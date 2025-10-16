Ngân hàng Nhà nước bơm ròng gấp đôi khi lãi suất qua đêm tiệm cận 6%/năm

Tỷ giá trung tâm tiếp tục được điều chỉnh giảm trong ngày 16/10, trong khi giá USD trên thị trường tự do bật tăng mạnh, nới rộng khoảng cách so với các mức niêm yết chính thức. Trên thị trường liên ngân hàng, lãi suất VND tăng vọt, với các kỳ hạn dưới một tháng tiệm cận mức 6%/năm. Cùng ngày, Ngân hàng Nhà nước nâng quy mô bơm ròng lên gấp đôi so với phiên liền trước….

Ngày 16/10/2025, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố giảm 5 đồng so với phiên trước, xuống mức 25.109 VND/USD. Theo đó, tỷ giá trần và tỷ giá sàn cũng điều chỉnh tương ứng về 26.364 đồng và 23.853 đồng mỗi USD.

Giá USD mua vào và bán ra tại Cục Quản lý ngoại hối lần lượt giảm 5 đồng, xuống còn 23.904 và 26.314 VND/USD.

Trên thị trường liên ngân hàng, tỷ giá giao dịch ổn định quanh mốc 26.338 VND/USD, đi ngang so với hôm qua.

Tỷ giá niêm yết tại các ngân hàng thương mại cũng ghi nhận xu hướng giảm nhẹ trong ngày 16/10. Giá mua vào phổ biến quanh mức 26.120–26.180 đồng, thấp hơn 5–10 đồng so với phiên trước, trong khi giá bán ra dao động quanh mức 26.364 đồng, giảm đồng loạt 5 đồng tại nhiều ngân hàng lớn như BIDV, ACB, Eximbank và HSBC.

Ngày 16/10, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục bơm ròng mạnh thông qua kênh OMO, với khối lượng trúng thầu 20.000 tỷ đồng, lãi suất cố định 4%/năm. Có 26 tổ chức tín dụng tham gia và đều trúng thầu. Tổng lượng OMO đáo hạn trong ngày đạt 7.478,62 tỷ đồng, đưa quy mô bơm ròng lên 12.521,38 tỷ đồng – gần gấp đôi so với mức 6.296,53 tỷ của ngày 15/10.

Tuy nhiên, tỷ giá trên thị trường tự do tiếp tục tăng mạnh tới 94 đồng ở cả chiều mua và bán, giao dịch tại 27.094 - 27.194 VND/USD.

Cùng ngày, lãi suất liên ngân hàng VND tăng mạnh so với phiên hôm qua ở hầu hết các kỳ hạn ngắn.

Cụ thể, lãi suất qua đêm tăng 82 điểm cơ bản lên 5,86%/năm, kỳ hạn 1 tuần tăng 70 điểm lên 5,88%/năm và kỳ hạn 2 tuần tăng 52 điểm lên 5,76%/năm. Các kỳ hạn từ 1 tháng trở lên tăng nhẹ hoặc gần như đi ngang, ngoại trừ kỳ hạn 3 tháng và 6 tháng giảm nhẹ lần lượt 2 và 6 điểm cơ bản.

Trong khi đó, lãi suất liên ngân hàng USD biến động rất hẹp, với mức tăng dao động từ 2–7 điểm cơ bản so với phiên liền trước. Lãi suất USD qua đêm tăng nhẹ 3 điểm lên 4,12%/năm, kỳ hạn 1 tuần tăng 5 điểm lên 4,16%, trong khi các kỳ hạn dài duy trì quanh mức 4,3–4,4%/năm.

Lãi suất liên ngân hàng ngày 16/10/2025 (VnEconomy cập nhật từ các bản tin thị trường)

Ngày 16/10, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục bơm thanh khoản vào hệ thống thông qua nghiệp vụ mua giấy tờ có giá có kỳ hạn (reverse repo) trên kênh thị trường mở (OMO), với tổng khối lượng trúng thầu đạt 20.000 tỷ đồng.

Lãi suất trúng thầu được giữ cố định ở mức 4%/năm cho tất cả các kỳ hạn 7, 14, 28 và 91 ngày. Có 26 tổ chức tín dụng tham gia và đều trúng thầu, phản ánh nhu cầu vay vốn ngắn hạn trên thị trường liên ngân hàng tiếp tục ở mức cao.

So với phiên liền trước (15/10), Ngân hàng Nhà nước đã tăng khối lượng phát hành thêm 7.000 tỷ đồng (từ 13.000 tỷ lên 20.000 tỷ đồng). Trong ngày, khối lượng OMO đáo hạn đạt 7.478,62 tỷ đồng, đưa quy mô bơm ròng lên 12.521,38 tỷ đồng; gần gấp đôi mức 6.296,53 tỷ đồng của ngày 15/10. Khối lượng OMO đang lưu hành tiếp tục tăng, đạt 145.528,55 tỷ đồng tại ngày 16/10.

Diễn biến này phản ánh định hướng điều hành linh hoạt của Ngân hàng Nhà nước, hỗ trợ thanh khoản hệ thống trong khi vẫn duy trì mặt bằng lãi suất ổn định.