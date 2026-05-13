Thứ Tư, 13/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Chứng khoán

Ngại rủi ro, quỹ SGI Capital duy trì tiền mặt cao hơn 70%

Thu Minh

13/05/2026, 09:07

SGI Capital tiếp tục giữ tỷ trọng tiền mặt cao lên 70,49%, còn lại là phân bổ vào danh mục các cổ phiếu gồm DRI, VIP, FMC, BWE, TLG, FPT, ACB, SIP, MWG.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Cập nhật về triển vọng thị trường thế giới và trong nước mới đây, SGI Capital cho rằng: Môi trường lạm phát tăng, lãi suất nhích tăng, định giá không còn rẻ và tính đầu cơ cao hứa hẹn một giai đoạn biến động mạnh và rủi ro tăng lên cho các thị trường chứng khoán toàn cầu.

Điểm nhấn chính là cuộc xung đột tại Trung Đông dù không leo thang quân sự nhưng vẫn khiến tự do hàng hải bế tắc. Kết quả là giá dầu tiếp tục tăng do sự thiếu hụt cung đang làm vơi đi các kho dự trữ chiến lược trên toàn cầu.

Nghiên cứu của Goldman Sachs cho rằng, mỗi tháng ách tắc vận tải sẽ khiến giá dầu tăng thêm 15 USD/thùng. JP Morgan cũng đánh giá tốc độ tụt giảm hiện tại sẽ khiến dự trữ xăng dầu toàn cầu tiến về vùng nguy hiểm từ tháng 6 khiến nguồn cung có thể đứt gẫy cục bộ và đẩy giá tăng vọt. Diễn tiến nguồn cung những tuần cuối tháng 5 sẽ rất quan trọng với xu hướng giá dầu sau khi duy trì vùng 90-110USD/thùng đã hơn 2 tháng qua.

Tuy vậy, lịch sử ngành dầu mỏ cũng lưu truyền một chân lý luôn đúng trong dài hạn: “phương thuốc điều trị giá dầu cao chính là giá dầu cao”. Do giá tăng mạnh, sự suy giảm nhu cầu đang bắt đầu tăng theo gia tốc: giảm 2,8 triệu thùng/ngày trong tháng 3; giảm 4,3 triệu thùng/ngày trong tháng 4 và 5,5 triệu thùng/ngày trong tháng 5.

Về phía cung, quyết định của UAE rời OPEC cho thấy nước này có thể chuẩn bị cho việc cung mạnh dầu mỏ ngay khi eo biển được thông thương. Mỹ, Venezuela… và nhiều quốc gia xuất khẩu dầu mỏ cũng đang đẩy mạnh khai thác và xuất khẩu khi biên lợi nhuận tăng lên vùng cao lịch sử.

Giá dầu cao trên 100 USD/thùng như hiện tại là đủ để bắt đầu tác động mạnh lên cả cung và cầu. Những ngành thâm dụng dầu như đang phải chịu thiệt hại nghiêm trọng trong khi các ngành liên quan tới năng lượng thay thế lại đang chứng kiến nhu cầu tăng vọt. Để có thể chờ đợi giá dầu cân bằng và giảm trở lại trong tương lai, các thành phần tham gia trên thị trường đang phải đi qua giai đoạn thanh lọc và tự điều chỉnh với không ít tổn thất và khó khăn trước mắt.

Một trong những tác động rõ nét nhất của giá dầu tăng là lạm phát đang tăng mạnh trở lại trên toàn cầu. Lạm phát Mỹ đã tăng vọt lên 3,2% và khả năng FED hạ lãi suất trong 2026 gần như không còn.

Thậm chí, thị trường đang tin rằng ECB, UK, Canada, Úc, và nhiều quốc gia trong G10 sẽ nâng lãi suất từ tháng 6 để kiềm chế lạm phát. Mặt bằng lãi suất có xu hướng nhích tăng trên toàn cầu và thị trường trái phiếu đang thể hiện rõ nhất điều đó.

Tháng 6 cũng là thời điểm FED có Chủ tịch mới, Kevin Warsh, người muốn giảm quy mô tài sản FED đang nắm giữ nhằm tập trung vào kiểm soát lạm phát và kỳ vọng lạm phát để đưa lãi suất giảm bền vững trong dài hạn. FED sẽ ưu tiên sử dụng công cụ lãi suất thay cho QE để hướng tới lợi ích của nền kinh tế thực và số đông người lao động chứ không chỉ 50% dân số sở hữu tài sản tài chính.

Thị trường chứng khoán Mỹ và toàn cầu có một tháng 4 tích cực khi số liệu việc làm ổn định và một số công ty công nghệ đầu đàn ra báo cáo vượt trội nhờ A.I và công bố mua lại cổ phiếu quỹ. Hiện tại, Wall Streets kỳ vọng các quý còn lại của năm tiếp tục tăng trưởng khoảng 20% và điều này khiến thị trường chứng khoán Mỹ duy trì vùng định giá đắt đỏ bất chấp mặt bằng lãi suất sẽ neo cao kéo dài.

Tuy vậy, sự phân hóa trong lòng nước Mỹ tiếp tục diễn ra mạnh mẽ. Nhóm thu nhập thấp và doanh nghiệp nhỏ tiếp tục bị ảnh hưởng tiêu cực bởi lãi suất cao khi nợ xấu mua nhà, ô tô, thẻ tín dụng tiếp tục tăng trong khi tài sản tài chính tiếp tục tăng giá và đạt tỷ lệ kỷ lục lịch sử 6,7 lần GDP.

Điều tương tự cũng đang diễn ra ở một số thị trường chứng khoán có mức tăng mạnh trong tháng qua khi phần lớn đà tăng được đóng góp bởi số ít những cổ phiếu lớn nhất và thiếu vắng độ rộng và sự gia tăng của thanh khoản.

Sự phục hồi mạnh của các thị trường chứng khoán sau cú sốc xung đột và giá dầu đã kích thích mạnh mẽ tâm lý đầu cơ của nhà đầu tư cá nhân thể hiện qua mức độ sử dụng kỷ lục các công cụ đòn bẩy tài chính và phái sinh.

Các thị trường tài sản biến động rất mạnh với tính chất đầu cơ ngắn hạn cũng khiến nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett thốt lên trong bài trả lời phỏng vấn gần đây rằng ông chưa bao giờ chứng kiến thị trường chứng khoán có tính chất cờ bạc cao như thời điểm hiện tại. Môi trường lạm phát tăng, lãi suất nhích tăng, định giá không còn rẻ và tính đầu cơ cao hứa hẹn một giai đoạn biến động mạnh và rủi ro tăng lên cho các thị trường chứng khoán toàn cầu.

Ở trong nước, thị trường đang đứng trước một giai đoạn với nhiều rủi ro vĩ mô tăng lên cả trong và ngoài nước: từ lạm phát bắt đầu tăng mạnh, Ngân hàng Nhà nước (SBV) chủ động siết lại hoạt động cho vay và huy động vốn của hệ thống ngân hàng theo dự thảo thông tư mới, tới rủi ro bị áp một mức thuế mới cao hơn từ Mỹ sau những hoạt động điều tra đang tiến hành trong bối cảnh nhập siêu lớn đang quay trở lại gây áp lực lên dự trữ ngoại hối và ổn định tỷ giá.

Ngoài ra, thị trường bất động sản đang giao dịch chậm lại trên cả nước dưới sức ép lãi suất trong khi nguồn cung bước vào giai đoạn tăng kỷ lục càng khiến cho tốc độ luân chuyển vốn trong nền kinh tế chậm lại, quay lại ảnh hưởng tiêu cực lên thanh khoản và lãi suất.

SGI Capital tiếp tục giữ tỷ trọng tiền mặt cao lên 70,49%, còn lại là phân bổ vào danh mục các cổ phiếu gồm DRI, VIP, FMC, BWE, TLG, FPT, ACB, SIP, MWG. Trong tháng 4 hiệu suất của quỹ chỉ đạt 0,15% trong khi VN-Index tăng tới 10,73% chủ yếu do quỹ không nắm các cổ phiếu trụ kéo chỉ số như VIC, VHM.

Thị trường hiện tại là “mỏ vàng” cho nhà đầu tư kiên nhẫn, nhiều cổ phiếu tốt và giá rất thấp

10:21, 12/05/2026

Thị trường hiện tại là “mỏ vàng” cho nhà đầu tư kiên nhẫn, nhiều cổ phiếu tốt và giá rất thấp

Các ETF ngoại tiếp tục rút ròng trên thị trường Việt Nam

09:52, 12/05/2026

Các ETF ngoại tiếp tục rút ròng trên thị trường Việt Nam

FiinGroup: Áp lực biên lợi nhuận khiến các ngân hàng khó giảm lãi suất ngay trong ngắn hạn

07:01, 12/05/2026

FiinGroup: Áp lực biên lợi nhuận khiến các ngân hàng khó giảm lãi suất ngay trong ngắn hạn

Từ khóa:

cổ phiếu DRI cuộc xung đột Trung Đông giá dầu toàn cầu lạm phát và lãi suất ngân hàng nhà nước SGI Capital tác động kinh tế toàn cầu tình hình kinh tế Việt Nam Triển vọng thị trường chứng khoán Warren Buffett

Đọc thêm

Dòng tiền mạnh lên, thị trường phân hóa

Dòng tiền mạnh lên, thị trường phân hóa

Thanh khoản khớp lệnh hai sàn chiều nay tăng 67% so với buổi sáng, trong đó HoSE tăng gần 69% lên mức cao nhất 7 tuần. Độ rộng cho thấy cổ phiếu có sự phục hồi khá tốt, mặc dù ảnh hưởng của trụ khiến VN-Index không thể vượt qua tham chiếu.

SSIAM - CCIX và Daiwa ký kết hợp tác, mở rộng đầu tư vốn Nhật Bản vào Việt Nam

SSIAM - CCIX và Daiwa ký kết hợp tác, mở rộng đầu tư vốn Nhật Bản vào Việt Nam

SSI, CCI CrossBorder (CCIX) và Daiwa Corporate Investment (DCI) vừa ký kết Thỏa thuận hợp tác nhằm thiết lập khuôn khổ hợp tác chiến lược, hướng tới tạo lập và mở rộng các cơ hội đồng đầu tư và kết nối tài trợ vốn giữa các định chế tài chính Nhật Bản với các doanh nghiệp Việt Nam.

Cổ phiếu dầu khí phục hồi mạnh, GAS kịch trần

Cổ phiếu dầu khí phục hồi mạnh, GAS kịch trần

Sự yếu ớt của nhóm cổ phiếu dẫn dắt tiếp tục gây sức ép lên VN-Index sáng nay dù độ rộng chỉ số không thực sự kém. Mức độ phân hóa và ổn định ở chỉ số tạo điều kiện cho dòng tiền ngắn hạn hoạt động mạnh hơn, đặc biệt nhóm dầu khí đang phục hồi khá ấn tượng.

Tỷ giá đồng yên biến động mạnh trong lúc Bộ trưởng Bessent thăm Nhật Bản

Tỷ giá đồng yên biến động mạnh trong lúc Bộ trưởng Bessent thăm Nhật Bản

Giới chức Nhật Bản vốn tin rằng một sự ủng hộ từ ông Bessent sẽ giúp củng cố tác dụng của việc họ can thiệp vào thị trường tiền tệ, theo đó cản lại áp lực mất giá đồng yên...

Mở tài khoản chứng khoán qua VNeID: Tiện ích hiện đại cho nhà đầu tư

Mở tài khoản chứng khoán qua VNeID: Tiện ích hiện đại cho nhà đầu tư

Hiện nay, bên cạnh các giao dịch hành chính và ngân hàng, người dân đã có thể thực hiện mở tài khoản chứng khoán trực tiếp thông qua ứng dụng VNeID của Bộ Công an. Đây là bước tiến mới trong việc tận dụng dữ liệu dân cư quốc gia để đơn giản hóa thủ tục tài chính cho công dân.

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
15 nền tảng mạng xã hội có nhiều người dùng nhất thế giới, Meta có 3 đại diện

Thế giới

15 nền tảng mạng xã hội có nhiều người dùng nhất thế giới, Meta có 3 đại diện

Dự trữ dầu của Trung Quốc lớn hơn tổng dự trữ của Mỹ, Nhật Bản và nhiều nước lớn

Thế giới

Dự trữ dầu của Trung Quốc lớn hơn tổng dự trữ của Mỹ, Nhật Bản và nhiều nước lớn

Tiềm năng từ điện hạt nhân quy mô nhỏ

Video

Tiềm năng từ điện hạt nhân quy mô nhỏ

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

UOB: Kênh vốn xuyên biên giới là nguồn lực quan trọng cho tăng trưởng

Đầu tư

2

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Chuyển mạnh tư duy thu hút FDI từ đại trà sang chọn lọc

Kinh tế xanh

3

Xây dựng đô thị xanh từ bài toán quản lý rác thải

Bất động sản

4

Cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức sẽ được áp dụng giá dịch vụ như cơ sở chính

Dân sinh

5

Luật Công chứng (sửa đổi): Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp

Dân sinh

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy