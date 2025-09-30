Ngân hàng Nhà nước bơm ròng 51.655 tỷ đồng, lãi suất VND liên ngân hàng giảm mạnh

Trước áp lực tăng nhanh của lãi suất VND liên ngân hàng trong các ngày 24 và 25/9, Ngân hàng Nhà nước đã triển khai bốn phiên bơm ròng liên tiếp từ ngày 24 đến 29/9/2025 thông qua kênh thị trường mở (OMO), với tổng quy mô đạt 51.655,69 tỷ đồng.

Động thái này đã góp phần hạ nhiệt mặt bằng lãi suất trên thị trường liên ngân hàng vào cuối tháng, đặc biệt tại kỳ hạn qua đêm, với mức giảm 0,89 điểm phần trăm (đpt), xuống còn 3,73%/năm…

Tỷ giá trung tâm USD/VND do Ngân hàng Nhà nước công bố ngày 30/9/2025 giảm 5 đồng so với phiên liền trước, từ 25.192 xuống 25.187 VND/USD. Theo biên độ +/- 5%, tỷ giá trần là 26.446 VND/USD, tỷ giá sàn là 23.928 VND/USD.

Tại Cục Quản lý Ngoại hối, tỷ giá mua vào giảm từ 23.983 xuống 23.978, tỷ giá bán ra giảm từ 26.401 xuống 26.396 (cùng giảm 5 đồng).

Tại các ngân hàng thương mại, tỷ giá mua vào giảm từ 26.181 xuống 26.176, bán ra từ 26.451 xuống 26.446, và tỷ giá chuyển khoản từ 26.211 xuống 26.206.

Ngày 30/9, tỷ giá tự do giữ nguyên mức 26.520 – 26.620 VND/USD (mua, bán), sau khi đã tăng 30 đồng ở cả hai chiều trong phiên 29/9.

Hôm qua (29/9), tỷ giá liên ngân hàng chốt phiên đạt 26.427 VND/USD, tăng 18 đồng so với cuối tuần trước (26/9). Trong khi đó, trên thị trường tự do, tỷ giá tăng 30 đồng ở cả hai chiều; giá mua vào và bán ra lần lượt đạt 26.520 VND/USD và 26.620 VND/USD.

Ngày 29/9, lãi suất chào bình quân liên ngân hàng VND giảm mạnh 0,09 – 0,63 đpt ở tất cả các kỳ hạn từ 1 tháng trở xuống so với phiên cuối tuần trước, cụ thể: qua đêm 3,73%/năm; 1 tuần 5,25%/năm; 2 tuần 5,33% và 1 tháng 5,47%. Lãi suất chào bình quân liên ngân hàng USD đi ngang ở các kỳ hạn qua đêm và 2 tuần trong khi giảm 0,01 đpt ở các kỳ hạn 1 tuần và 1 tháng, giao dịch tại: qua đêm 4,09/năm; 1 tuần 4,12%/năm; 2 tuần 4,18%, 1 tháng 4,21%.

Từ ngày 24 đến 29/9/2025, Ngân hàng Nhà nước đã thực hiện bốn phiên bơm ròng liên tiếp qua kênh OMO với tổng khối lượng 51.655,69 tỷ đồng, gồm 12.280,19 tỷ đồng ngày 24/9, 24.920,57 tỷ đồng ngày 25/9, 10.284,73 tỷ đồng ngày 26/9 và 4.170,20 tỷ đồng ngày 29/9. Động thái này giúp mặt bằng lãi suất VND liên ngân hàng hạ nhiệt so với mức đỉnh trong tháng được thiết lập ngày 25/9; trong đó lãi suất qua đêm giảm 0,89 đpt, xuống còn 3,73%/năm; các kỳ hạn 1 tuần, 2 tuần và 1 tháng cũng giảm lần lượt 0,52; 0,45 và 0,1 đpt.

Ngày 29/9, trên kênh cầm cố, Ngân hàng Nhà nước chào thầu tổng cộng 14.000 tỷ đồng trên kênh cầm cố ở 4 kỳ hạn (7, 14, 28 và 91 ngày), với lãi suất thống nhất 4%/năm. Có 4.000 tỷ đồng trúng thầu ở kỳ hạn 7 ngày, 3.000 tỷ đồng ở kỳ hạn 14 ngày, 6.000 tỷ đồng ở kỳ hạn 28 ngày và 998,54 tỷ đồng kỳ hạn 91 ngày. Có 9.828,34 tỷ đồng đáo hạn. Ngân hàng Nhà nước không chào thầu tín phiếu. Như vậy, hôm qua Ngân hàng Nhà nước bơm ròng 4.170,20 tỷ đồng ra thị trường qua nghiệp vụ thị trường mở; có 173.002,55 tỷ đồng lưu hành ở kênh cầm cố.

Diễn biến bơm/hút ròng trên thị trường mở từ đầu năm đến 25/9/2025 (Nguồn: WiGroup)

Ngân hàng Nhà nước cho biết tính đến ngày 10/9, lãi suất huy động bình quân của các ngân hàng thương mại kỳ hạn từ 1 đến dưới 6 tháng từ 3,3-4,1%/năm; kỳ hạn từ 6 đến 12 tháng là 4,6-5,5%/năm và kỳ hạn từ trên 12 đến 24 tháng là 4,9-6,1%/năm. Lãi suất cao nhất được ghi nhận ở kỳ hạn trên 24 tháng, với 6,8-7,3%/năm. Tính đến ngày 10/9, lãi suất cho vay bình quân đối với các giao dịch mới của các ngân hàng thương mại ở mức 6,52%/năm, giảm 0,41 điểm phần trăm so với cuối năm 2024.