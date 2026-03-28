Nga cấm xuất khẩu xăng từ 1/4 để ổn định thị trường nội địa

Hoài Thu

28/03/2026, 09:17

Nga dự kiến cấm các nhà sản xuất trong nước xuất khẩu xăng từ ngày 1/4/2026 để ưu tiên nguồn cung cho thị trường nội địa, trong bối cảnh giá nhiên liệu toàn cầu tăng mạnh do chiến sự tại Iran...

Các bồn chứa xăng tại một nhà máy lọc dầu ở Nizhny Novgorod, Nga - Ảnh: Bloomberg
Các bồn chứa xăng tại một nhà máy lọc dầu ở Nizhny Novgorod, Nga - Ảnh: Bloomberg

Theo thông cáo của Chính phủ Nga, Phó Thủ tướng Alexander Novak đã yêu cầu Bộ Năng lượng chuẩn bị dự thảo quy định về lệnh cấm xuất khẩu này để triển khai từ tháng tới để bình ổn giá và ưu tiên nguồn cung cho thị trường nội địa.

Thông cáo cho biết trong cuộc họp với các nhà sản xuất dầu mỏ ngày thứ Sáu (27/3), ông Novak nhấn mạnh khủng hoảng ở Trung Đông đã khiến thị trường dầu thô và các sản phẩm dầu toàn cầu biến động mạnh. Biến động này đẩy nhu cầu đối với các sản phẩm dầu của Nga trên thị trường thế giới hiện ở mức cao.

Cuộc họp tập trung vào mục tiêu do Tổng thống Nga Vladimir Putin đề ra là không để giá nhiên liệu trong nước tăng vượt mức dự báo.

Bộ Năng lượng Nga cho biết hoạt động lọc dầu của nước này hiện vẫn duy trì ở mức tương đương tháng 3/2025, theo đó bảo đảm nguồn cung ổn định cho thị trường nội địa. Cơ quan này cũng cho biết các doanh nghiệp trong ngành đang dự trữ đủ xăng và dầu diesel, đồng thời duy trì công suất vận hành nhà máy lọc dầu ở mức cao để đáp ứng nhu cầu trong nước.

Theo dữ liệu do hãng tin Bloomberg tổng hợp, xuất khẩu xăng của Nga bình quân vào khoảng 100.000 thùng/ngày - mức khá nhỏ so với tổng khối lượng giao dịch xăng trên toàn cầu.

Dù vậy, lệnh cấm xuất khẩu xăng của Nga có thể gây tác động đáng kể hơn trong bối cảnh thị trường dầu mỏ đang rất nhạy cảm, khi cuộc chiến với Iran sắp bước sang tháng thứ hai.

Eo biển Hormuz - tuyến hàng hải then chốt đối với hoạt động xuất khẩu năng lượng của các nước vùng Vịnh - gần như bị tê liệt từ cuối tháng 2, khiến nguồn cung toàn cầu bị gián đoạn nghiêm trọng. Vì vậy, bất kỳ hạn chế mới nào đối với hoạt động thương mại nhiên liệu cũng có thể làm gia tăng sức ép lên các quốc gia nhập khẩu dầu.

Trong khi đó, Nga cũng đang chịu sức ép lên chính hạ tầng năng lượng của mình. Ukraine liên tục tấn công vào các cơ sở dầu mỏ, trong đó có nhà máy lọc dầu, làm gián đoạn năng lực sản xuất và xuất bán sản phẩm dầu của nước này.

Từ đầu tháng đến nay, các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái đã buộc 2 cơ sở chế biến dầu của Nga phải dừng hoạt động, gồm nhà máy Saratov của tập đoàn dầu khí Rosneft PJSC ở vùng Volga và nhà máy lọc dầu Kirishi của tập đoàn dầu khí Surgutneftegas PJSC gần bờ biển Baltic. Theo ước tính của Bloomberg, hai cơ sở này chiếm gần 10% tổng công suất lọc dầu đang vận hành của Nga.

Theo tính toán của hãng tin Reuters dựa trên dữ liệu thị trường, ít nhất 40% công suất xuất khẩu dầu của Nga đang bị gián đoạn do các cuộc không kích của Ukraine, một đường ống lớn hư hại và nhiều tàu chở dầu Nga bị bắt giữ.

Vài năm gần đây, Nga đã nhiều lần tạm ngừng xuất khẩu xăng khi nhu cầu trong nước tăng cao, như mùa xuân và mùa thu - thời điểm hoạt động nông nghiệp bước vào mùa cao điểm. Lệnh cấm xuất khẩu xăng gần đây nhất của nước này mới được dỡ bỏ vào tháng trước.

Giá phân bón tăng mạnh do xung đột, Nga “trúng đậm”

12:53, 26/03/2026

Giá phân bón tăng mạnh do xung đột, Nga “trúng đậm”

Ít nhất 40% công suất xuất khẩu dầu của Nga đang bị gián đoạn do xung đột với Ukraine

10:51, 26/03/2026

Ít nhất 40% công suất xuất khẩu dầu của Nga đang bị gián đoạn do xung đột với Ukraine

Hungary tăng mạnh nhập dầu Nga, thách thức kế hoạch loại bỏ của EU

15:07, 25/03/2026

Hungary tăng mạnh nhập dầu Nga, thách thức kế hoạch loại bỏ của EU

Đọc thêm

Đồng yên giảm xuống mức thấp nhất gần 2 năm, Nhật Bản tính cách mới để can thiệp

Đồng yên giảm xuống mức thấp nhất gần 2 năm, Nhật Bản tính cách mới để can thiệp

Theo giới thạo tin, Nhật Bản đang xem xét một biện pháp gây tranh cãi để chặn đà mất giá của yên là can thiệp vào thị trường dầu tương lai...

“Xương sống” hạt nhân Bulgaria trước nguy cơ sụp đổ, chính phủ phải nới lỏng trừng phạt với Nga

“Xương sống” hạt nhân Bulgaria trước nguy cơ sụp đổ, chính phủ phải nới lỏng trừng phạt với Nga

Việc cho phép nhập khẩu linh kiện từ Nga cho Nhà máy điện hạt nhân Kozloduy cho thấy áp lực an ninh năng lượng đang buộc Bulgaria phải điều chỉnh chính sách, trong bối cảnh chưa có giải pháp thay thế khả thi cho hệ thống công nghệ hiện hữu...

Trung Quốc đáp trả các cuộc điều tra thương mại của Mỹ

Trung Quốc đáp trả các cuộc điều tra thương mại của Mỹ

Động thái này được đưa ra khi chỉ còn vài tuần nữa là tới chuyến thăm Trung Quốc đã được lên kế hoạch của Tổng thống Mỹ Donald Trump...

G7 nhất trí bảo đảm an ninh tại eo biển Hormuz, nhưng chỉ sau khi chiến sự ở Iran chấm dứt

G7 nhất trí bảo đảm an ninh tại eo biển Hormuz, nhưng chỉ sau khi chiến sự ở Iran chấm dứt

Cam kết này được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump gia tăng sức ép lên các đồng minh châu Âu, kêu gọi họ tham gia bảo vệ tuyến đường thủy mà Tehran gần như đã phong tỏa kể từ khi xung đột bùng phát gần một tháng trước...

Bridge Data Centres rót tới 5 tỷ SGD phát triển hạ tầng AI tại Singapore

Bridge Data Centres rót tới 5 tỷ SGD phát triển hạ tầng AI tại Singapore

Bridge Data Centres (BDC) dự kiến đầu tư 3-5 tỷ SGD để mở rộng hạ tầng số thế hệ mới, qua đó củng cố vị thế của Singapore như trung tâm AI và điện toán đám mây tại châu Á - Thái Bình Dương.

Dự trữ dầu chiến lược của các nước đủ dùng trong bao lâu?

Thế giới

Dự trữ dầu chiến lược của các nước đủ dùng trong bao lâu?

Thúc đẩy hợp tác dược phẩm và thiết bị y tế Việt Nam - Ấn Độ

Tiêu & Dùng

Thúc đẩy hợp tác dược phẩm và thiết bị y tế Việt Nam - Ấn Độ

Kết nối doanh nghiệp Việt với “nhà thuốc của thế giới”

Doanh nghiệp

Kết nối doanh nghiệp Việt với “nhà thuốc của thế giới”

1

Cơ hội hưởng lương hưu cao hơn với bảo hiểm hưu trí bổ sung Người lao động có cơ hội hưởng lương hưu cao hơn

Dân sinh

2

Ra mắt Quỹ hỗ trợ xây dựng chính sách, pháp luật

Dân sinh

3

"Lối sống một mình" âm thầm định hình thị trường tiêu dùng

Tiêu & Dùng

4

Đồng yên giảm xuống mức thấp nhất gần 2 năm, Nhật Bản tính cách mới để can thiệp

Thế giới

5

“Xương sống” hạt nhân Bulgaria trước nguy cơ sụp đổ, chính phủ phải nới lỏng trừng phạt với Nga

Kinh tế xanh

