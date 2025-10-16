Kỳ vọng VN-Index sẽ củng cố động lực để chinh phục lại vùng điểm 1.790-1.800

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 17/10/2025

Kết phiên 16/10, VN-Index tăng 8,9 điểm, tương đương 0,51% lên mốc 1.766,85 điểm. Cùng chiều, HNX-Index tăng 0,96 điểm, tương đương 0,35% lên 277,08 điểm.

Diễn biến thị trường nhiều khả năng sẽ theo hướng giằng co biên hẹp đan xen các nhịp rung lắc

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“Diễn biến thị trường nhiều khả năng sẽ theo hướng giằng co biên hẹp đan xen các nhịp rung lắc trong phiên khi sự chi phối điểm số tạm thời giảm đi. Tuy vậy, nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn sẽ vẫn luân phiên tăng điểm để hỗ trợ VN-Index neo giữ điểm số ở vùng cao.

Thị trường đang đi vào giai đoạn cao trào công bố thông tin kết quả kinh doanh quý 3, sự phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu sẽ rõ nét hơn theo thông tin lợi nhuận và câu chuyện riêng của từng doanh nghiệp niêm yết.

Đối với các vị thế ngắn hạn đang có trong danh mục, nhà đầu tư duy trì trạng thái nắm giữ hoặc có thể cân nhắc bán chốt lời từng phần ở các thời điểm cổ phiếu tăng mạnh trong phiên.

Các hoạt động mua trading vẫn nên tập trung ở các nhóm cổ phiếu có kết quả kinh doanh quý 3 tích cực, có câu chuyện riêng và đang duy trì được sức mạnh giá tốt về mặt kỹ thuật.

Cổ phiếu các ngành ngân hàng, chứng khoán, bán lẻ, bất động sản, xây dựng và vật liệu vẫn là các cơ hội đầu tư tiềm năng trong quý 4”.

Thị trường đang có xu hướng thu hẹp biên độ dao động và hình thành nền giá quanh ngưỡng 1.765

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"VN-Index giằng co trong vùng 1.750 – 1.770 cả ngày hôm nay trước khi đóng cửa tại mốc 1.766,85 điểm, tăng gần 9 điểm so với hôm qua. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tích cực với 13/18 ngành tăng điểm, trong đó ngành

Hàng cá nhân & gia dụng dẫn đầu đà tăng, theo sau là ngành Hàng & dịch vụ công nghiệp. Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này mua ròng trên sàn HSX, UPCOM và bán ròng trên sàn HNX. Thị trường đang có xu hướng thu hẹp biên độ dao động và hình thành nền giá quanh ngưỡng 1.765. Diễn biến này có thể sẽ duy trì trong vài phiên tới”.

VN-Index vẫn đang chịu áp lực bán ở vùng giá quanh 1.800 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Xu hướng ngắn hạn của thị trường vẫn duy trì tích cực sau vượt lên vùng đỉnh tháng 08-09/2025 dưới ảnh hưởng của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, VN30. Tuy nhiên chỉ số VN-Index đang chịu áp lực bán ở vùng giá quanh 1.800 điểm. Đây là vùng giá tương ứng đường xu hướng nối các vùng đỉnh giá cao nhất năm 2018, 2021, 2022 đến nay của VN-Index. VN-Index có rủi ro chịu áp lực bán mạnh ở vùng giá này và điều chỉnh kiểm tra lại vùng đỉnh tháng 09/2025.

Với vốn hóa toàn thị trường hiện tại tương đương 80% GDP 2024. Chúng tôi cho rằng đây không phải vùng giá hợp lý để gia tăng, mua đuổi. Tuy nhiên diễn biến thị trường đã cải thiện tích cực sau giai đoạn chỉ số phụ thuộc phần lớn vào số ít cổ phiếu. Độ rộng thị trường tích cực hơn và dòng tiền cho thấy đang mở rộng, luân chuyển các vị thế ngắn hạn giữa các cổ phiếu vốn hóa lớn, được kỳ vọng tích cực khi khối ngoại giải ngân và các cổ phiếu có kết quả kinh doanh tích cực. Nhà đầu tư nên đánh giá đối với các vị thế mua dựa trên mức định giá hợp lý của từng doanh nghiệp và kết quả kinh doanh quý 3 kỳ vọng. Có thể ưu tiên xem xét các mã đầu ngành có diễn biến giá tích cực khi khối ngoại mua ròng tốt trở lại. Kiểm soát rủi ro với các vị thế ngắn hạn.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

Xu hướng thị trường sẽ hướng đến mục tiêu 1.800 điểm trong thời gian tới

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“VN-Index tăng 9 điểm và kết phiên tại mức 1.766,8 điểm (+0,51%). Đà tăng của thị trường trong phiên hôm nay được thúc đẩy bởi các nhóm cổ phiếu Bất động sản và Bán lẻ (VIC, MSN, PNJ, …). Độ rộng thị trường lan tỏa tích cực với 180 mã tăng giá trong phiên.

VN-Index đã kiểm định lại vùng 1.750 trong phiên chiều và chỉ số nhanh chóng bật tăng trở lại, cho thấy lực cầu sẵn sàng tham gia thị trường tại vùng giá này.

Ngoài ra, thanh khoản tiếp tục được cải thiện so với các phiên trước đó cũng là một điểm tích cực đối với thị trường. Do đó, chúng tôi duy trì quan điểm về xu hướng thị trường sẽ hướng đến mục tiêu 1.800 điểm trong thời gian tới. Xu hướng của thị trường trong thời gian tới sẽ được dẫn dắt bởi nhóm vốn hóa lớn như Ngân hàng và Bất động sản. Nhà đầu tư có thể duy trì tỷ trọng ở mức hiện tại và quan sát diễn biến thị trường trong các phiên tới”.

Chỉ số VN-Index có thể quay lại mức 1.795 điểm

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Chúng tôi cho rằng thị trường có thể sẽ tiếp tục đà tăng trong phiên kế tiếp và chỉ số VN-Index có thể quay lại mức 1.795 điểm. Đồng thời, chỉ số VNMidcaps có dấu hiệu bước vào giai đoạn biến động mạnh theo chiều hướng tích cực cho nên xu hướng ngắn hạn ở nhóm cổ phiếu này có thể sẽ rõ ràng hơn trong những phiên tới, đặc biệt là nhóm cổ phiếu bất động sản. Ngoài ra, chỉ báo tâm lý tăng và vẫn biến động quanh mức 50 cho thấy tâm lý nhà đầu tư vẫn đang cân bằng.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức tăng. Do đó, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức 30-50% danh mục và tận dụng nhịp điều chỉnh để xem xét mua mới”.

Kỳ vọng VN-Index sẽ củng cố động lực để chinh phục lại vùng điểm 1.790-1.800

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN-Index kết phiên với nến Hammer nhờ nỗ lực của lực cầu vào phiên chiều.

Ở khung đồ thị ngày, chỉ số chung dao động quanh mốc 1.760. Chỉ báo RSI tiếp tục đi ngang ở vùng cao, chỉ báo MACD và CMF hướng lên cho thấy thị trường đang dần cân bằng với sự gia tăng trở lại của lực cầu. Đường +DI neo trên mốc 25 và đường ADX đang hướng lên nên kỳ vọng VN-Index sẽ củng cố động lực để chinh phục lại vùng điểm 1.790-1.800.

Ở khung đồ thị giờ, lực cầu gia tăng khi chỉ số chung điều chỉnh về đường Kijun của mây Ichimoku cho thấy khu vực quanh 1750-1760 là vùng hỗ trợ đáng chú ý trong ngắn hạn. Chỉ báo RSI hướng lên trở lại, và chỉ báo MACD dần có tín hiệu hình thành đáy nên xác suất cao VN-Index vẫn vận động giằng co trong nhịp đi lên ở các phiên tiếp theo.

VN-Index có tín hiệu cân bằng quanh vùng điểm 1.750-1.770 với sự tham gia trở lại của lực cầu. Tuy nhiên, thanh khoản chưa thật sự cải thiện đáng kể so với các phiên liền kề cho thấy diễn biến phân hóa còn hiện hữu trên thị trường. Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư ưu tiên chiến lược đầu tư ngắn hạn trong giai đoạn này, tập trung tìm kiếm và chọn lọc cổ phiếu củng cố nền giá/vùng hỗ trợ dài hạn thuyết phục với tín hiệu tham gia tích cực của lực cầu và canh giải ngân từng phần tại những nhịp rung lắc của thị trường. Bên cạnh đó, nhà đầu tư không nên mua đuổi cổ phiếu ở vùng giá cao để tránh rủi ro điều chỉnh ngắn hạn. Một số nhóm đáng lưu ý bao gồm Đầu tư công, Bán lẻ”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.