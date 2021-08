Nắng nóng gay gắt, tiêu thụ điện miền Bắc tăng cao trở lại

Theo thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, đợt nắng nóng gay gắt trên diện rộng ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ kéo dài từ nay đến hết ngày 9/8/2021. Theo đó, nhiệt độ trong ngày phổ biến ở mức 35-38 độ, có nơi trên 38 độ.

Do nắng nóng gay gắt diện rộng đã làm tiêu thụ điện miền Bắc tăng cao trở lại mặc dù hiện nay nhiều nơi đang chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Theo số liệu từ Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia, công suất tiêu thụ lớn nhất của hệ thống điện miền Bắc ngày 4/8/2021 là 17.900 MW, cao hơn tới 35% so với cùng kỳ năm 2020, đồng thời cũng cao hơn khoảng 10% so với trung bình ngày thường của tuần trước.

Để hạn chế nguy cơ xảy ra sự cố cục bộ trên lưới điện cũng như trong gia đình, Tập đoàn Điện lực Việt Nam khuyến cáo người dân, các cơ quan công sở và nơi sản xuất cần chú ý sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, đặc biệt vào các giờ cao điểm trưa và tối. Cụ thể, buổi trưa từ 11h30 đến 15h00, buổi tối từ 20h00 đến 23h00.

Đồng thời chú ý sử dụng hợp lý điều hoà nhiệt độ (đặt ở mức 26-27 độ trở lên, sử dụng kết hợp với quạt) và không nên sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện có công suất lớn.

Đặc biệt, hiện nay tại nhiều khu vực, người dân phải ở nhà để thực hiện giãn cách xã hội nên nhu cầu sử dụng điện trong sinh hoạt có xu hướng tăng lên, nhất là khi thời tiết nắng nóng gay gắt ở Bắc Bộ và Trung Bộ còn tiếp diễn trong mấy ngày tới.