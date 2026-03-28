Nga cấm xuất khẩu xăng từ 1/4 để ổn định thị trường nội địa

Nga dự kiến cấm các nhà sản xuất trong nước xuất khẩu xăng từ ngày 1/4/2026 để ưu tiên nguồn cung cho thị trường nội địa, trong bối cảnh giá nhiên liệu toàn cầu tăng mạnh do chiến sự tại Iran...

Theo thông cáo của Chính phủ Nga, Phó Thủ tướng Alexander Novak đã yêu cầu Bộ Năng lượng chuẩn bị dự thảo quy định về lệnh cấm xuất khẩu này để triển khai từ tháng tới để bình ổn giá và ưu tiên nguồn cung cho thị trường nội địa.

Thông cáo cho biết trong cuộc họp với các nhà sản xuất dầu mỏ ngày thứ Sáu (27/3), ông Novak nhấn mạnh khủng hoảng ở Trung Đông đã khiến thị trường dầu thô và các sản phẩm dầu toàn cầu biến động mạnh. Biến động này đẩy nhu cầu đối với các sản phẩm dầu của Nga trên thị trường thế giới hiện ở mức cao.

Cuộc họp tập trung vào mục tiêu do Tổng thống Nga Vladimir Putin đề ra là không để giá nhiên liệu trong nước tăng vượt mức dự báo.

Bộ Năng lượng Nga cho biết hoạt động lọc dầu của nước này hiện vẫn duy trì ở mức tương đương tháng 3/2025, theo đó bảo đảm nguồn cung ổn định cho thị trường nội địa. Cơ quan này cũng cho biết các doanh nghiệp trong ngành đang dự trữ đủ xăng và dầu diesel, đồng thời duy trì công suất vận hành nhà máy lọc dầu ở mức cao để đáp ứng nhu cầu trong nước.

Theo dữ liệu do hãng tin Bloomberg tổng hợp, xuất khẩu xăng của Nga bình quân vào khoảng 100.000 thùng/ngày - mức khá nhỏ so với tổng khối lượng giao dịch xăng trên toàn cầu.

Dù vậy, lệnh cấm xuất khẩu xăng của Nga có thể gây tác động đáng kể hơn trong bối cảnh thị trường dầu mỏ đang rất nhạy cảm, khi cuộc chiến với Iran sắp bước sang tháng thứ hai.

Eo biển Hormuz - tuyến hàng hải then chốt đối với hoạt động xuất khẩu năng lượng của các nước vùng Vịnh - gần như bị tê liệt từ cuối tháng 2, khiến nguồn cung toàn cầu bị gián đoạn nghiêm trọng. Vì vậy, bất kỳ hạn chế mới nào đối với hoạt động thương mại nhiên liệu cũng có thể làm gia tăng sức ép lên các quốc gia nhập khẩu dầu.

Trong khi đó, Nga cũng đang chịu sức ép lên chính hạ tầng năng lượng của mình. Ukraine liên tục tấn công vào các cơ sở dầu mỏ, trong đó có nhà máy lọc dầu, làm gián đoạn năng lực sản xuất và xuất bán sản phẩm dầu của nước này.

Từ đầu tháng đến nay, các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái đã buộc 2 cơ sở chế biến dầu của Nga phải dừng hoạt động, gồm nhà máy Saratov của tập đoàn dầu khí Rosneft PJSC ở vùng Volga và nhà máy lọc dầu Kirishi của tập đoàn dầu khí Surgutneftegas PJSC gần bờ biển Baltic. Theo ước tính của Bloomberg, hai cơ sở này chiếm gần 10% tổng công suất lọc dầu đang vận hành của Nga.

Theo tính toán của hãng tin Reuters dựa trên dữ liệu thị trường, ít nhất 40% công suất xuất khẩu dầu của Nga đang bị gián đoạn do các cuộc không kích của Ukraine, một đường ống lớn hư hại và nhiều tàu chở dầu Nga bị bắt giữ.

Vài năm gần đây, Nga đã nhiều lần tạm ngừng xuất khẩu xăng khi nhu cầu trong nước tăng cao, như mùa xuân và mùa thu - thời điểm hoạt động nông nghiệp bước vào mùa cao điểm. Lệnh cấm xuất khẩu xăng gần đây nhất của nước này mới được dỡ bỏ vào tháng trước.