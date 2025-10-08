Thứ Tư, 08/10/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thị trường

Nâng tầm “sứ giả môi trường” cộng đồng tại TP.Hồ Chí Minh

Huyền Vy

08/10/2025, 16:45

Một sáng kiến ý nghĩa nhằm hỗ trợ người lao động thu gom phế liệu và ve chai đã được khởi động tại xã Bình Khánh, TP. Hồ Chí Minh…

Những người thu gom phế liệu và ve chai được ví như “sứ giả môi trường” trong cộng đồng.
Những người thu gom phế liệu và ve chai được ví như “sứ giả môi trường” trong cộng đồng.

Ngày 9/10/2025, tại TP.Hồ Chí Minh, BASF Starting Ventures, Yunus Environment Hub Việt Nam và Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Bình Khánh (trước đây thuộc huyện Cần Giờ) phối hợp tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề với chủ đề “An toàn lao động và sinh kế bền vững: kiến thức và kỹ năng cho người lao động nghề ve chai và thu gom phế liệu” cho hơn 100 người lao động nói trên tại địa phương.

Buổi sinh hoạt sẽ trang bị cho người tham gia kiến thức về môi trường, sức khỏe, an toàn lao động, kỹ năng sinh kế và nhận thức về tài chính thiết thực trong đời sống và công việc hàng ngày, đồng thời cung cấp phương tiện bảo vệ cá nhân và phương tiện đi lại xe đạp tùy theo nhu cầu cụ thể.

Mục tiêu chính của sáng kiến là hướng đến việc giúp họ nâng cao hiệu quả công việc, bảo đảm an toàn cá nhân và cải thiện sinh kế, đồng thời khẳng định vai trò của họ như những “sứ giả môi trường” trong cộng đồng.

Dự kiến, buổi sinh hoạt tiếp theo dành cho hơn 100 người lao động khác sẽ được tổ chức vào cuối năm 2025.  

Chuỗi hoạt động này thuộc khuôn khổ Chương trình “Đồng hành cùng sứ giả môi trường – Thúc đẩy cộng đồng tái chế bền vững”, một sáng kiến của BASF Starting Ventures, thuộc Tập đoàn BASF. Chương trình tập trung vào việc khuyến khích, hỗ trợ và nâng cao năng lực cho người lao động làm nghề ve chai và thu gom phế liệu – những người giữ vai trò quan trọng trong việc phân loại rác thải, giúp họ cải thiện điều kiện làm việc với các mô hình kinh doanh vi mô, hướng đến sinh kế bền vững. Sáng kiến này hướng tới mục tiêu chung tay giải quyết các thách thức về rác thải nhựa và thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn.

Ông Erick Contreras, Tổng Giám đốc BASF Việt Nam, chia sẻ: “Là một doanh nghiệp có trách nhiệm xã hội đã hoạt động tại Việt Nam trong hơn 30 năm qua, BASF cam kết đóng góp vào một nền kinh tế tuần hoàn và bền vững hơn tại Việt Nam. Với sáng kiến này, chúng tôi mong muốn tạo giải pháp cải thiện cuộc sống của những người làm nghề ve chai và thu gom phế liệu. Đồng thời, chúng tôi muốn đề cao vai trò của họ trong những nỗ lực chung triển khai quy hoạch quản lý chất thải rắn của TP. Hồ Chí Minh đến năm 2025, và cam kết của Việt Nam hướng tới giảm rác thải nhựa vào năm 2030”.

Vinh dự được đồng hành cùng BASF và Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Bình Khánh trong việc trao quyền cho những lao động làm nghề ve chai và thu gom phế liệu phi chính thức với các mô hình kinh doanh vi mô, bà Phan Hạnh Tâm, Giám đốc Yunus Environment Hub Việt Nam, khẳng định: “Với kinh nghiệm hỗ trợ các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa và phát triển các giải pháp doanh nghiệp xã hội, chúng tôi cam kết và nỗ lực mang đến cho họ – đặc biệt là phụ nữ những kỹ năng, nguồn lực và sự tự tin cần thiết để hướng đến cải thiện sinh kế trong chuỗi giá trị rác thải, cùng xây dựng một tương lai tươi sáng và bền vững hơn cho cộng đồng địa phương”.

Nằm cách trung tâm TP.Hồ Chí Minh khoảng 50 km, xã Bình Khánh là cửa ngõ quan trọng kết nối trung tâm thành phố với huyện Cần Giờ cũ. Khu vực này đang đối mặt với những thách thức ngày càng lớn về rác thải nhựa, phản ánh một vấn đề mang tính toàn quốc: Việt Nam phát sinh ước tính từ 2,9–3,3 triệu tấn rác thải nhựa mỗi năm, nhưng chỉ khoảng 27–33% được tái chế. Hoạt động thu gom và phân loại rác thải chủ yếu do khu vực phi chính thức đảm nhận, trong đó phần lớn là phụ nữ trong độ tuổi 40 – 60, những người thường làm việc trong điều kiện không an toàn, thu nhập hàng ngày còn thấp và ít có khả năng tiếp cận các chế độ an sinh xã hội.

Nghịch lý trong xử lý rác thải nhựa: Phế liệu đầy rẫy nhưng dây chuyền tái chế "đắp chiếu"

06:00, 12/06/2021

Nghịch lý trong xử lý rác thải nhựa: Phế liệu đầy rẫy nhưng dây chuyền tái chế

Thúc đẩy đổi mới sáng tạo về tuần hoàn rác thải nhựa

07:51, 27/02/2025

Thúc đẩy đổi mới sáng tạo về tuần hoàn rác thải nhựa

Hệ thống đặt cọc - hoàn trả vỏ chai: Hướng đi mới trong quản lý rác thải nhựa tại Việt Nam

17:03, 16/06/2025

Hệ thống đặt cọc - hoàn trả vỏ chai: Hướng đi mới trong quản lý rác thải nhựa tại Việt Nam

Từ khóa:

an toàn lao động basf kinh doanh vi mô môi trường Nền kinh tế tuần hoàn phụ nữ sinh kế bền vững tái chế thu gom phế liệu ve chai

Đọc thêm

Tự hào Nông dân Việt Nam 2025: Tôn vinh những “người hùng” thầm lặng của đất nước

Tự hào Nông dân Việt Nam 2025: Tôn vinh những “người hùng” thầm lặng của đất nước

Ban tổ chức Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam năm 2025 vừa chính thức công bố danh sách 95 cá nhân xuất sắc, bao gồm 63 nông dân và 32 nhà khoa học của nhà nông. Đây là sự kiện quan trọng nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 95 năm thành lập Hội Nông dân Việt Nam...

Hội chợ Làng nghề lần thứ 21: Hội tụ tinh hoa, lan tỏa giá trị truyền thống

Hội chợ Làng nghề lần thứ 21: Hội tụ tinh hoa, lan tỏa giá trị truyền thống

Hội chợ Làng nghề lần thứ 21 năm 2025 không chỉ là dịp tôn vinh tài hoa của các nghệ nhân, thợ thủ công – những người gìn giữ và phát triển tinh hoa nghề truyền thống, mà còn hướng tới mục tiêu lâu dài là phát triển văn hóa du lịch và kinh tế nông thôn…

Tăng cường hợp tác Halal giữa Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ

Tăng cường hợp tác Halal giữa Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ

Cơ hội hợp tác trong lĩnh vực Halal được đánh giá là một trong những hướng đi tiềm năng, bởi cả Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ đều sở hữu những lợi thế bổ sung cho nhau...

Mưa lũ sau bão gây thiệt hại nghiêm trọng tại nhiều tỉnh

Mưa lũ sau bão gây thiệt hại nghiêm trọng tại nhiều tỉnh

Mưa lũ sau bão số 11 đã gây thiệt hại nghiêm trọng tại nhiều tỉnh miền núi phía Bắc và Bắc Trung Bộ, hàng nghìn ngôi nhà bị ngập, hàng trăm hộ dân cô lập, hàng chục nghìn ha lúa và hoa màu bị ngập úng…

Xuất khẩu gạo 9 tháng: Sản lượng tăng nhẹ, giá trị giảm mạnh

Xuất khẩu gạo 9 tháng: Sản lượng tăng nhẹ, giá trị giảm mạnh

Trong 9 tháng năm 2025 so với cùng kỳ năm trước, khối lượng xuất khẩu gạo của Việt Nam chỉ tăng 0,1%, nhưng về giá trị lại giảm tới 18,5%. Điều này cho thấy thị trường xuất khẩu đang trải qua những biến động đáng kể…

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Tìm kiếm động lực và mô hình phát triển kinh tế mới cho Việt Nam

eMagazine

Tìm kiếm động lực và mô hình phát triển kinh tế mới cho Việt Nam

Các dự án, công trình chào mừng Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025)

Multimedia

Các dự án, công trình chào mừng Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025)

So sánh doanh thu các hãng ô tô trên thế giới

Thế giới

So sánh doanh thu các hãng ô tô trên thế giới

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Hà Tĩnh: 9 tháng thu hút đầu tư đạt hơn 107.000 tỷ đồng

Đầu tư

2

Tự hào Nông dân Việt Nam 2025: Tôn vinh những “người hùng” thầm lặng của đất nước

Thị trường

3

Vietcombank và Petrovietnam ký kết hợp đồng tín dụng hơn 1 tỷ USD cho Chuỗi dự án khí điện Lô B - Ô Môn

Tài chính

4

Chủ động nắm bắt tỷ giá, giải pháp tài chính thông minh từ Sacombank

Tài chính

5

Các công ty năng lượng rót 50 tỷ USD xây đường ống dẫn khí đốt ở Mỹ

Thế giới

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy