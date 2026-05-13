Ngại rủi ro, quỹ SGI Capital duy trì tiền mặt cao hơn 70%

Cập nhật về triển vọng thị trường thế giới và trong nước mới đây, SGI Capital cho rằng: Môi trường lạm phát tăng, lãi suất nhích tăng, định giá không còn rẻ và tính đầu cơ cao hứa hẹn một giai đoạn biến động mạnh và rủi ro tăng lên cho các thị trường chứng khoán toàn cầu.

Điểm nhấn chính là cuộc xung đột tại Trung Đông dù không leo thang quân sự nhưng vẫn khiến tự do hàng hải bế tắc. Kết quả là giá dầu tiếp tục tăng do sự thiếu hụt cung đang làm vơi đi các kho dự trữ chiến lược trên toàn cầu.

Nghiên cứu của Goldman Sachs cho rằng, mỗi tháng ách tắc vận tải sẽ khiến giá dầu tăng thêm 15 USD/thùng. JP Morgan cũng đánh giá tốc độ tụt giảm hiện tại sẽ khiến dự trữ xăng dầu toàn cầu tiến về vùng nguy hiểm từ tháng 6 khiến nguồn cung có thể đứt gẫy cục bộ và đẩy giá tăng vọt. Diễn tiến nguồn cung những tuần cuối tháng 5 sẽ rất quan trọng với xu hướng giá dầu sau khi duy trì vùng 90-110USD/thùng đã hơn 2 tháng qua.

Tuy vậy, lịch sử ngành dầu mỏ cũng lưu truyền một chân lý luôn đúng trong dài hạn: “phương thuốc điều trị giá dầu cao chính là giá dầu cao”. Do giá tăng mạnh, sự suy giảm nhu cầu đang bắt đầu tăng theo gia tốc: giảm 2,8 triệu thùng/ngày trong tháng 3; giảm 4,3 triệu thùng/ngày trong tháng 4 và 5,5 triệu thùng/ngày trong tháng 5.

Về phía cung, quyết định của UAE rời OPEC cho thấy nước này có thể chuẩn bị cho việc cung mạnh dầu mỏ ngay khi eo biển được thông thương. Mỹ, Venezuela… và nhiều quốc gia xuất khẩu dầu mỏ cũng đang đẩy mạnh khai thác và xuất khẩu khi biên lợi nhuận tăng lên vùng cao lịch sử.

Giá dầu cao trên 100 USD/thùng như hiện tại là đủ để bắt đầu tác động mạnh lên cả cung và cầu. Những ngành thâm dụng dầu như đang phải chịu thiệt hại nghiêm trọng trong khi các ngành liên quan tới năng lượng thay thế lại đang chứng kiến nhu cầu tăng vọt. Để có thể chờ đợi giá dầu cân bằng và giảm trở lại trong tương lai, các thành phần tham gia trên thị trường đang phải đi qua giai đoạn thanh lọc và tự điều chỉnh với không ít tổn thất và khó khăn trước mắt.

Một trong những tác động rõ nét nhất của giá dầu tăng là lạm phát đang tăng mạnh trở lại trên toàn cầu. Lạm phát Mỹ đã tăng vọt lên 3,2% và khả năng FED hạ lãi suất trong 2026 gần như không còn.

Thậm chí, thị trường đang tin rằng ECB, UK, Canada, Úc, và nhiều quốc gia trong G10 sẽ nâng lãi suất từ tháng 6 để kiềm chế lạm phát. Mặt bằng lãi suất có xu hướng nhích tăng trên toàn cầu và thị trường trái phiếu đang thể hiện rõ nhất điều đó.

Tháng 6 cũng là thời điểm FED có Chủ tịch mới, Kevin Warsh, người muốn giảm quy mô tài sản FED đang nắm giữ nhằm tập trung vào kiểm soát lạm phát và kỳ vọng lạm phát để đưa lãi suất giảm bền vững trong dài hạn. FED sẽ ưu tiên sử dụng công cụ lãi suất thay cho QE để hướng tới lợi ích của nền kinh tế thực và số đông người lao động chứ không chỉ 50% dân số sở hữu tài sản tài chính.

Thị trường chứng khoán Mỹ và toàn cầu có một tháng 4 tích cực khi số liệu việc làm ổn định và một số công ty công nghệ đầu đàn ra báo cáo vượt trội nhờ A.I và công bố mua lại cổ phiếu quỹ. Hiện tại, Wall Streets kỳ vọng các quý còn lại của năm tiếp tục tăng trưởng khoảng 20% và điều này khiến thị trường chứng khoán Mỹ duy trì vùng định giá đắt đỏ bất chấp mặt bằng lãi suất sẽ neo cao kéo dài.

Tuy vậy, sự phân hóa trong lòng nước Mỹ tiếp tục diễn ra mạnh mẽ. Nhóm thu nhập thấp và doanh nghiệp nhỏ tiếp tục bị ảnh hưởng tiêu cực bởi lãi suất cao khi nợ xấu mua nhà, ô tô, thẻ tín dụng tiếp tục tăng trong khi tài sản tài chính tiếp tục tăng giá và đạt tỷ lệ kỷ lục lịch sử 6,7 lần GDP.

Điều tương tự cũng đang diễn ra ở một số thị trường chứng khoán có mức tăng mạnh trong tháng qua khi phần lớn đà tăng được đóng góp bởi số ít những cổ phiếu lớn nhất và thiếu vắng độ rộng và sự gia tăng của thanh khoản.

Sự phục hồi mạnh của các thị trường chứng khoán sau cú sốc xung đột và giá dầu đã kích thích mạnh mẽ tâm lý đầu cơ của nhà đầu tư cá nhân thể hiện qua mức độ sử dụng kỷ lục các công cụ đòn bẩy tài chính và phái sinh.

Các thị trường tài sản biến động rất mạnh với tính chất đầu cơ ngắn hạn cũng khiến nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett thốt lên trong bài trả lời phỏng vấn gần đây rằng ông chưa bao giờ chứng kiến thị trường chứng khoán có tính chất cờ bạc cao như thời điểm hiện tại. Môi trường lạm phát tăng, lãi suất nhích tăng, định giá không còn rẻ và tính đầu cơ cao hứa hẹn một giai đoạn biến động mạnh và rủi ro tăng lên cho các thị trường chứng khoán toàn cầu.

Ở trong nước, thị trường đang đứng trước một giai đoạn với nhiều rủi ro vĩ mô tăng lên cả trong và ngoài nước: từ lạm phát bắt đầu tăng mạnh, Ngân hàng Nhà nước (SBV) chủ động siết lại hoạt động cho vay và huy động vốn của hệ thống ngân hàng theo dự thảo thông tư mới, tới rủi ro bị áp một mức thuế mới cao hơn từ Mỹ sau những hoạt động điều tra đang tiến hành trong bối cảnh nhập siêu lớn đang quay trở lại gây áp lực lên dự trữ ngoại hối và ổn định tỷ giá.

Ngoài ra, thị trường bất động sản đang giao dịch chậm lại trên cả nước dưới sức ép lãi suất trong khi nguồn cung bước vào giai đoạn tăng kỷ lục càng khiến cho tốc độ luân chuyển vốn trong nền kinh tế chậm lại, quay lại ảnh hưởng tiêu cực lên thanh khoản và lãi suất.

SGI Capital tiếp tục giữ tỷ trọng tiền mặt cao lên 70,49%, còn lại là phân bổ vào danh mục các cổ phiếu gồm DRI, VIP, FMC, BWE, TLG, FPT, ACB, SIP, MWG. Trong tháng 4 hiệu suất của quỹ chỉ đạt 0,15% trong khi VN-Index tăng tới 10,73% chủ yếu do quỹ không nắm các cổ phiếu trụ kéo chỉ số như VIC, VHM.