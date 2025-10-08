Nâng tầm “sứ giả môi trường” cộng đồng tại TP.Hồ Chí Minh

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Thứ Tư, 08/10/2025
Huyền Vy
08/10/2025, 16:45
Một sáng kiến ý nghĩa nhằm hỗ trợ người lao động thu gom phế liệu và ve chai đã được khởi động tại xã Bình Khánh, TP. Hồ Chí Minh…
Ngày 9/10/2025, tại TP.Hồ Chí Minh, BASF Starting Ventures, Yunus Environment Hub Việt Nam và Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Bình Khánh (trước đây thuộc huyện Cần Giờ) phối hợp tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề với chủ đề “An toàn lao động và sinh kế bền vững: kiến thức và kỹ năng cho người lao động nghề ve chai và thu gom phế liệu” cho hơn 100 người lao động nói trên tại địa phương.
Buổi sinh hoạt sẽ trang bị cho người tham gia kiến thức về môi trường, sức khỏe, an toàn lao động, kỹ năng sinh kế và nhận thức về tài chính thiết thực trong đời sống và công việc hàng ngày, đồng thời cung cấp phương tiện bảo vệ cá nhân và phương tiện đi lại xe đạp tùy theo nhu cầu cụ thể.
Mục tiêu chính của sáng kiến là hướng đến việc giúp họ nâng cao hiệu quả công việc, bảo đảm an toàn cá nhân và cải thiện sinh kế, đồng thời khẳng định vai trò của họ như những “sứ giả môi trường” trong cộng đồng.
Dự kiến, buổi sinh hoạt tiếp theo dành cho hơn 100 người lao động khác sẽ được tổ chức vào cuối năm 2025.
Chuỗi hoạt động này thuộc khuôn khổ Chương trình “Đồng hành cùng sứ giả môi trường – Thúc đẩy cộng đồng tái chế bền vững”, một sáng kiến của BASF Starting Ventures, thuộc Tập đoàn BASF. Chương trình tập trung vào việc khuyến khích, hỗ trợ và nâng cao năng lực cho người lao động làm nghề ve chai và thu gom phế liệu – những người giữ vai trò quan trọng trong việc phân loại rác thải, giúp họ cải thiện điều kiện làm việc với các mô hình kinh doanh vi mô, hướng đến sinh kế bền vững. Sáng kiến này hướng tới mục tiêu chung tay giải quyết các thách thức về rác thải nhựa và thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn.
Ông Erick Contreras, Tổng Giám đốc BASF Việt Nam, chia sẻ: “Là một doanh nghiệp có trách nhiệm xã hội đã hoạt động tại Việt Nam trong hơn 30 năm qua, BASF cam kết đóng góp vào một nền kinh tế tuần hoàn và bền vững hơn tại Việt Nam. Với sáng kiến này, chúng tôi mong muốn tạo giải pháp cải thiện cuộc sống của những người làm nghề ve chai và thu gom phế liệu. Đồng thời, chúng tôi muốn đề cao vai trò của họ trong những nỗ lực chung triển khai quy hoạch quản lý chất thải rắn của TP. Hồ Chí Minh đến năm 2025, và cam kết của Việt Nam hướng tới giảm rác thải nhựa vào năm 2030”.
Vinh dự được đồng hành cùng BASF và Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Bình Khánh trong việc trao quyền cho những lao động làm nghề ve chai và thu gom phế liệu phi chính thức với các mô hình kinh doanh vi mô, bà Phan Hạnh Tâm, Giám đốc Yunus Environment Hub Việt Nam, khẳng định: “Với kinh nghiệm hỗ trợ các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa và phát triển các giải pháp doanh nghiệp xã hội, chúng tôi cam kết và nỗ lực mang đến cho họ – đặc biệt là phụ nữ những kỹ năng, nguồn lực và sự tự tin cần thiết để hướng đến cải thiện sinh kế trong chuỗi giá trị rác thải, cùng xây dựng một tương lai tươi sáng và bền vững hơn cho cộng đồng địa phương”.
Nằm cách trung tâm TP.Hồ Chí Minh khoảng 50 km, xã Bình Khánh là cửa ngõ quan trọng kết nối trung tâm thành phố với huyện Cần Giờ cũ. Khu vực này đang đối mặt với những thách thức ngày càng lớn về rác thải nhựa, phản ánh một vấn đề mang tính toàn quốc: Việt Nam phát sinh ước tính từ 2,9–3,3 triệu tấn rác thải nhựa mỗi năm, nhưng chỉ khoảng 27–33% được tái chế. Hoạt động thu gom và phân loại rác thải chủ yếu do khu vực phi chính thức đảm nhận, trong đó phần lớn là phụ nữ trong độ tuổi 40 – 60, những người thường làm việc trong điều kiện không an toàn, thu nhập hàng ngày còn thấp và ít có khả năng tiếp cận các chế độ an sinh xã hội.
