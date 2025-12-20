Thủ tướng: Ngành Công Thương phải đạt tăng trưởng 2 con số và thực hiện “6 tiên phong”

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu ngành Công Thương phải đạt tăng trưởng 2 con số trong năm 2026, Bộ Công Thương phải làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống, đồng thời thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới, thực hiện quyết liệt “6 tiên phong” nhằm tạo sức bật mạnh mẽ, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh…

Chiều ngày 19/12/2025, tại Hà Nội, Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, giai đoạn 2021 - 2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự và phát biểu chỉ đạo.

BỨT PHÁ MẠNH MẼ, NHIỀU KỶ LỤC MỚI ĐƯỢC XÁC LẬP

Báo cáo tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng cho biết năm 2025 mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi là năm cuối thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 – 2025. Đây là giai đoạn mà các năm đầu chịu tác động nặng nề của đại dịch Covid-19 và biến động địa chính trị, trong khi các năm cuối tiếp tục đối mặt với thiên tai, bão lũ nghiêm trọng, đặc biệt là tình trạng “bão chồng bão, lũ chồng lũ” hiếm gặp, gây thiệt hại lớn về người và tài sản.

Tuy nhiên, nhờ sự chỉ đạo quyết liệt, điều hành linh hoạt và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân, kinh tế Việt Nam tiếp tục phục hồi rõ nét. Kinh tế vĩ mô duy trì ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn và an sinh xã hội được bảo đảm. Tăng trưởng GDP năm 2025 ước đạt khoảng 8%, thuộc nhóm rất ít quốc gia đạt mức tăng cao trong khu vực và trên thế giới, được các tổ chức quốc tế đánh giá tích cực.

Thứ trưởng Phan Thị Thắng báo cáo tại hội nghị. Ảnh: MOIT.

Hoạt động xuất nhập khẩu đã ghi nhận sự bứt phá mạnh mẽ. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2025 ước đạt con số kỷ lục 920 tỷ USD, đưa Việt Nam chính thức lọt vào nhóm 15 quốc gia có quy mô thương mại lớn nhất toàn cầu. Cán cân thương mại duy trì xuất siêu liên tục, góp phần quan trọng vào việc ổn định kinh tế vĩ mô và nâng cao vị thế quốc gia trên trường quốc tế.

Sản xuất công nghiệp phục hồi mạnh mẽ, với chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 9,5% trong năm 2025, mức tăng cao nhất kể từ sau đại dịch Covid-19. Trong đó, ngành chế biến, chế tạo tăng trưởng 10,6%, tiếp tục là động lực chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Về hạ tầng năng lượng, đến hết năm 2025, hệ thống điện Việt Nam đã đạt quy mô khoảng 90.000 MW, vươn lên đứng đầu khu vực Đông Nam Á và nằm trong nhóm 20 hệ thống điện lớn nhất thế giới. Các dự án đường dây truyền tải 500 kV, 220 kV trọng điểm được hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo an ninh năng lượng cho sản xuất và sinh hoạt.

Một trong những dấu ấn nổi bật là đột phá trong công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế. Giai đoạn 2021 - 2025, Bộ Công Thương đã chủ trì xây dựng và trình ban hành 6 luật, gồm Luật Dầu khí, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Luật Điện lực, Luật Hóa chất (sửa đổi), Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (sửa đổi), Luật Thương mại điện tử. Bên cạnh đó là 65 nghị định, 216 thông tư và hơn 20 chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, đề án quan trọng, tạo nền tảng pháp lý cho phát triển công nghiệp, thương mại trong trung và dài hạn.

THỰC HIỆN “6 TIÊN PHONG” ĐỂ ĐẠT TĂNG TRƯỞNG 2 CON SỐ

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá năm 2025 và giai đoạn 2021-2025, trong điều kiện khó khăn, thách thức nhiều hơn thời cơ, thuận lợi, nhiều vấn đề chưa có tiền lệ, vượt dự báo, Việt Nam vẫn giữ được ổn định kinh tế vĩ mô, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng được thúc đẩy, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm.

Khái quát lại những thành tựu, kết quả của ngành Công Thương, Thủ tướng nhận định, Ngành Công Thương đã trưởng thành hơn trong 5 năm qua. Theo đó, công nghiệp tăng trưởng có chiều sâu; thương mại được mở rộng và nâng cao; thị trường đa dạng và bền vững; nội bộ đoàn kết, thống nhất cao; tổ chức cán bộ tinh - gọn - mạnh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh:MOIT.

Thủ tướng đã đúc kết 3 bài học kinh nghiệm quý báu từ thực tiễn hoạt động của lĩnh vực Công Thương:

Thứ nhất: Chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, triển khai nghiêm túc các nghị quyết của Đảng, hành động với tinh thần “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ sản phẩm.

Thứ hai: Nắm chắc tình hình, phản ứng nhanh, phù hợp, kịp thời, hiệu quả, xử lý những vấn đề mới, khó, phức tạp nảy sinh trong quá trình phát triển, đánh giá đúng từng đối tác - đối tượng để có chính sách phù hợp.

Thứ ba: Giữ vững bản lĩnh, kiên trì, kiên định trước những khó khăn, thách thức, như những khó khăn, thách thức do xung đột ở nhiều nơi vừa qua, vấn đề thuế quan, thảm họa thiên tai, bão lũ…; không chủ quan trước thuận lợi và không bi quan trước khó khăn.

Bước sang năm 2026, với yêu cầu cao hơn, trong đó có mục tiêu tăng trưởng 2 con số, Thủ tướng nêu rõ, ngành Công Thương phải đạt tăng trưởng 2 con số, Bộ Công Thương phải làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống là xuất khẩu và tiêu dùng (2 trong 3 động lực tăng trưởng, cùng với đầu tư), đồng thời thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới.

Để hiện thực hóa điều này, Thủ tướng đề nghị Bộ, ngành Công Thương thực hiện “6 tiên phong”:

Tiên phong trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Tiên phong phát triển nhanh, bền vững, số hóa, xanh hóa.

Tiên phong đa dạng hóa thị trường, đa dạng hóa sản phẩm và đa dạng hóa chuỗi cung ứng.

Tiên phong trong tuyên chiến với lãng phí, tiêu cực, tham nhũng, tuyên chiến với hàng giả, buôn lậu, gian lận thương mại, xuất xứ hàng hóa.

Tiên phong xây dựng đội ngũ trong sạch, vững mạnh, vừa hồng vừa chuyên.

Tiên phong trong phân cấp, phân quyền (đi đôi với phân bổ nguồn lực, nâng cao năng lực thực thi của cấp dưới và tăng cường kiểm tra, giám sát), cắt giảm thủ tục hành chính, xây dựng cơ sở dữ liệu để quản lý, điều hành dựa trên dữ liệu.

Về đa dạng hóa thị trường, Thủ tướng chỉ đạo cần chú ý các thị trường ngách; nghiên cứu các sản phẩm mà thị trường cần chứ không phải cái mà ta có, các thương vụ Việt Nam ở nước ngoài phải làm tốt việc này.

Theo Thủ tướng, sứ mệnh, trọng trách mà Đảng, Nhà nước, Nhân dân đặt ra cho ngành Công Thương trong thời gian tới là rất nặng nề nhưng cũng rất vẻ vang. Hơn lúc nào hết, tập thể lãnh đạo, cán bộ, người lao động ngành Công Thương cần đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm, nêu cao tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung để dẫn dắt, thúc đẩy, ngành công thương phát triển. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ, các bộ, ngành cần tiếp tục phối hợp thật tốt với ngành công thương trong thực hiện sứ mệnh của mình.

Với phương châm “sản xuất là việc làm, giao thương mở lối, thịnh vượng mở đường”, “hàng hóa lưu thông, cộng đồng sung túc”, Thủ tướng tin tưởng bước vào năm 2026 với tâm thế mới, động lực mới, cùng khát vọng mới, với tinh thần đoàn kết, đổi mới sáng tạo, toàn ngành Công Thương sẽ tạo sức bật mạnh mẽ, đóng góp quan trọng hơn nữa vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số của đất nước và hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội.

5 NHÓM NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM ĐỂ NGÀNH CÔNG THƯƠNG BỨT PHÁ TRONG KỶ NGUYÊN MỚI

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên khẳng định toàn ngành sẽ nghiêm túc quán triệt và triển khai ngay các giải pháp trọng tâm. Bộ trưởng nhấn mạnh: năm 2026 và nhiệm kỳ 2026 - 2030 là thời kỳ có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển của đất nước nói chung, ngành Công Thương nói riêng, bởi đây là năm diễn ra Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, đồng thời là giai đoạn 5 năm cuối để phấn đấu hoàn thành mục tiêu 100 năm lần thứ nhất, kỷ niệm thành lập Đảng, tạo nền tảng vững chắc cho đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: MOIT.

Để tạo sức bật mới, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên yêu cầu các đơn vị tập trung vào 5 nhóm nhiệm vụ chính:

Thứ nhất: Tiếp tục quán triệt sâu sắc, kịp thời tham mưu với cấp có thẩm quyền thể chế hóa các quan điểm, chủ trương, nghị quyết của Đảng về phát triển kinh tế - xã hội và đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đặc biệt, tập trung thể chế Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và các nghị quyết có tính chiến lược, cách mạng gần đây của Bộ Chính trị ban hành. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoàn thiện thể chế và thực thi chính sách chuyên ngành theo tinh thần Nghị quyết số 66-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Thứ hai: Đổi mới tư duy và đẩy mạnh cơ cấu lại ngành công nghiệp, thương mại theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, giá trị gia tăng và năng lực cạnh tranh. Lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh làm động lực chính; khuyến khích phát triển kinh tế tư nhân và mô hình hợp tác công tư, coi đó là động lực quan trọng để phát triển mạnh mẽ kinh tế đất nước.

Thứ ba: Chú trọng đầu tư nâng cấp, phát triển toàn diện chuỗi sản xuất và cung ứng nhằm tăng tính tự lực, tự cường của nền kinh tế, củng cố vị thế Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu. Xây dựng chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong nước tham gia sâu vào các khâu sản xuất của tập đoàn lớn, doanh nghiệp FDI; tăng tỷ lệ nội địa hóa, giảm phụ thuộc nguồn cung bên ngoài. Kết nối chặt chẽ doanh nghiệp FDI về chuyển giao công nghệ, kỹ năng quản trị, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh.

Thứ tư: Tăng cường hội nhập kinh tế quốc tế với ưu tiên là cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số. Chủ động khai thác hiệu quả các cơ hội từ quan hệ đối ngoại với các nước lớn để đón đầu làn sóng dịch chuyển đầu tư vào ngành công nghiệp trọng điểm.

Thứ năm: Thúc đẩy chuyển đổi số, tạo động lực quan trọng cho phát triển lực lượng sản xuất và hoàn thiện quan hệ sản xuất trong thời kỳ mới. Đẩy mạnh cải cách hành chính, đặc biệt cải cách thủ tục hành chính và cải cách công vụ; tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến, triển khai cơ chế một cửa liên thông quốc gia ngay từ năm đầu nhiệm kỳ mới.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên khẳng định: Với phương châm “sản xuất là việc làm, giao thương mở lối, thịnh vượng mở đường”, toàn ngành Công Thương sẽ nỗ lực với quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi các mục tiêu được giao, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.