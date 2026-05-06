Trang chủ Chứng khoán

Nếu loại ảnh hưởng của nhóm trụ, P/E của chứng khoán Việt Nam chỉ là 10,3x

Thu Minh

06/05/2026, 09:51

Tổng hòa nhiều yếu tố có thể hạn chế dư địa tăng của thị trường và gia tăng mức độ biến động trong tháng tới. Mặc dù vậy, các nhịp điều chỉnh mạnh nếu xảy ra có thể mở ra cơ hội tích lũy cổ phiếu với mức định giá hấp dẫn hơn cho nhà đầu tư dài hạn.

Ảnh minh họa.

Thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục cho thấy sức bật mạnh mẽ trong tháng 4, ghi nhận pha “lội ngược dòng” điểm số ấn tượng và giúp quý 2/2026 khởi đầu thuận lợi. Sau khi giảm 11% trong tháng 3, VN-Index có 4 tuần tăng điểm trọn vẹn, qua đó tăng 10,7% trong tháng 4, mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 8/2025.

Đà phục hồi của thị trường được hỗ trợ bởi xu thế hồi phục chung tại thị trường chứng khoán thế giới với nhiều thị trường đã vượt các mức đỉnh cũ trong giai đoạn ngừng bắn giữa Mỹ, Israel & Iran; thông tin FTSE Russell xác nhận Việt Nam được nâng hạng lên thị trường mới nổi có hiệu lực từ tháng 9/2026; bức tranh kết quả kinh doanh quý 1 tương đối tích cực, và một số chính sách hỗ trợ kinh tế của Chính phủ mới như điều hành hạ mặt bằng lãi suất hay nâng ngưỡng chịu thuế của hộ kinh doanh lên mức 1 tỷ đồng.

Tuy nhiên, động lực hồi phục phần lớn đến từ nhóm Bất động sản. Riêng trong tháng 4, VIC (+58,5%) và VHM (+41,7%) đã đóng góp tới 167 điểm trong tổng số 179 điểm tăng của VN-Index. Nếu tiếp tục loại trừ nhóm Vingroup, VN-Index gần như đi ngang trong tháng 4 với mức tăng chỉ 0,6%. Dù vậy, thị trường vẫn ghi nhận diễn biến tích cực ở nhóm Ngân hàng, với mức tăng nổi bật tại TCB (+10,3%), LPB (+12,9%), STB (+8,5%) và MSB (+8,2%).

Về định giá, theo SSI Research, tính đến cuối tháng 4/2026, VN-Index đang giao dịch ở mức P/E dự phóng 13,2x, tiệm cận mức trung bình 10 năm là 14,0x; nếu loại trừ các cổ phiếu thuộc Vingroup (VIC, VHM, VRE), mức định giá chỉ còn 10,3x.

Sau tháng 4 với nhiều thông tin hỗ trợ như triển vọng nâng hạng thị trường, tăng trưởng lợi nhuận quý 1 tích cực, giá dầu điều chỉnh và các chính sách hỗ trợ từ Chính phủ, tháng 5 thường là giai đoạn trống thông tin hơn đối với thị trường.

Tổng dư nợ cho vay ký quỹ ước đạt khoảng 424 nghìn tỷ đồng vào cuối tháng 3/2026, tăng 3% so với quý trước và khoảng 50% so với cùng kỳ. Mức tăng này tương đương khoảng 35% giá trị bán ròng của khối ngoại trong cùng kỳ.

Dù tăng mạnh, tỷ lệ dư nợ margin/vốn chủ sở hữu của các công ty chứng khoán vẫn ở mức kiểm soát được (~102%), nhờ các đợt tăng vốn đáng kể trong năm 2025 cùng với lợi nhuận giữ lại cao hơn. Tuy nhiên, dư nợ margin so với giá trị vốn hóa free-float trên HOSE đã tăng lên 13,4%, từ mức 12,2% cuối năm 2025 và 10,8% cuối năm 2024.

SSI Research kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận sẽ chậm lại trong các quý tới, do tác động đồng thời của giá nhiên liệu và chi phí vốn duy trì ở mức cao, cùng với nền so sánh cao trong giai đoạn Q2–3/2025 (khi NPATMI toàn thị trường tăng hơn 30%, so với mức 21% trong quý 1/2025).

"Tổng hòa các yếu tố trên có thể hạn chế dư địa tăng của thị trường và gia tăng mức độ biến động trong tháng tới. Mặc dù vậy, các nhịp điều chỉnh mạnh nếu xảy ra có thể mở ra cơ hội tích lũy cổ phiếu với mức định giá hấp dẫn hơn cho nhà đầu tư dài hạn", SSI Research nhấn mạnh.

Trong bối cảnh thanh khoản thường suy giảm trong tháng 5, dòng tiền có thể có xu hướng ưu tiên các cổ phiếu vốn hóa trung bình (midcap) có triển vọng lợi nhuận tích cực và định giá hấp dẫn.

Đặc biệt, Việt Nam có khả năng cao được đưa vào danh sách theo dõi (Watchlist) của MSCI trong kỳ đánh giá tháng 6/2026. Hiện tại, thị trường đã đáp ứng 10/18 tiêu chí về khả năng tiếp cận thị trường của MSCI và đang tiếp tục cải thiện trên tất cả các tiêu chí còn lại.

Các bước tiến đáng chú ý bao gồm việc triển khai hiệu quả cơ chế Non-Prefunding, lộ trình áp dụng cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP) đang đi đúng kế hoạch, và mở rộng công cụ tạo vị thế bán thông qua hợp đồng tương lai chỉ số VN30. Đồng thời, mức độ công bố thông tin bằng tiếng Anh từ phía cơ quan quản lý và doanh nghiệp niêm yết cũng được cải thiện rõ rệt.

Về giới hạn sở hữu nước ngoài, tỷ lệ sở hữu nước ngoài thực tế trên HOSE đã tăng từ 41,4% lên 46% trong tháng 4/2026, chủ yếu nhờ các doanh nghiệp vốn hóa lớn mới niêm yết với “room ngoại” 100%. Nhờ đó, 17/18 tiêu chí của MSCI hiện đã tiệm cận mức đáp ứng cơ bản.

Thách thức còn lại chủ yếu nằm ở việc tự do hóa thị trường ngoại hối (FX). Dù đây là tiêu chí phức tạp, nhưng không phải là rào cản tuyệt đối, nhiều thị trường mới nổi hiện tại của MSCI cũng chưa hoàn toàn đáp ứng tiêu chí này. Đáng chú ý, các thảo luận gần đây về việc cho phép ngân hàng thương mại cung cấp các công cụ phòng ngừa rủi ro tỷ giá (FX hedging) được xem là tín hiệu tích cực, qua đó củng cố thêm triển vọng được đưa vào Watchlist.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng gần 1.000 tỷ, tiền trong nước gom mạnh

21:03, 05/05/2026

Khối ngoại tiếp tục bán ròng gần 1.000 tỷ, tiền trong nước gom mạnh

Đã có 803 doanh nghiệp báo lợi nhuận quý 1/2026, tăng trưởng 38,2% cùng kỳ

15:46, 05/05/2026

Đã có 803 doanh nghiệp báo lợi nhuận quý 1/2026, tăng trưởng 38,2% cùng kỳ

Các ETF rút ròng nhẹ trên thị trường cổ phiếu Việt Nam

15:43, 05/05/2026

Các ETF rút ròng nhẹ trên thị trường cổ phiếu Việt Nam

Định giá các ngân hàng Việt Nam nổi bật trong bức tranh các thị trường mới nổi châu Á

Định giá các ngân hàng Việt Nam nổi bật trong bức tranh các thị trường mới nổi châu Á

Ở góc nhìn thị trường mới nổi (EM), Việt Nam nổi bật nhờ khả năng sinh lời cao nhưng đi kèm mức định giá tương đối cao hơn. ROE của Việt Nam hiện ở mức cao nhất khu vực thị trường mới nổi châu Á...

Chứng khoán Mỹ lập kỷ lục mới, giá dầu trượt dốc sau tin tốt về chiến tranh

Chứng khoán Mỹ lập kỷ lục mới, giá dầu trượt dốc sau tin tốt về chiến tranh

Sự kết hợp giữa mùa báo cáo tài chính khả quan và niềm tin rằng Mỹ và Iran “đều muốn có một dạng giải pháp nào đó cho cuộc xung đột này” lý giải vì sao thị trường duy trì ở vùng kỷ lục...

Tháng 4, giao dịch của nhà đầu tư ngoại trên HNX giảm 67,58%

Tháng 4, giao dịch của nhà đầu tư ngoại trên HNX giảm 67,58%

HNX cho biết tháng 4/2026, thị trường cổ phiếu niêm yết HNX có 20 phiên giao dịch, diễn biến giá cổ phiếu có nhiều biến động mạnh.

Giá vàng hồi phục sau khi xuống đáy 1 tháng

Giá vàng hồi phục sau khi xuống đáy 1 tháng

Đầu giờ phiên châu Á sáng nay (6/5), giá vàng hồi phục mạnh hơn, tiến gần tới mức 4.600 USD/oz, sau khi Tổng thống Trump tuyên bố tiến trình đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran có bước tiến...

Tăng 20,79 điểm, VN-Index tiếp tục thử thách đỉnh cũ

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 6/5/2026.

