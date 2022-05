Nền tảng bán lại túi Birkins và Chanel mở cửa hàng tại Mỹ

Nền tảng bán lại các sản phẩm thời trang xa xỉ Fashionphile vừa mới khai trương cửa hàng trưng bày đầu tiên ở Manhattan ngày 27/5 vừa qua với nỗ lực biến nơi đây trở thành địa điểm bán lại cho các phụ kiện siêu sang, bao gồm bộ sưu tập túi Hermès Birkin đã qua sử dụng lớn nhất trên thế giới. Để đạt được điều đó, Fashionphile sẽ được hậu thuẫn bởi Neiman Marcus – hệ thống cửa hàng bán lẻ thời trang cao cấp lớn nhất nước Mỹ.

Fashionphile cho biết, cửa hàng vật lý đầu tiên của họ có không gian rộng 60.000 foot vuông để phục vụ khách hàng mua và bán túi xách Balenciaga và Celine, đồng hồ Patek Philippe và găng tay Chanel. Showroom này cũng sẽ giúp công ty tích lũy hàng tồn kho và cải thiện trải nghiệm của khách hàng. Neiman Marcus Group, Inc với 79 cửa hàng xuyên quốc gia đã mua lại một cổ phần thiểu số của Fashionphile vào năm 2019 và đã mở các studio trong các cửa hàng bán lẻ của mình.

Khách hàng có thể mang hàng hóa xa xỉ của họ vào một trong những studio bán hàng của Fashionphile - hiện đang mở ở 10 địa điểm, từ Florida đến California. Và nếu họ đồng ý với mức giá mà Fashionphile đưa ra, họ có thể bán lại món đồ ngay tại đó, và rời đi cùng với thẻ mua hàng tại Neiman Marcus.

“Một phần của sự khó khăn hiện nay là nhận thức. Làm thế nào để bạn nhận ra được nhóm khách hàng sẽ mua những gì chúng ta bán và bán những gì chúng ta mua? Họ là những khách hàng siêu xa xỉ với hiểu biết và đam mê thực sự. Đây chỉ là bước đầu tiên, sắp tới chúng tôi sẽ có chương trình giảm giá trực tuyến hợp tác với Christie’s New York để giới thiệu những chiếc túi xách, cả hàng hiếm và cổ điển, từ Hermès, Chanel, Louis Vuitton và những hãng khác, trong khuôn khổ Tuần lễ sang trọng của Christie’s New York,” nhà sáng lập Fashionphile Sarah Davis nói.

Bên trong showroom mới khai trương tại Manhattan của Fashionphile.

Fashionphile đã sẵn sàng cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo, nhưng việc giành được nhiều khách hàng siêu sang hơn đồng nghĩa với việc thúc đẩy cấu hình tương đối khiêm tốn của mình và cạnh tranh với các đối tác nổi tiếng và lâu đời như The RealReal và Vestiaire Collective. Fashionphile không tiết lộ doanh thu nhưng ghi nhận tổng giá trị hàng hóa từ 450 triệu đến 500 triệu USD vào năm 2021.

“Nền tảng này đã có lãi ngay từ đầu, và Neiman Marcus là nhà đầu tư đầu tiên chúng tôi hợp tác,” bà Sarah Davis nói. “Giá bán trung bình của các món đồ trên nền tảng là 1,600 USD – điều này phản ánh vị trí cao cấp của Fashionphile trên thị trường. Chúng tôi không bán bất cứ thứ gì không phải là phụ kiện siêu sang”.

Cho đến nay, tại các studio bán hàng của Fashionphile, thẻ mua hàng của Neiman Marcus đã được sử dụng 100% và khách hàng chi tiêu trung bình gấp 2,5 lần giá trị của thẻ quà tặng, chủ tịch và CCO David Goubert cho biết. “Mở cửa hàng vật lý không chỉ vì mục tiêu phát triển bền vững mà còn là động lực chính thúc đẩy trải nghiệm của khách hàng và lòng trung thành với những khách hàng chi tiêu hàng đầu của chúng tôi - thúc đẩy tỷ lệ trải nghiệm trực tiếp và chi tiêu”. Với mối quan hệ đối tác, Fashionphile có thể tiếp cận nhiều người tiêu dùng bán lại tiềm năng hơn và do đó mở rộng khoảng không quảng cáo của mình, trong khi các đối tác bán lẻ nhận thấy sự quan tâm và lòng trung thành của người tiêu dùng tăng lên.

Fashionphile cũng điều hành một nền tảng bán hàng cho Farfetch - nền tảng thương mại điện tử có trụ sở chính ở London, một mối quan hệ đối tác mà Giám đốc kinh doanh bền vững của Farfetch toàn cầu, Tom Berry cho biết đã mở rộng cơ sở khách hàng của nhà bán lẻ. Theo ông, việc kinh doanh cùng có lợi cho cả Farfetch và Fashionphile, nó cũng khuyến khích sự tham gia nhiều hơn vào thị trường đồ cũ nói chung, điều này cần thiết để bán lại mang lại lợi ích bền vững. “Quá trình bán các mặt hàng càng dễ dàng và nâng cao thì càng có nhiều khả năng mọi người tham gia hơn.”

Nền tảng Fashionphile được cho là sở hữu bộ sưu tập túi Hermès Birkin đã qua sử dụng lớn nhất trên thế giới.

Khi việc bán lại bắt đầu với nhiều đối tượng người tiêu dùng hơn - với đồ xa xỉ đã qua sử dụng thay thế các mặt hàng thời trang nhanh, trong khi nhóm khách hàng chi tiêu hàng đầu cũng đang có xu hướng bán lại để tiết kiệm tiền và sau đó tìm kiếm các mặt hàng hiếm có hơn nữa, những người theo dõi thị trường dự đoán nhu cầu về các dịch vụ và nền tảng bán lại hấp dẫn sẽ tăng lên.

Bà Davis cho biết, những gì Fashionphile cung cấp là khả năng vừa mua sắm vừa bán lại với tính cụ thể và chú ý đến từng chi tiết. “Trong các loại sản phẩm mà chúng tôi bán, điều rất quan trọng là chúng tôi xác định được câu chuyện của từng sản phẩm. Chiếc túi Hermès mà bạn đang bán cho chúng tôi, nó không chỉ là một chiếc túi da màu xanh lá cây. Đó là một tác phẩm từ miếng da Togo màu lá tre với phần cứng palladium. Mỗi một chi tiết trong số đó sẽ tạo ra sự khác biệt trong giá cả của sản phẩm".

Cơ hội của thị trường bán lại xa xỉ vẫn còn rất lớn. Theo ước tính của BoF Insights, thị trường thời trang “secondhand” có thể tăng trưởng 20% từ năm 2020 đến năm 2025, đạt quy mô 67 tỷ USD. Cả hai công ty The RealReal và Poshmark đều chỉ chiếm khoảng 9% thị trường.

Do đó, tuy hi phí quảng cáo và duy trì cửa hàng không hề rẻ, nhưng chúng đã phát huy tác dụng. Mô hình bán lại đã phát triển từ một thị trường ngách gắn liền với các cửa hàng có quy mô nhỏ dần trở thành một phần của xu hướng thời trang. Nhà phân tích Oliver Chen của Cowen cho biết: “Có lẽ phần khó khăn đã qua. Một vài năm trước, nếu bạn đề cập đến The RealReal, không phải ai cũng biết. Mọi thứ bây giờ đã khác”.