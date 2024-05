Nâng cao giá trị hàng Việt xuất khẩu: Cần phát triển ngành công nghiệp sáng tạo và công nghệ cao 

"Hội chợ hàng Việt Nam tiêu biểu xuất khẩu năm 2024" do Sở Công Thương TP.HCM phối hợp với Cục Xúc tiến Thương mại (Bộ Công Thương) tổ chức đã khai mạc vào ngày 8/5/2024, tại Trung tâm triển lãm và sự kiện (quận 7, TP.HCM).

Hội chợ thu hút 450 gian hàng của hơn 400 doanh nghiệp. Đây là cơ hội để các doanh nghiệp xuất khẩu mở rộng thị trường, tiếp cận nhà mua hàng quốc tế.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, cho biết thời gian qua nhiều mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam như gạo, cà phê, thủy sản, dệt may, điện tử, sản phẩm công nghiệp… đã tận dụng được những lợi thế cạnh tranh và tạo ra giá trị gia tăng cao cho sản phẩm.

Trong 4 tháng đầu năm 2024, kim ngạch xuất khẩu qua các cảng tại TP.HCM đạt 12,5 tỷ USD, tăng 69,2% so với cùng kỳ năm 2023.

Trong đó, nhiều mặt hàng có mức tăng trưởng xuất khẩu ấn tượng, như dệt may đạt 1,2 tỷ USD, tăng 40,3%; máy móc thiết bị dụng cụ và phụ tùng đạt 912,8 triệu USD, tăng 40,6%; gỗ và sản phẩm gỗ đạt 175,6 triệu USD, tăng 80,3%; túi xách, ví, vali, mũ và ô dù đạt 141,8 triệu USD, tăng 47,7%...

Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP. HCM (thứ 3 từ phải sang) cùng đại diện ban ngành tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm của doanh nghiệp - Ảnh: PA.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, Hội chợ hàng Việt Nam tiêu biểu xuất khẩu năm 2024 là một trong các hoạt động, sự kiện tiêu biểu giúp đồng hành, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất kinh doanh, thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa. Hội chợ tiếp tục tập trung vào các nhóm hàng xuất khẩu chủ lực là thực phẩm, đồ uống; nông-thủy sản; đồ gỗ-mỹ nghệ; dệt may, da giày, túi xách; cao-su, nhựa; điện tử, cơ khí; các ngành dịch vụ, hỗ trợ khác.

Để tiếp tục phát triển ngành xuất khẩu, theo ông Dũng, thành phố cần tập trung vào việc phát triển các ngành công nghiệp sáng tạo và công nghệ cao để tạo ra giá trị gia tăng cao hơn nữa cho sản phẩm xuất khẩu.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng sản phẩm, đầu tư vào nghiên cứu và phát triển công nghệ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển và mở rộng thị trường xuất khẩu. Quan trọng hơn nữa, đó là sự hợp tác giữa doanh nghiệp và các cơ quan chức năng để thúc đẩy ngành xuất khẩu của thành phố phát triển bền vững.

“Hiện đã có 5 đoàn khách với khoảng 1.000 nhà mua hàng quốc tế quan tâm và đến hội chợ để tìm kiếm nhà cung cấp. Các đoàn nhà mua hàng từ Nga, Ấn Độ cũng trực tiếp tham gia gặp gỡ, kết nối với các doanh nghiệp, hội chợ hứa hẹn một mùa giao thương tấp nập và hiệu quả", ông Dũng bày tỏ kỳ vọng.

Ông Nguyễn Ngọc Luận, Tổng giám đốc Meet More Coffee, cho biết hiện các sản phẩm của Meet More đã được xuất khẩu đi nhiều thị trường như Australia, Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc… Với việc tham gia hội chợ Hàng Việt Nam tiêu biểu xuất khẩu năm 2024, Meet More kỳ vọng sẽ tiếp cận được khách hàng ở các thị trường mới để mở rộng thị trường xuất khẩu, lan tỏa thương hiệu cà phê Việt Nam tới khách hàng quốc tế.

Vào 02 ngày 10/5 – 11/5/2024, người tiêu dùng tại TP.HCM có thể mua hàng Việt xuất khẩu giảm giá tới 50%

Bà Đặng Thùy Linh, Chủ tịch Công ty APG Eco, cho biết nông sản, lúa gạo của Việt Nam rất được thế giới ưa chuộng. Chúng tôi muốn nâng cao giá trị các sản phẩm này với hình thức đưa hình ảnh nông sản lên các nền tảng mạng xã hội, đem lại hình ảnh sản phẩm gần gũi, hướng đến những người tiêu dùng trẻ. Từ đó có thể mở rộng xuất khẩu quốc tế qua sự lan tỏa của giới trẻ trên các kênh mạng xã hội…

Theo ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó giám đốc Sở Công Thương TP.HCM, hội chợ diễn ra trong bối cảnh nhiều chỉ số sản xuất công nghiệp, hoạt động thương mại, xuất khẩu trên địa bàn thành phố đều tăng trưởng khá nhưng thực tế đang ở giai đoạn hồi phục.

Do đó, nhiệm vụ hàng đầu ở hội chợ là tạo không gian cho doanh nghiệp tìm kiếm đối tác, vượt qua giai đoạn khó khăn khi nhu cầu thị trường suy giảm.

Hơn 80% khách chuyên ngành là các nhà nhập khẩu, nhà thương mại, hệ thống các siêu thị, chuỗi bán lẻ tại các thị trường lớn (Mỹ, châu Âu, Đông Nam Á, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc…); các văn phòng đại diện mua hàng, tìm nhà cung ứng tại Việt Nam; hệ thống siêu thị, nhập khẩu và bán lẻ; các sàn thương mại điện tử.

Đây cũng được xem là thành công của ban tổ chức khi nỗ lực kết nối với hệ thống thương vụ Việt Nam tại nước ngoài để tổ chức các đoàn nhà mua hàng quốc tế đến tham gia hội chợ, tạo cơ hội mở rộng thị trường cho doanh nghiệp Việt Nam.