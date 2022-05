Luôn bán trực tuyến, Asos quyết định mở cửa hàng hậu đại dịch

ASOS là cái tên đi tiên phong trong lĩnh vực thời trang online. Đây là cái tên được xuất phát từ cụm từ As Seen On Screen (tạm dịch: Giống y trên hình). Ở ASOS bạn có thể tìm thấy những bộ cánh mà thần tượng mình mặc một cách dễ dàng. Đây là một trong những ý tưởng đột phá nhất trong lịch sử ngành thời trang và đây còn là tuyên ngôn của thương hiệu, khẳng định chất lượng quần áo ở đây chẳng khác gì với những thứ bạn mua ở tận cửa hàng.

Mỗi tuần sẽ có hơn 4.000 mẫu mới được bày bán trên website, họ bán hàng cho hơn 850 thưởng hiệu và có kho chứa hàng tại Anh, Mỹ và Châu Âu, điều đó đồng nghĩa với việc là dù bạn ở đâu trên thế giới này thì gói hàng ASOS vẫn có thể đến đặt ngay trước cửa nhà của bạn.

Năm 2020, trong khi nhiều ngành nghề phải chật vật vì đại dịch Covid-19, ASOS đã "nổi lên" là một doanh nghiệp "khỏe mạnh", linh hoạt và có vị thế vững chắc vì ghi nhận lợi nhuận tăng vọt 109 triệu bảng Anh (hơn 147 triệu USD) nhờ tập trung vào việc loại bỏ các chi phí phi chiến lược khỏi hoạt động kinh doanh, vốn được coi là động lực cơ bản lớn nhất giúp cải thiện lợi nhuận trong năm.

Doanh số bán hàng của công ty tăng gần 20%, lên 3,26 tỉ bảng Anh trong tài khóa 2020 (kết thúc vào tháng 10/2020), trong khi lợi nhuận trước thuế tăng tới 329%, lên 142,1 triệu bảng Anh. Ở thị trường nội địa, ASOS tiếp tục chiếm thị phần với doanh số bán lẻ tăng 18% lên 1,18 tỉ bảng Anh, trong khi con số tương ứng ở EU tăng 22%. Tăng trưởng doanh số bán hàng ở cả Mỹ và các nước khác trên thế giới của ASOS đều tăng 18%.

Sau 22 năm phát triển trên thị trường trực tuyến, Asos nay đã chính thức mở cửa các cửa hàng vật lý đầu tiên của mình tại Mỹ.

Thừa thắng xông lên, năm 2021, nhà bán lẻ thời trang trực tuyến của Anh này còn thông báo kế hoạch tạo ra 2.000 việc làm trong ba năm tới, cùng với việc mở một nhà kho mới ở miền Trung nước này với số vốn đầu tư 90 triệu bảng Anh (123 triệu USD). Khi nhập đủ hàng và đi vào hoạt động năm 2023, nhà kho trên sẽ hỗ trợ việc đáp ứng nhu cầu đang tăng chưa từng có của khách hàng và giúp công ty có thể phát triển danh mục hàng cung cấp và nâng cao năng lực giao hàng.

Giám đốc điều hành ASOS Nick Beighton cho biết công ty đang đặt nền tảng cho tăng trưởng trong tương lai. Bên cạnh đó, nhà bán lẻ này cũng đã vạch ra những chiến lược quan trọng cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo, trong đó có kế hoạch ra mắt của một thương hiệu mới mang tên AsYou, hướng tới nhiều đối tượng tiêu dùng hơn và "đáp ứng một khoảng trống trong danh mục đầu tư của ASOS đối với sản phẩm thời trong có mức giá rẻ hơn".

Kể từ ngày 20/5, nhà bán lẻ thời trang nhanh có trụ sở tại Anh sẽ bày bán sản phẩm tại một số cửa hàng thuộc chuỗi trung tâm thương mại Nordstrom. Nordstrom đã cung cấp một số lựa chọn hàng hóa từ Asos kể từ tháng 11/2021. Sau khi thử nghiệm mô hình bán hàng trực tiếp trong những tháng gần đây tại một số địa điểm, Nordstrom và Asos đã cùng thông nhất đẩy mạnh kênh mua sắm truyền thống này.

Nordstrom đã thông báo vào thứ Hai rằng họ đang mua một số cổ phần của các thương hiệu do ASOS sở hữu như Topshop, Topman, Miss Selfridge và HIIT. Nordstrom cũng sẽ bắt đầu hợp tác với Asos để đưa các thương hiệu của nhà bán lẻ vào các cửa hàng bách hóa và cho phép người mua hàng của ASOS nhận và trả sản phẩm tại các cửa hàng Nordstrom và Nordstrom Rack. Các chi tiết tài chính của thương vụ không được tiết lộ.

Phạm vi và tổng số lượng sản phẩm khổng lồ của Asos — với hơn 850 thương hiệu — là một lý do khiến công ty từng thừa nhận rằng rất khó để thiết lập cửa hàng vật lý. Do đó, Nordstrom đã cam kết đưa hơn 650 mẫu mã, hầu hết có giá dưới 100 USD với kích thước từ 00-26, vào các trung tâm thương mại của họ. Sản phẩm ASOS sẽ cập nhật mới hàng tháng cả trực tuyến và tại cửa hàng và sẽ có mặt tại 10 chi nhánh Nordstrom ở Hoa Kỳ: Nordstrom NYC,Los Angeles, Bellevue, Chicago, Dallas, Aventura, Scottsdale, Brea và San Diego.

"Thỏa thuận này đảm bảo một chỗ đứng vững chắc cho ASOS ở thị trường Bắc Mỹ, đồng thời cũng sẽ giúp Nordstrom cải thiện chủng loại sản phẩm và dịch vụ cho thế hệ khác hàng millennials và một nhóm ngày càng tăng thuộc Gen Z," Peter Nordstrom, chủ tịch của trung tâm thương mại Nordstrom cho biết trong một cuộc phỏng vấn.

Một dự án đồng thương hiệu “ASOS | Nordstrom” tại Grove Nordstrom ở LA cũng sẽ nhấn mạnh các dịch vụ hoàn toàn mới. Không gian hai tầng rộng 1850 mét vuông sẽ bao gồm một kho hàng hóa đa dạng từ các thương hiệu khác nhau mà Asos liên kết như Topshop, Nike, WAYF, Levi's Denim …Jason Markk, một dòng sản phẩm chăm sóc giày thể thao có ý thức về môi trường, cũng sẽ cung cấp dịch vụ vệ sinh giày thể thao trực tiếp ngay trong khu vực.

Cho đến nay, mạng lưới của ASOS đã phát triển trên phạm vi toàn cầu với nhiều văn phòng và nhà kho quy mô lớn. ASOS hiện có hơn 23 triệu khách hàng trên toàn cầu, trong đó có 7,1 triệu khách hàng tại Anh, nhưng Bắc Mỹ chiếm khoảng 13% doanh thu toàn cầu của công ty và là nơi có khoảng 3,3 triệu khách hàng tích cực, theo ông Nick Beighton.

“Một trong những câu hỏi mà tôi thường nhận được là: Khi nào ASOS sẽ có một cửa hàng?” ông Beighton nói trong một cuộc phỏng vấn. “Chúng tôi không giỏi điều hành các cửa hàng, chúng tôi chỉ rất giỏi trong việc đổi mới công nghệ kỹ thuật số và tạo ra các sản phẩm tuyệt vời. Giờ đây với Nordstrom, chúng tôi đã có một câu trả lời hoàn hảo cho khách hàng Bắc Mỹ”.