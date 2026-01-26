Ngân hàng đồng loạt giảm giá mua USD

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Hai, 26/01/2026
Mỹ Văn
26/01/2026, 20:31
Ngày 26/1, tỷ giá USD/VND ghi nhận phiên giảm mạnh nhất kể từ đầu năm. Tại hầu hết ngân hàng, giá mua vào USD giảm sâu hơn nhiều so với giá bán ra, với mức chênh lệch dao động từ 3 đến hơn 6 lần. Đáng chú ý, tại Eximbank, mức giảm ở chiều mua cao gấp hơn 6 lần so với chiều bán…
Ngày 26/1/2026, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm USD/VND ở mức 25.113 đồng, giảm 12 đồng so với phiên liền trước (23/1). Với biên độ dao động +/- 5%, tỷ giá trần và sàn áp dụng hôm nay lần lượt là 26.369 đồng và 23.857 đồng/USD.
Trên thị trường liên ngân hàng, tỷ giá USD/VND giao dịch quanh mức 26.183 VND/USD, giảm 59 đồng, tương đương 0,22% so với ngày trước đó và giảm tổng cộng 0,43% kể từ đầu năm.
Trong khi đó, chỉ số DXY (thước đo sức mạnh của đồng USD so với rổ tiền tệ chính) ghi nhận mức 97,12 điểm, giảm 0,5% trong ngày và giảm 1,23% từ đầu năm 2026.
Tỷ giá USD niêm yết tại các ngân hàng thương mại trong ngày 26/1 ghi nhận xu hướng giảm đồng loạt, đặc biệt ở chiều mua vào, với mức điều chỉnh mạnh hơn đáng kể so với chiều bán ra. Mức giảm ở chiều mua dao động từ 14 đến 80 đồng, trong khi chiều bán chỉ giảm nhẹ 13–21 đồng, tùy từng ngân hàng.
Cụ thể, Vietcombank niêm yết tỷ giá mua – bán ở mức 25.978 – 26.368 VND/USD, giảm lần lượt 53 đồng và 13 đồng so với cuối ngày 23/1.
Techcombank điều chỉnh sâu hơn ở chiều mua, với tỷ giá 25.976 – 26.368 VND/USD, tương ứng giảm 71 đồng ở chiều mua và 13 đồng ở chiều bán.
VietinBank áp dụng mức 25.980 – 26.360 VND/USD, ghi nhận mức giảm 63 đồng và 21 đồng tương ứng ở hai chiều.
Eximbank là ngân hàng có mức điều chỉnh mạnh nhất ở chiều mua, giảm tới 80 đồng, đưa tỷ giá về 25.980 – 26.368 VND/USD, trong khi chiều bán chỉ giảm 13 đồng.
Maritime Bank giữ mức chênh lệch điều chỉnh thấp nhất trong nhóm, với tỷ giá 26.020 – 26.368 VND/USD, giảm nhẹ 14 đồng ở chiều mua và 13 đồng ở chiều bán.
Như vậy, giá bán USD tại các ngân hàng thương mại trong ngày 26/1/2026 nhìn chung vẫn áp sát mức trần theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.
Chênh lệch giá mua – bán USD tại các ngân hàng thương mại phổ biến ở mức 380 - 392 đồng. Biên độ rộng phản ánh sự thận trọng của ngân hàng trong giai đoạn USD biến động, khi cả thế giới đang ngóng chờ quyết định của Fed về lãi suất.
Trên thị trường tự do, giá USD cũng hạ 50 đồng, giao dịch quanh mức 26.600 – 26.650 VND/USD trong phiên 26/1. Trong tuần trước, tỷ giá tự do đã tăng 400 đồng ở cả hai chiều mua và bán.
Tính từ đầu năm 2026 đến nay, tỷ giá USD/VND tại các ngân hàng thương mại giảm nhẹ 0,26% chiều mua vào và 0,03% chiều bán ra.
Trong khi đó, tỷ giá tự do giảm 0,56% ở chiều mua vào và 0,63% chiều bán ra.
Tỷ giá USD trên thị trường tự do đang cao hơn thị trường chính thức khoảng 417–467 VND/USD. Đây là mức chênh lệch khá lớn, cho thấy khả năng có lực mua USD từ thị trường không chính thức do bị ảnh hưởng bởi giá vàng và giá bạc.
Theo dữ liệu cán cân thanh toán quý 3/2025 mà Ngân hàng Nhà nước công bố, Trong quý 3/2025, khoản mục “Lỗi và sai sót” ghi nhận mức âm 10,168 tỷ USD, cao nhất trong vòng hơn một năm trở lại đây.
Diễn biến trên trùng thời điểm với những biến động bất thường trên thị trường ngoại hối và vàng. Tỷ giá USD tự do có lúc tăng gần 10% so với đầu năm 2025, trong khi giá vàng trong nước cũng tăng nhanh, vượt xa mức tăng của vàng thế giới. Cùng thời điểm, cơ quan chức năng ghi nhận nhiều vụ việc liên quan đến buôn lậu vàng qua biên giới, cơ quan hải quan cho biết tình hình buôn lậu vàng diễn biến phức tạp.
Như vậy, nếu tình trạng buôn lậu vàng và bạc không được kiểm soát hiệu quả, tỷ giá USD/VND vẫn có thể chịu áp lực tăng, bất chấp việc đồng USD đang suy yếu trên thị trường quốc tế (thể hiện qua chỉ số DXY giảm).
Khi nhu cầu ngoại tệ phục vụ giao dịch không chính thức gia tăng, đặc biệt từ hoạt động nhập lậu vàng và bạc, tỷ giá tự do có xu hướng bị đẩy lên cao, tạo khoảng cách lớn với tỷ giá chính thức và gây khó khăn cho công tác điều hành tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước.
