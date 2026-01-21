Thứ Năm, 22/01/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thị trường

Ngành Công thương chuyển từ “quản lý” sang “kiến tạo” để bứt phá

Nguyệt Hà

21/01/2026, 23:14

Với quyết tâm chuyển đổi tư duy từ "quản lý" sang "kiến tạo", Bộ Công Thương cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp, chủ động khơi thông nguồn lực, biến thách thức từ xu hướng xanh hóa, số hóa thành cơ hội bứt phá…

Quyền Bộ trưởng Bộ Công thương nhấn mạnh cam kết của ngành: "Chuyển đổi tư duy từ 'quản lý' sang 'kiến tạo', đồng hành cùng doanh nghiệp.
Quyền Bộ trưởng Bộ Công thương nhấn mạnh cam kết của ngành: "Chuyển đổi tư duy từ 'quản lý' sang 'kiến tạo', đồng hành cùng doanh nghiệp.

Phát biểu tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng đã phác thảo bức tranh toàn cảnh về thành tựu nhiệm kỳ 2021-2025 và định hướng phát triển công nghiệp, thương mại Việt Nam trong giai đoạn mới: "Tự chủ, kết nối, hiện đại hóa, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và hội nhập hiệu quả vào chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng toàn cầu".

5 THÀNH TỰU NỔI BẬT

Nhìn lại nhiệm kỳ 2021-2025, Quyền Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng nhận định với năm thành tựu nổi bật năm 2025 ngành Công Thương Việt Nam đã có những đóng góp tích cực với vai trò trụ cột chiến lược, là một trong những động lực chính thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội đất nước, qua đó đã khẳng định vị thế của ngành Công Thương trong cơ cấu kinh tế quốc gia.

Thứ nhất, sản xuất công nghiệp phục hồi rõ nét với mức tăng trưởng bình quân 6,1%/năm. Đặc biệt, công nghiệp chế biến, chế tạo - hạt nhân của nền công nghiệp hiện đại - đạt tốc độ tăng 6,9%/năm, tạo động lực dẫn dắt tăng trưởng và thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đáng chú ý, tỉ lệ nội địa hóa đã được cải thiện; một số ngành công nghiệp mũi nhọn đã hội nhập thành công, khẳng định vị trí trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Thứ hai, lĩnh vực năng lượng phát triển mạnh mẽ, vươn lên đứng đầu khu vực Đông Nam Á về quy mô hệ thống điện. An ninh năng lượng quốc gia được bảo đảm, cơ bản đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân. Đây là nền tảng quan trọng để Việt Nam duy trì đà tăng trưởng bền vững.

Thứ ba, xuất nhập khẩu luôn là điểm sáng với tốc độ tăng trưởng bình quân ấn tượng 10,9%/năm. Thặng dư thương mại liên tục duy trì ở mức cao, góp phần bổ sung dự trữ ngoại hối, ổn định các chỉ số kinh tế vĩ mô. Việt Nam đã trở thành đối tác thương mại đáng tin cậy của nhiều quốc gia và khu vực trên thế giới.

Thứ tư, thị trường trong nước phát triển tích cực với tốc độ tăng trưởng bình quân 7,7%/năm, đóng vai trò "bệ đỡ" giúp nền kinh tế đứng vững và phục hồi nhanh trước các cú sốc bên ngoài. Đặc biệt, thương mại điện tử bùng nổ với tốc độ tăng trưởng bình quân trên 20%/năm, tạo động lực phát triển kinh tế số và dẫn dắt chuyển đổi số trong doanh nghiệp.

Thứ năm, hội nhập kinh tế quốc tế được triển khai đồng bộ và hiệu quả. Việt Nam đã tiếp cận thị trường xuất khẩu ưu đãi thông qua 17 Hiệp định thương mại tự do (FTA), góp phần đẩy mạnh xuất khẩu, thu hút đầu tư nước ngoài, nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy quá trình tái cơ cấu nền kinh tế theo hướng hiện đại.

Bên cạnh những thành tựu, ông Lê Mạnh Hùng cũng thẳng thắn chỉ ra những khó khăn, tồn tại ngành Công thương cần khắc phục.

Về công nghiệp, mức độ tự chủ công nghệ, giá trị gia tăng, năng suất lao động còn thấp. Việc phát triển các ngành công nghiệp nền tảng, công nghệ nguồn còn hạn chế. Đặc biệt, chuyển đổi sang sản xuất "xanh", "thông minh" còn chậm so với xu thế toàn cầu. Đây là rào cản lớn khi các tập đoàn đa quốc gia ngày càng áp dụng nghiêm ngặt các tiêu chuẩn ESG trong lựa chọn đối tác.

Về năng lượng, hạ tầng chưa theo kịp tốc độ phát triển nguồn năng lượng tái tạo. Cơ cấu nguồn điện giữa các vùng miền còn mất cân đối, chậm phát triển nguồn điện nền. Điều này dẫn đến tình trạng thừa thiếu cục bộ, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh.

Về xuất khẩu, hoạt động chưa đa dạng, giá trị gia tăng thấp, phụ thuộc nhiều vào nguyên liệu nhập khẩu và khu vực FDI. Khi chuỗi cung ứng toàn cầu biến động, sự phụ thuộc này trở thành điểm yếu lớn.

Về hạ tầng thương mại, logistics chưa đồng bộ, chi phí cao, làm giảm sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Quyền Bộ trưởng thẳng thắn thừa nhận: Những tồn tại này xuất phát từ cả nguyên nhân khách quan và chủ quan, từ tình hình thế giới lẫn yếu tố trong nước. Việc giải quyết triệt để các vấn đề này sẽ quyết định khả năng bứt phá của ngành Công Thương trong giai đoạn tới.

CHUYỂN ĐỔI KÉP LÀ ĐỘT PHÁ CHIẾN LƯỢC

Trong bối cảnh đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế sâu rộng, Đảng bộ Bộ Công Thương đã xác định rõ hai nhiệm vụ trọng tâm và năm giải pháp chiến lược để bứt phá trong nhiệm kỳ tới.

Với những định hướng rõ ràng, quyết tâm cao và giải pháp đồng bộ, ngành Công Thương hứa hẹn sẽ tiếp tục là trụ cột chiến lược, động lực chính của nền kinh tế trong kỷ nguyên mới.
Với những định hướng rõ ràng, quyết tâm cao và giải pháp đồng bộ, ngành Công Thương hứa hẹn sẽ tiếp tục là trụ cột chiến lược, động lực chính của nền kinh tế trong kỷ nguyên mới.

Nhiệm vụ thứ nhất: Hoàn thiện thể chế, chính sách. Bộ Công Thương cam kết thể chế hóa các chủ trương của Đảng về phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa thành chính sách đồng bộ, khả thi và tổ chức thực hiện hiệu quả.

Đặc biệt, Bộ xác định đẩy mạnh "chuyển đổi kép" - kết hợp chuyển đổi xanh gắn với bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và chuyển đổi số - như một đột phá chiến lược. Mục tiêu là tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, tháo gỡ điểm nghẽn, huy động nguồn lực; phát huy các động lực tăng trưởng truyền thống và tạo động lực tăng trưởng mới.

Nhiệm vụ thứ hai: Cơ cấu lại công nghiệp, thương mại gắn với khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Bộ Công Thương quyết tâm đổi mới tư duy, đẩy mạnh cơ cấu lại ngành công nghiệp, thương mại theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh, với mục tiêu tăng tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo lên 28-30% GDP.

Để đạt được mục tiêu này, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh phải trở thành động lực chính. Bộ ưu tiên làm chủ các ngành công nghiệp mới nổi, xây dựng một số doanh nghiệp lớn trong nước có khả năng dẫn dắt các lĩnh vực trọng yếu, có lợi thế cạnh tranh, làm hạt nhân thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Đồng thời, phát triển đồng bộ, hiện đại hạ tầng năng lượng, công nghiệp, thương mại và các trung tâm logistics theo hướng xanh, thông minh.

Để hiện thực hóa hai nhiệm vụ trọng tâm, thay mặt Đảng bộ Bộ Công Thương, Quyền Bộ trưởng đề xuất năm giải pháp chiến lược.

Một là, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thiện và đề xuất nâng tầm các chủ trương lớn về phát triển công nghiệp, thương mại quốc gia theo định hướng tự chủ, hiện đại, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số; xác định công nghiệp chế biến, chế tạo và năng lượng là nền tảng vật chất quan trọng của nền kinh tế độc lập, tự chủ.

Hai là, đổi mới mạnh mẽ tư duy xây dựng và thực thi pháp luật theo hướng kiến tạo phát triển. Thực hiện các cơ chế thí điểm có kiểm soát nhằm kịp thời tháo gỡ các điểm nghẽn, giải phóng nguồn lực; trên cơ sở đó tổng kết, nhân rộng mô hình phù hợp.

Ba là, tập trung nguồn lực Nhà nước và huy động nguồn lực xã hội để phát triển đồng bộ, hiện đại hạ tầng năng lượng, công nghiệp, logistics và thương mại; tạo điều kiện khu vực tư nhân tham gia đầu tư, vận hành một số khâu hạ tầng then chốt, trên cơ sở bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống và lợi ích quốc gia.

Bốn là, kiên định chủ trương nâng cao năng lực của doanh nghiệp trong nước bằng các giải pháp đồng bộ; coi đây là yêu cầu chiến lược để củng cố năng lực tự chủ của nền kinh tế.

Năm là, đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế theo hướng chủ động, thực chất, hiệu quả; gắn hội nhập kinh tế quốc tế với nâng cao năng lực tự chủ của nền kinh tế, đồng thời chú trọng tính bền vững của tăng trưởng.

Đặc biệt, Lãnh đạo Bộ nhấn mạnh cam kết của ngành Công Thương: "Chuyển đổi tư duy từ 'quản lý' sang 'kiến tạo', đồng hành cùng doanh nghiệp, chủ động khơi thông nguồn lực, biến thách thức từ xu hướng xanh hóa, số hóa thành cơ hội bứt phá, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước".

Bộ Công Thương “thúc” tiến độ các dự án điện trong quy hoạch, gắn trách nhiệm chủ đầu tư

13:54, 08/01/2026

Bộ Công Thương “thúc” tiến độ các dự án điện trong quy hoạch, gắn trách nhiệm chủ đầu tư

Thủ tướng: Ngành Công Thương phải đạt tăng trưởng 2 con số và thực hiện “6 tiên phong”

20:00, 20/12/2025

Thủ tướng: Ngành Công Thương phải đạt tăng trưởng 2 con số và thực hiện “6 tiên phong”

Cắt giảm, bãi bỏ hàng loạt thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh trong 11 lĩnh vực Công thương

06:45, 12/12/2025

Cắt giảm, bãi bỏ hàng loạt thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh trong 11 lĩnh vực Công thương

Từ khóa:

chuyển đổi xanh công nghiệp chế biến năng lượng tái tạo ngành Công Thương Việt Nam Quyền Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng thương mại điện tử xuất nhập khẩu

Đọc thêm

Ngành thuỷ sản năm 2026: Phát triển xanh, minh bạch và có trách nhiệm

Ngành thuỷ sản năm 2026: Phát triển xanh, minh bạch và có trách nhiệm

Ngành thủy sản Việt Nam bước vào năm 2026 với tâm thế chủ động thích ứng và phát triển bền vững, sau một giai đoạn tái cơ cấu mạnh mẽ từ sản xuất đến thị trường. Trọng tâm không chỉ là tăng trưởng kim ngạch, mà còn là phát triển xanh, minh bạch, có trách nhiệm với môi trường, nguồn lợi và cộng đồng ngư dân...

Giá xăng giảm, dầu tăng do biến động của thị trường thế giới

Giá xăng giảm, dầu tăng do biến động của thị trường thế giới

Theo diễn biến của thị trường thế giới, giá xăng dầu trong nước kỳ điều hành ngày 22/1 có sự tăng giảm trái chiều. Trong khi giá xăng E5RON92 và RON95-III giảm nhẹ lần lượt 93 đồng/lít và 81 đồng/lít, thì các mặt hàng dầu lại đồng loạt tăng mạnh, cao nhất là dầu mazut tăng 471 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành…

Nông dân Tây Nguyên thoát nghèo bền vững nhờ công nghệ và chuyển đổi số

Nông dân Tây Nguyên thoát nghèo bền vững nhờ công nghệ và chuyển đổi số

Ứng dụng khoa học công nghệ, số hóa quy trình sản xuất và mở rộng tiêu thụ trên nền tảng số đang giúp nông dân vùng sâu, vùng xa Tây Nguyên giảm chi phí, nâng cao năng suất, tăng thu nhập và cải thiện đời sống theo hướng bền vững...

Luật Dầu khí (sửa đổi): Bộ Công thương đề xuất 5 nhóm chính sách lớn

Luật Dầu khí (sửa đổi): Bộ Công thương đề xuất 5 nhóm chính sách lớn

Hoạt động dầu khí đã phát sinh một số vướng mắc, bất cập cần được xử lý. Với bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên mới, việc tiếp tục nâng tầm Luật Dầu khí năm 2022 đáp ứng yêu cầu mới là cần thiết...

TP. Hồ Chí Minh lập các Hội đồng thẩm định đề án đóng cửa mỏ khoáng sản

TP. Hồ Chí Minh lập các Hội đồng thẩm định đề án đóng cửa mỏ khoáng sản

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa kiện toàn tổ chức thẩm định đề án đóng cửa mỏ khoáng sản trên địa bàn, với việc thành lập các Hội đồng được chia thành 3 khu vực, làm cơ sở thẩm định và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt việc đóng cửa mỏ theo quy định...

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số để nâng tầm thương hiệu chè Thái Nguyên

Dân sinh

Ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số để nâng tầm thương hiệu chè Thái Nguyên

Thanh Hóa: Đẩy mạnh số hóa, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp

Dân sinh

Thanh Hóa: Đẩy mạnh số hóa, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp

So sánh lợi nhuận của các loại tài sản theo từng giai đoạn

Thế giới

So sánh lợi nhuận của các loại tài sản theo từng giai đoạn

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Nhu cầu “sống sang” đang được định hình từ những giá trị bền vững

Bất động sản

2

VietinBank dành 60.000 tỷ đồng tín dụng để đồng hành phát triển hạ tầng chiến lược

Tài chính

3

VietinBank tiếp tục dẫn đầu dịch vụ ngoại hối tại Việt Nam

Tài chính

4

Dòng tiền ào ạt đổ vào cổ phiếu vừa và nhỏ

Chứng khoán

5

Kinh tế Hàn Quốc bất ngờ giảm tốc

Thế giới

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy