê người vận chuyển đến khu vực biên giới để các đối tượng mang tiền đến đổi vàng, đem về TP.HCM tiêu thụ.

Qua điều tra, toàn bộ số vàng trên là của đối tượng Hiếu (là chủ tiệm vàng tại xã Long Thuận, huyện Bến Cầu), trên đường vận chuyển vàng giao cho đối tượng Ngọc (chủ tiệm vàng ở huyện Hóc Môn, TP.HCM) thì bị phát hiện, bắt giữ.

Cũng liên quan đến buôn lậu vàng số lượng lớn, trong tháng 1/2022 tại An Giang lực lượng công an đã bắt quả tang và tạm giữ hình sự các đối tượng Nguyễn Thanh Bình (trú tại TP Long Xuyên, tỉnh An Giang), Trang Kiến Cường (trú tại TP Châu Đốc, tỉnh An Giang) khi cả hai đang có hành vi mua bán vàng nhập lậu từ nước ngoài.

Thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp tiệm vàng Phước Quang (TP Long Xuyên) cùng hai địa điểm liên quan các đối tượng Bình và Cường, công an thu giữ khoảng 15 kg vàng nữ trang, hơn 2,1 triệu USD, một số ngoại tệ khác và 25 tỷ đồng.

Theo cơ quan chức năng, tình trạng buôn lậu vàng từ nước ngoài về Việt Nam đã tồn tại dai dẳng suốt nhiều năm qua do mức chênh lệch cao giữa giá vàng trong nước và giá vàng thế giới.

Hiệp hội Kinh doanh Vàng Việt Nam nhận định, mức chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới hiện lớn hơn rất nhiều và ngày càng nới rộng. Trong khi đó, việc nhập lậu vàng được thực hiện khá dễ dàng vì kích thước nhỏ gọn, trị giá cao. 1kg vàng chỉ tương đương với 1 chiếc điện thoại di động, nên các đối tượng rất dễ cất giấu.

Cũng theo Hiệp hội Kinh doanh vàng, hiện chế tài xử lý đối với hành vi buôn lậu vàng cũng ở mức rất nhẹ so với khoản tiền lời có thể kiếm được nếu vận chuyển trót lọt. Thực tế, số vàng lậu bị bắt giữ chỉ chiếm tỷ lệ rất nhỏ trong "tảng băng chìm" của hoạt động buôn lậu vàng thời gian qua.